Is de Samsung Galaxy S24 Ultra te veel van het goede?

We zitten momenteel natuurlijk nog aan het begin van 2024, maar de nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra lijkt nu al een van de krachtigste smartphones van het jaar te worden. We verwachten dat hij dan ook lang op onze lijst met de beste smartphones zal staan. Het is gewoon een echte alleskunner die lastig te verslaan is.

Aangezien deze telefoon dan ook voorzien is van bijna alles wat je maar kan wensen van een smartphone in 2024, is de Galaxy S24 Ultra natuurlijk ook zeker niet goedkoop. Is de nieuwste, krachtigste Samsung-telefoon zijn hoge prijs waard? Of is de Galaxy S24 Ultra eigenlijk gewoon te veel van het goede?

Ja, zelfs als het geld geen probleem is

Over dit antwoord valt misschien een beetje te discussiëren. Te veel van het goede betekent namelijk verschillende dingen voor verschillende mensen en de definitie voor jou zal waarschijnlijk afhangen van hoe je je smartphone gebruikt en wat voor smartphones je gewend bent. Als je vooral budgetsmartphones of zelfs middenklassers gewend bent, dan is de hoge prijs van de Samsung Galaxy S24 Ultra waarschijnlijk al genoeg om toch maar te kijken naar andere opties.

Zelfs als de prijs geen probleem is, valt het te betwijfelen of de Galaxy S24 Ultra niet te veel van het goede is. In veel gevallen kan je misschien net zo goed wat geld besparen en bijvoorbeeld voor de OnePlus 12 kiezen of voor de standaard Galaxy S24.

Als je echter echt het beste van het beste wil en je bent bereid om de hoofdprijs te betalen, dan zal je waarschijnlijk wel tevreden zijn met de Galaxy S24 Ultra. Het probleem is echter dat "het beste van het beste" in dit geval nou ook weer niet heel erg veel scheelt met wat je bij een aantal goedkopere toestellen krijgt.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nee, als je op zoek bent naar het meest veelzijdige camerasysteem

De vorige generaties van de Ultra waren al veelzijdiger dan hun rivalen op het gebied van fotografie dankzij onder andere hun twee telefotocamera's. Toen Samsung dus besloot om de bestaande 10x optische zoom in te ruilen voor maximaal 5x optische zoom op de S24 Ultra, net als op de iPhone 15 Pro Max, waren veel mensen natuurlijk bang dat dit een stap in de verkeerde richting was.

Gelukkig zijn we erachter gekomen dat de nieuwe 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom de S24 Ultra juist een nog veelzijdiger camerasysteem geeft dan zijn voorgangers. Hierdoor staat hij dus ook weer aan de top van onze lijst van de smartphones met de beste camera's.

En dan hebben we het tot nu alleen nog maar over de nieuwe telefotocamera gehad. Daarnaast heb je echter de indrukwekkende 200MP-hoofdcamera, waarmee je video's in 8K-resolutie kan opnemen. Ook AI-fotobewerking is erg prominent aanwezig op de Galaxy S24 UItra en dit alles zorgt samen dus wel voor het meest veelzijdige camerasysteem dat je momenteel op een smartphone zal terugvinden.

Dat wil echter niet per se zeggen dat deze Samsung-telefoon ook over de allerbeste camera's beschikt. De 64MP-periscoopcamera en 48MP-ultrawide van de OnePlus 12 leveren bijvoorbeeld allebei betere beelden op dan de vergelijkbare camera's op de S24 Ultra en bij het opnemen van video's weten iPhones over het algemeen beter te presteren.

Ja, zelfs als je een echte Samsung-fan bent

Het komt waarschijnlijk niet echt als een verrassing voor Samsung-fans dat de S24 Ultra dit jaar ook weer de beste smartphone van het bedrijf is. De Ultra bevat altijd het beste wat Samsung te bieden heeft.

Hij levert een betere One UI-ervaring dan zijn voorgangers, plus betere prestaties en meer features dan elke andere Samsung-telefoon. Wil je de Samsung-telefoon met de beste camera's, het beste display, de beste batterijtechnologie, de beste connectiviteit en met de nieuwste AI-features? Dan kom je automatisch uit bij de S24 Ultra.

