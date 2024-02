Is de OnePlus 12 een betere aankoop dan de Samsung Galaxy S24 Ultra?

Toen Samsung in januari de Samsung Galaxy S24 lanceerde, waren veel mensen aangetrokken door de schijnbaar eindeloze mogelijkheden van de nieuwe telefoons en vooral van de premium Samsung Galaxy S24 Ultra. Samsung heeft het enigszins verrassende succes van de nieuwe Galaxy S24 al erkend. James Kitto, VP van UK Sales van Samsung zei dat de reactie absoluut ongelooflijk was. Maar nu, slechts een paar weken later, beginnen we al te twijfelen.

Het succes van de Samsung Galaxy S24 zal zal naar verwachting alleen maar aanhouden, tenzij de nieuwste Android-uitdager de Samsung Galaxy S24 eindelijk op de proef kan stellen.

Recent heeft OnePlus, een van de grootste concurrenten van Samsung, zijn nieuwste vlaggenschip uitgebracht, de OnePlus 12. De komst van deze uitdager zorgt ervoor dat je jezelf een paar belangrijke vragen moet stellen bij de Galaxy S24 Ultra.

Hoeveel geef ik uit?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Smartphones zijn tegenwoordig nou niet bepaald goedkoop te noemen. De Samsung Galaxy S24 Ultra begint bij 1.449 euro en de iPhone 15 Pro Max begint bij 1.479 euro.

Voor de OnePlus 12 betaal je "slechts" 949 euro en dat is ruim 500 euro goedkoper dan die andere telefoons. Als je een complete ervaring wilt, dus de bijbehorende oordopjes, smartwatch en andere gadgets, dan ben je inclusief deze gadgets veel goedkoper uit bij de OnePlus 12 en zelfs dan zit je nog niet aan de extra 500 euro.



Een argument waar veel voorstanders van de bekende flagships in de smartphonewereld voor zouden gaan, is dat je met deze grote smartphonemerken en gevestigde namen veel updates krijgt. Het is niet meer ongewoon om meer dan vijf jaar aan Android- of iOS-updates te krijgen.



Helaas is de OnePlus 12 niet een van deze telefoons, maar dat wil niet zeggen dat je geen lang leven uit je smartphone kan halen. Vooral gezien het geld dat je ervoor hebt neergelegd vergeleken met de meeste premium smartphones.

Wat is er echt anders?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Helaas voor de OnePlus 12 is de Samsung Galaxy S24 Ultra nu een van de telefoons die ruim zeven jaar Android-updates biedt. Maar wat de OnePlus 12 mist aan jarenlange updates, maakt hij goed met zijn vermogen om de S24 Ultra tot het uiterste te drijven als je de specificaties van beide toestellen vergelijkt.

Het grootste discussiepunt tussen de twee toestellen zal voor velen de chipset zijn. De OnePlus 12 is een van de eerste toestellen met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset, die waarschijnlijk de enige echte concurrent zal zijn voor Apple's A17 Pro chip. De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft wel een exclusieve versie van de Snapdragon 8 Gen 3, die iets krachtiger is en hier ook alleen in de Ultra-versie zit.

Daarnaast is er heel weinig dat de gemiddelde gebruiker zou opmerken om de twee apparaten te onderscheiden, tenzij je op zoek bent naar de kleinste verschillen. Beide telefoons maken gebruik van QHD+ LTPO-displays waarbij de OnePlus 12 een iets groter scherm en een grotere screen-to-body ratio biedt, terwijl de S24 Ultra een iets betere weergavetechnologie biedt dankzij het gebruik van Dynamic AMOLED 2X.

Vanuit cameraperspectief is het moeilijk om de twee uit elkaar te houden. De S24 Ultra biedt een indrukwekkende 200MP-hoofdsensor en nieuwe Galaxy AI beeldverwerking, terwijl de OnePlus 12 is gemaakt in samenwerking met Hasselblad om de telefoon zijn kenmerkende kleurnauwkeurigheid en beeldkwaliteit te geven. Bovendien beschikt hij over een 64MP-periscoopcamera en 48MP-ultrawide, beide aantoonbaar beter dan die van de S24 Ultra.

Een gebied waarin de OnePlus de S24 Ultra ruimschoots overtreft, is de batterij- en oplaadtechnologie. De OnePlus 12 biedt een grotere 5.400mAh batterij, met 100W snelladen, 50W draadloos opladen en zelfs 10W omgekeerd draadloos opladen. Ter vergelijking: de Galaxy 24 Ultra heeft slechts een 5.000mAh batterij met 45W bekabeld, 15W draadloos en 4,5W omgekeerd draadloos opladen. Dat is een duidelijke overwinning voor OnePlus, zelfs voordat je de batterij-onderhoudstechnologie en koelsystemen in de OnePlus 12 in overweging neemt.

Waar is de persoonlijkheid?

(Image credit: Peter Hoffmann)

Als je alleen al naar de twee toestellen kijkt, is het moeilijk om geen vraagtekens te zetten bij de keuze van Samsung om alleen over te stappen op een titanium frame voor de Galaxy S24 Ultra en verder geen noemenswaardige wijzigingen aan te brengen ten opzichte van de vorige versie. Fundamenteel was de telefoon bedoeld als symbool om de bestaande grenzen te verlengen, voornamelijk op AI-vlak, maar toch verwachten we meer.

De OnePlus 12 is er echter in geslaagd om een perfecte balans te vinden tussen een nieuw design en een oude, vertrouwde ervaring, want de telefoon is ronduit prachtig met zijn nieuwe smaragdgroene achterkant en verbeterde screen-to-body ratio aan de voorkant van de telefoon.

Samsung schiet ook nog steeds verrassend tekort als het aankomt op UI, omdat One UI nog steeds niet helemaal lijkt aan te slaan bij gebruikers op dezelfde manier waarop dat de afgelopen jaren is gebeurd met verschillende iteraties van OxygenOS op OnePlus. Recente AI-updates hebben One UI een noodzakelijke duw in de goede richting gegeven, maar er is geen garantie dat Samsung lang in deze sterkere positie zal blijven als het aankomt op het creëren van een geweldige ervaring voor zijn gebruikers. En dit plaatst OnePlus opnieuw in een aantoonbaar sterkere positie.

Hoe moet je kiezen?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ja, er zijn enkele verschillen tussen de OnePlus 12 en Samsung Galaxy S24 Ultra waardoor je voor de laatste zou kunnen kiezen, waarbij de indrukwekkende AI-mogelijkheden op de S24 Ultra waarschijnlijk de belangrijkste zijn. Maar voor velen zal het verschil in prijs tussen de twee toestellen het niet waard zijn.

De OnePlus 12 biedt voor veel mensen een uitzonderlijke ervaring, met een lange levensduur in het vooruitzicht, en wordt ondersteund door specificaties en ontwerpkenmerken van zowel het toestel zelf als OxygenOS 14, die het eerlijk gezegd moeilijk maken om niet verliefd te worden op de OnePlus 12.

Als je het allerbeste wilt van de geavanceerde smartphone-ontwikkelingen van dit moment, dan is de Samsung Galaxy S24 Ultra misschien iets voor jou. Maar als je gewoon een vlaggenschip wilt met geweldige prestaties en een relatief laag prijskaartje, dan is het onwaarschijnlijk dat je beter dan de OnePlus 12 zal krijgen.