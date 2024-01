Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: de belangrijkste verschillen

De Samsung Galaxy S24 Ultra is gearriveerd, samen met de standaard Samsung Galaxy S24 en de Samsung Galaxy S24 Plus. Op het eerste gezicht lijkt hij sterk op de Samsung Galaxy S23 Ultra van vorig jaar. Dit zijn allebei grote, krachtige telefoons met een vergelijkbaar ontwerp en grotendeels vergelijkbare camera's. Hoe groot is de upgrade van de Galaxy S24 Ultra eigenlijk?

Om daar antwoord op te geven, hebben we gekeken hoe de belangrijkste specificaties en functies van de Galaxy S24 Ultra zich verhouden tot die van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Die vergelijking vind je hieronder.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: specs

Hieronder vind je de specs van de Samsung Galaxy S23 Ultra en Galaxy S24 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Afmetingen 162,3 x 79 x 8,6mm 163,4 x 78,1 x 8,9mm Gewicht 232g 234g Display 6,8 inch AMOLED 6,8 inch AMOLED Resolutie 1.440 x 3120 1.440 x 3088 Refresh rate 1Hz-120Hz (dynamisch) 1Hz-120Hz (dynamisch) Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Camera's achteraan 200MP (primair), 12MP (ultra-wide), 10MP (telefoto, 3x zoom), 50MP (telefoto, 5x zoom) 200MP (primair), 12MP (ultra-wide), 10MP (telefoto, 3x zoom), 10MP (telefoto, 10x zoom) Selfiecamera 12MP 12MP RAM 12GB 8GB / 12GB Opslag 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB Batterij 5.000mAh 5.000mAh Opladen 45W met kabel, 15W draadloos, 4,5W omgekeerd draadloos 45W met kabel, 15W draadloos, 4,5W omgekeerd draadloos Kleuren Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Samsung Galaxy S24 Ultra werd op 17 januari 2024 onthuld en ligt op 31 januari in de winkelrekken. Op het moment van schrijven kan je al een pre-order plaatsen voor de drie nieuwe toestellen.

De prijs van de Samsung Galaxy S24 Ultra begint bij 1.449 euro en daarvoor heb je de versie met 256GB opslag. Dat stijgt naar 1.569 euro voor 512GB opslag en 1.809 euro voor 1TB opslag. Elke opslagvariant heeft wel 12GB RAM. De Samsung Galaxy S23 Ultra was iets goedkoper en begon bij 1.399 euro voor 256GB opslag. Gek genoeg zijn de hogere opslagcapaciteiten een tientje duurder. Voor een Samsung Galaxy S23 Ultra met 512GB opslag betaalde je 1.579 euro en voor de versie met 1TB betaalde je 1.819 euro. Het instapmodel had vorig jaar ook als enige 8GB RAM.

Vooral de basisversie van de Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt nu mooie kortingen, dus als je niet meer dan 256GB opslag nodig hebt, is dit zeker een interessante optie.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Op het eerste gezicht lijkt de Samsung Galaxy S24 Ultra veel op de Samsung Galaxy S23 Ultra. Dat betekent scherpe in plaats van afgeronde hoeken, vijf cameralenzen achteraan (vier met een camera, eentje met infraroodsensor), een groot scherm met de selfiecamera centraal bovenaan en natuurlijk links onderaan de S Pen. Beide telefoons hebben ook een IP68-score voor water- en stofbestendigheid.

De gebruikte materialen verschillen wel enorm en de Samsung Galaxy S24 Ultra is de stevigste van het duo. Zo zijn de zijkanten van de Samsung Galaxy S24 Ultra gemaakt van titanium, waar de Galaxy S23 Ultra nog Armor Aluminium gebruikte. Verder gebruikt de Samsung Galaxy S24 Ultra het nieuwe Gorilla Glass Armor in plaats van het Gorilla Glass Victus.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Daarnaast zijn de randen van de Galaxy S24 Ultra iets dunner en het gewicht een fractie lager. De Galaxy S24 Ultra weegt 232 gram en meet 162,3 x 79 x 8,6 mm, terwijl de Samsung Galaxy S23 Ultra 234 gram weegt en 163,4 x 78,1 x 8,9 mm groot is. Hoewel de Ultra-versies bekend stonden om hun aflopende schermranden, heeft Samsung dit jaar gekozen voor een volledig plat display op de Galaxy S24 Ultra.

De beschikbare kleuren variëren eveneens. De Samsung Galaxy S24 Ultra is verkrijgbaar in het Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green en Titanium Orange. De Samsung Galaxy S23 Ultra is daarentegen beschikbaar in het Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime en Red. De laatste drie kleuren van elke Ultra zijn daarnaast exclusief verkrijgbaar via de Samsung-webshop.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een 6,8-inch QHD+ AMOLED beeldscherm met een dynamisch refresh van 120Hz en een piekhelderheid van 2.600 nits. Het enige verschil met de Samsung Galaxy S23 Ultra is de verhoogde piekhelderheid. Vorig jaar was die namelijk 1.750 nits. Zoals aangegeven, is het display van de Samsung Galaxy S24 Ultra ook plat, terwijl dat van de Galaxy S23 Ultra gebogen zijkanten heeft.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: camera's

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De camera's van de Samsung Galaxy S24 Ultra en Samsung Galaxy S23 Ultra kennen ook veel gelijkenissen. Met uitzondering van één camera in het bijzonder is er in feite weinig veranderd.

