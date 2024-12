We hebben twee goedkope smartphones naast elkaar getest met een onverwacht resultaat

Zelfs met een budget van 250 euro heb je honderden smartphones waaruit je kan kiezen. De ene smartphone is de andere weliswaar niet en ook de kwaliteit van deze budgettelefoons kan drastisch verschillen. We hebben daarom twee goedkope telefoons naast elkaar getest om duidelijk te maken hoe groot het verschil wel niet kan zijn.

Deze vergelijking gaat tussen de Motorola moto g55 en HMD Fusion, twee telefoons die in het najaar van 2024 zijn uitgebracht. Op het moment van schrijven kan je ze allebei kopen voor ongeveer 250 euro en daarom zijn ze de perfecte kandidaten voor deze vergelijking. Motorola heeft jaren ervaring met betaalbare smartphones en is relatief bekend, terwijl HMD vrij onbekend is. HMD maakte namelijk jarenlang de Nokia-smartphones en heeft sinds dit jaar ook enkele smartphones onder hun eigen merknaam gelanceerd.

Welke telefoon is de snelste?

Je denkt misschien dat er weinig snelheidsverschillen zijn tussen goedkope smartphones, maar niets is minder waar. De chipset bepaalt in grote mate hoe krachtig een smartphone is en hoe snel hij reageert. De software is de tweede factor die doorslaggevend kan zijn. Motorola en HMD gebruiken beide een vrij schone versie van Android zonder veel toeters en bellen, terwijl Samsung en Redmi hun telefoons uitrusten met tonnen bloatware en extra apps.

De Motorola moto g55 wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 7025 met 8GB RAM en de basisversie van de HMD Fusion door de Snapdragon 4 Gen 2 met 6GB RAM. Op papier is de chip van de moto g55 sneller en je krijgt hier ook extra RAM zodat apps minder snel afgesloten worden op de achtergrond. Beide chips hebben wel 5G-ondersteuning. Een ander verschil is dat de moto g55 standaard 256GB interne opslag heeft, terwijl de HMD Fusion het bij 128GB houdt. HMD heeft wel een versie met 8GB RAM en 256GB interne opslag, maar die kost 50 euro meer.

Bij standaardgebruik (sociale media, internetten, video's bekijken, berichten versturen) merken we weinig verschillen tussen de twee telefoons. De moto g55 voelt wel net wat sneller en vlotter. Soms typten we namelijk iets te snel voor de HMD Fusion en registreerde het toetsenbord een bepaalde letter niet. Beide telefoons zijn daarnaast nooit gecrasht. Bij games merkten we wel dat de Motorola moto g55 de overduidelijke winnaar was. Honkai Star Rail, een grafisch veeleisende game, draaide best prima op medium instellingen bij 30fps, terwijl de HMD Fusion al haperde bij het opstartscherm met dezelfde instellingen. De HMD Fusion had ook meteen te maken met frame drops en de game was op lage instellingen zelfs amper speelbaar.

Winnaar: Motorola moto g55

Twee totaal verschillende camera-opstellingen

Aan de achterkant van beide telefoons zie je twee camera's. Dit zijn echter twee totaal verschillende camera-opstellingen. De Motorola moto g55 heeft een 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 8MP-groothoekcamera met macromodus en 16MP-selfiecamera. De HMD Fusion heeft daarentegen een 108MP-hoofdcamera zonder OIS, 2MP-dieptesensor en 50MP-selfiecamera. Die 2MP-dieptesensor doet in de praktijk helemaal niets en de HMD Fusion heeft bijgevolg slechts één camera achteraan waarmee je echt foto's kan nemen, terwijl de moto g55 er twee heeft.

Vervolgens moet je onthouden dat megapixels helemaal niets zeggen over de uiteindelijke kwaliteit van foto's en video's. De iPhone 14 heeft een 12MP-camera die ook vandaag nog steeds betere foto's kan nemen dan sommige 108MP-camera's. Omdat de HMD Fusion geen ultra-wide heeft, beginnen we hieronder met een galerij met foto's die met de ultra-wide van de Motorola moto g55 zijn genomen. Belangrijk om te weten, is dat de groothoekcamera geen nachtmodus heeft. Onze testen maakten ook duidelijk dat je absoluut niet moet proberen 's nachts een bruikbare foto te nemen met de ultra-wide, want dat gaat gewoon niet.

Wanneer we de hoofdcamera's gaan vergelijken, wordt het interessanter. De Motorola moto g55 heeft meteen een kleine voorsprong vanwege de OIS en ondersteuning voor video in 1080p bij 60fps. De HMD Fusion haalt daarentegen maximaal 1080p bij 30fps en vertrouwt volledig op elektronische beeldstabilisatie (EIS). Qua video kunnen we enorm kort zijn: de Motorola moto g55 is op elke mogelijke manier beter. De beeldstabilisatie stelt niet heel veel voor, maar de video's zijn bruikbaar. De HMD Fusion heeft een heel beperkt dynamisch bereik bij video-opnames met als gevolg dat een bewolkte hemel een gigantisch wit vlak wordt.