Toch biedt een toestel zoals de standaard Galaxy S24 een veel betere prijs-kwaliteit en je krijgt hier ongeveer dezelfde prestaties en speciale Samsung-features, waaronder de AI. Je levert natuurlijk wel wat in op bijvoorbeeld camerakwaliteit, maar dat zal ook niet per se voor elke Samsung-fan een probleem zijn.

Daarnaast zijn zelfs de Galaxy S23-serie en de Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 goede alternatieven, omdat die ook nog uitstekend presteren en daarnaast later geüpdatet worden met Galaxy AI.

Circle to Search op de Galaxy S24 Ultra. (Image credit: Samsung)

Ja, als je op zoek bent naar een smartphone met AI

Een groot gedeelte van de marketing rondom de lancering van de Galaxy S24-serie stond in het teken van de nieuwe Galaxy AI-features die ze aanbieden. We hebben sommige van deze features inmiddels redelijk uitgebreid kunnen testen en op sommige vlakken heb je in de praktijk meer aan de AI-features van de Samsung Galaxy S24 ultra dan die van zijn grote rivaal op dit gebied, de Pixel 8 Pro. Op veel andere vlakken doen ze echter veelal dezelfde dingen.

Daarnaast is het ook hier weer belangrijk om te vermelden dat ook de Galaxy S24 en S24 Plus voorzien zijn van Galaxy AI en dat zelfs de flagships van vorig jaar een update met Galaxy AI zullen krijgen.

Samsung had het tijdens de lancering van de S24-serie over 12 belangrijke Galaxy AI-features, waaronder Circle to Search, Live Vertaling, 'Chat Assist', Generatieve Edit (voor foto's), AI-gegenereerde wallpapers en meer. Niet elke feature is echter uniek of exclusief voor Samsung.

Nee, als je op zoek bent naar een gaming smartphone

Wanneer je op zoek gaat naar de beste gaming smartphones, kom je waarschijnlijk al gauw uit bij apparaten zoals de ASUS ROG Phone 8 Pro of de Red Magic 9 Pro, maar Samsungs nieuwste Ultra-model functioneert eigenlijk ook als een uitstekende gaming-smartphone. Daarnaast is hij ook nog een geweldige allrounder die op andere vlakken ook uitblinkt, waar traditionele gaming smartphones vaak teleurstellen (bijvoorbeeld op vlak van camera's).

Die ROG Phone 8 Pro kost je ook al 1.199 euro en kies je voor de nog krachtigere "Pro Edition", dan kost deze je zelfs 50 euro meer dan de goedkoopste configuratie van de Galaxy S24 Ultra. De S24 Ultra is nog steeds wel duur voor een gaming smartphone, maar hij is dan ook een stuk bekwamer op andere vlakken dan alleen gaming.

Daarnaast wist de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy-chip in de Galaxy S24 Ultra, samen met Samsungs softwareverbeteringen en een twee keer grotere vapor chamber als in de S23 Ultrak zelfs betere prestaties te leveren dan smartphones die speciaal voor games zijn ontwikkeld.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nee, als je per se een (goede) stylus nodig hebt

Naast de Apple Pencil en verschillende Wacom-styli die gebruikt worden door illustrators, zijn er maar weinig styli die het echt waard zijn om op een telefoon te gebruiken en die ook echt handig zijn om mee te nemen. Samsungs S Pen wordt inmiddels al jaren meegeleverd bij verschillende Galaxy Tab- en Note-apparaten en sinds de Galaxy S22-serie ook bij alle Ultra-versies. Vrijwel elk jaar wordt de stylus wel weer enigszins verbeterd en/of krijgt hij extra functies.

Dat is dus ook weer het geval bij de S Pen die in de Galaxy S24 Ultra zit. Deze heeft de laagste latency en de meeste features tot nu toe. Verder is de S Pen ook extra handig voor de nieuwe Circle to Search-feature. Als je op zoek bent naar een smartphone met een (goede) stylus, is er momenteel niet echt een alternatief.

Je kan je natuurlijk nog wel afvragen of een Galaxy S23 Ultra misschien geen betere deal is, want die beschikt natuurlijk ook over een S Pen, al is de nieuwe S Pen wel weer iets verbeterd. Een nieuwe S23 Ultra is daarnaast nog steeds niet bepaald goedkoop.