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een 200MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom en 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft ook een 200MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 10MP-telefoto met 3x optische zoom. Zijn vierde camera is daarentegen een 10MP-telefotocamera met 10x optische zoom.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoewel de laatste telefotocamera een vijf keer hogere resolutie heeft, is het zoombereik gehalveerd van 10x naar 5x. Samsung geeft wel aan dat de 10x zoom van betere kwaliteit moet zijn omdat er eerst 5x optisch wordt gezoomd en daarna wordt er digitaal bijgesneden. Ook de 100x Space Zoom blijft dus mogelijk. Hoewel de kwaliteit bij zoomniveaus van 10x en hoger niet enorm zal verschillen, is de kwaliteit van foto's tussen 3x en 10x zoom wel enorm toegenomen door de nieuwe sensor.

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft verder verschillende AI-fotografietools, zoals de mogelijkheid om objecten in foto's te verplaatsen en lege ruimtes in foto's op te vullen. Deze tools zullen eveneens beschikbaar worden op de Samsung Galaxy S23 Ultra na een software-update.

De cameraprestaties van beide smartphones liggen vermoedelijk niet mijlenver uit elkaar. We zijn de camera's van de Samsung Galaxy S24 Ultra momenteel nog aan het testen en zullen dit artikel later bijwerken met onze bevindingen.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prestaties

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, wat geen verrassing is, want de Galaxy S23 Ultra heeft een Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Hoewel deze nieuwe chip natuurlijk nog krachtiger is dan de vorige, is de prestatiesprong relatief klein waardoor je in de praktijk amper verschillen zal merken. Met uitzondering van het instapmodel van de Samsung Galaxy S23 Ultra, krijg je ook overal 12GB RAM. De opslagcapaciteiten zijn eveneens hetzelfde (256GB, 512GB, 1TB).

Het grootste verschil zien we bij de software, in het bijzonder bij de ondersteuning. De Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt namelijk vier Android-updates en vijf jaar security-updates. Hij is gelanceerd met Android 13 en zal daarom nog updates krijgen tot en met Android 17 in 2027. De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt daarentegen maar liefst zeven jaar Android- en security-updates. Uit de doos draait hij Android 14 en hij krijgt nog updates tot en met Android 21 in 2031.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: batterij

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een 5.000mAh-batterij met 45W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Déjà vu? Jazeker, want dit is exact hetzelfde als in Samsung Galaxy S23 Ultra (en S22 Ultra... en S21 Ultra... en S20 Ultra).

De twee telefoons zullen waarschijnlijk niet veel van elkaar verschillen op vlak van batterijduur. De Samsung Galaxy S23 Ultra gaat in onze tests ongeveer anderhalve dag mee, terwijl Samsung beweert dat het toestel tot 25 uur internetgebruik, tot 26 uur video of tot 99 uur audio moet aankunnen met een volle batterij.

We hebben de Samsung Galaxy S24 Ultra nog niet volledig getest, maar Samsung beweert dat hij tot 28 uur internetgebruik, tot 30 uur video en tot 95 uur audio aankan op één lading. Op papier is er dus sprake van een upgrade, maar ook hier moeten we nog uitzoeken of dat in de praktijk zo is.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: eindoordeel

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een steviger ontwerp dan de Galaxy S23 Ultra, samen met een helderder scherm, een krachtigere chipset en een nieuwe telefotocamera. De belofte van zeven Android-updates tegenover vier Android-updates is misschien wel het grootste pluspunt als je zo lang mogelijk met je telefoon wil doen.

De Samsung Galaxy S24 Ultra kan echter niet verder inzoomen dan de Samsung Galaxy S23 Ultra. De batterijcapaciteit, opslag en RAM zijn allemaal vergelijkbaar en veel andere specificaties zijn grotendeels ongewijzigd. Hoewel het instapmodel nu vijftig euro duurder is geworden, kan je de Samsung Galaxy S23 Ultra nu ver onder zijn adviesprijs vinden.

Er is dus geen twijfel mogelijk dat de Samsung Galaxy S24 Ultra de krachtigste is, maar niet elke upgrade is zijn geld waard. Als je een Samsung Galaxy S23 Ultra hebt, dan gaan we je zeker niet aanmoedigen om te upgraden. Zelfs tegenover de Galaxy S22 Ultra en Galaxy S21 Ultra is de upgrade helemaal geen must. Heb je een Samsung Galaxy S20 Ultra of ouder, dan is de Samsung Galaxy S24 Ultra wel interessant.

Samsung geeft ten slotte vaak extra inruilwaarde bovenop je oude toestel. Dus als je toestel nog in goede staat is, kan je op deze manier tientallen of zelfs honderden euro's besparen.