De foto's met de hoofdcamera zijn meer aan elkaar gewaagd. Standaard nemen beide telefoons foto's in 12MP en we raden aan om die instellingen te laten staan. De moto g55 kan foto's in 50MP nemen en de HMD Fusion in 108MP, maar die resultaten zijn alleen bruikbaar bij het best mogelijke licht. Het viel meteen op dat de kijkhoek van de HMD Fusion iets breder is dan die van de moto g55, waardoor er iets meer op de foto past. De 108MP-hoofdcamera van de HMD Fusion zit dus eigenlijk tussenin de ultra-wide en hoofdcamera van de moto g55 op dit vlak.

De nabewerking van foto's op beide telefoons verschilt sterk van elkaar, al wordt het snel duidelijk dat de foto's met de moto g55 net dat beetje helderder zijn in de standaardmodus. Toch zag de ene foto er beter uit met de moto g55, terwijl de andere er beter uitzag met de HMD Fusion. Zo waren we bij foto's binnenshuis met kunstmatig licht vaak meer tevreden van de HMD Fusion, terwijl de Motorola moto g55 onze voorkeur had voor foto's buitenshuis met zonlicht. Bij de nachtmodus hadden we eveneens geen onbetwiste winnaar. De foto's met de moto g55 waren ietsje donkerder en dat oogde meestal vrij realistisch, terwijl de nachtmodus van de HMD Fusion foto's soms onrealistisch helder maakte.

Alles bij elkaar genomen wint de Motorola moto g55 deze cameratest vanwege zijn ultra-wide en ondersteuning voor video's in 1080p/60fps.

Winnaar: Motorola moto g55

Saaie batterijstrijd

Over de batterijen van beide telefoons kunnen we heel erg kort zijn. Ze hebben beide een 5.000mAh-batterij met ondersteuning voor 33W-snelladen en worden beide zonder adapter geleverd. Het duurt daarom even lang om de batterijen op de laden: na een halfuurtje heb je ongeveer 50 procent en voor een volle batterij heb je ongeveer 1,5 uur nodig.

De batterijduur verschilt ook niet veel. Tijdens de cameratest zakten de batterijpercentages precies evenveel en bij standaardgebruik konden we net de twee dagen aantikken met zowel de moto g55 als de HMD Fusion.

Winnaar: gelijkspel

Wie heeft de beste beeldkwaliteit?

De beeldschermen van budgettelefoons kunnen sterk van elkaar verschillen tegenwoordig. Zo kan je soms al een telefoon met helder AMOLED-scherm vinden voor minder dan 250 euro, al is dat eerder de uitzondering dan de regel. Zowel de Motorola moto g55 als HMD Fusion maken gebruik van 6,5-inch LCD-schermen en dat is zowat de enige overeenkomst tussen beide telefoons. Een ander, klein verschil zijn de refresh rates (hoe vloeiend het beeld eruitziet). Dit is 120Hz bij de moto g55 en 90Hz bij de HMD Fusion. Nu merken de meesten dit verschil niet echt en het blijft hoe dan ook hoger dan het 60Hz-display dat Apple in de iPhone 16 heeft gestopt.

Opnieuw ziet het er niet zo rooskleurig uit voor de HMD Fusion. De Motorola moto g55 heeft een display met FHD-resolutie (1080p), terwijl de HMD Fusion slechts een HD-resolutie (720p) heeft. Vooral tekst oogt daarom snel onscherp op de HMD Fusion. Geen van beide telefoons heeft daarnaast een erg hoge helderheid en Motorola zegt zelfs niet hoe hoog de piekhelderheid is. HMD geeft aan dat het gaat om maximaal 680 nits en dat lijkt te kloppen. De Motorola moto g55 werd wel iets helderder dan de HMD Fusion, maar geen van beide schermen is echt goed zichtbaar in fel zonlicht.

Winnaar: Motorola moto g55

Conclusie

Wie maar half heeft opgelet bij het lezen van dit artikel, weet nog steeds dat de Motorola moto g55 de winnaar is van deze vergelijking. Zijn camera's zijn veelzijdig, prestaties zijn krachtiger en beeldscherm is helderder. Afgezien van het gelijkspel bij de batterijduur is er geen enkele categorie waarin de HMD Fusion in de buurt kwam van de overwinning. Ook smartphones van 250 euro kunnen dus sterk van elkaar verschillen en dit geval is de Motorola moto g55 zonder twijfel de betere aankoop.