OnePlus kondigt samenwerking met chipfabrikant Qualcomm aan

Wereldwijd technologiemerk OnePlus heeft een uitgebreide samenwerking aangekondigd met Qualcomm om een van de meest geavanceerde technologieën deel te laten uitmaken van de aankomende OnePlus 12. Door gebruik te maken van de hoogwaardige mobiele chips van Qualcomm Technologies, biedt het vlaggenschipmodel een nog betere gebruikerservaring die de huidige markt belooft uit te dagen.

De samenwerking tussen OnePlus en Qualcomm Technologies voegt niet alleen de nieuwste Snapdragon 8 Gen 3-chipset toe aan de OnePlus 12, maar zorgt ook voor gepersonaliseerde optimalisaties via de CPU-Vitalization van OnePlus, de verbeterde Qualcomm Game Quick Touch 2.0 en verschillende AI-functies. Hierdoor biedt het nieuwe vlaggenschipmodel een ongelooflijke gebruikerservaring met eersteklas prestaties.



De OnePlus 12 is bovendien de eerste Snapdragon 8 Gen 3-smartphone dat Snapdragon Spaces Ready-gecertificeerd is. Hierdoor kunnen ontwikkelaars hun XR-dromen tot leven brengen en het volledige potentieel van AR verkennen.

Een energie-efficiënte processor

De CPU-Vitalization van OnePlus benut het volledige potentieel van de Snapdragon 8 Gen 3-chip door gebruik te maken van de microarchitectuur. Hierdoor levert de OnePlus 12 zowel ongeëvenaarde prestaties als een langere levensduur van de batterij. De batterij gaat tot wel 30 minuten langer mee dankzij een nauwe samenwerking met Qualcomm Technologies aan L3/MPAM-oplossing en de optimalisatie van het EAS-algoritme (Energy Aware Scheduling).

Snelle en vloeiende game-ervaringen

OnePlus heeft ook verschillende verbeteringen doorgevoerd aan de aanraakbediening voor games. Samen met Qualcomm Technologies heeft OnePlus de prestaties tot op de milliseconde geoptimaliseerd. Dit resulteert in 32% minder latency via Qualcomm Game Quick Touch 2.0, een Snapdragon Elite Gaming-functie. Daarnaast zijn incidentele schommelingen in de framerate en aanraakverlies tijdens veeleisende gamemomenten sterk verminderd. De optimalisaties verbeteren de stabiliteit van de aanraaksnelheid aanzienlijk, waardoor de game-ervaring op de OnePlus 12 de snelste en meest vloeiende tot nu toe is.

Verschillende AI-prestaties

Tot slot heeft OnePlus met Qualcomm Technologies samengewerkt om een lichtgewicht edge-toepassing voor grote AI-modellen te ontwikkelen. Het doel hiervan is geleidelijk de implementaties van grote modellen op edge-apparaten mogelijk te maken. Door te profiteren van de krachtige Snapdragon 8 Gen 3-chipset is de ontwikkelde toepassing geschikt voor verschillende implementaties, waaronder de toewijzing van SoC-bandbreedte, intelligente retoucheringseffecten voor lokaal opgeslagen afbeeldingen, activering van generatieve AI-taalmodellen en meer.



De OnePlus 12 wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste Snapdragon 8 Gen 3-chipset van Qualcomm Technologies. Vergeleken met de vorige generatie beschikt de chipset over de Qualcomm Kryo CPU, die tot 30% betere prestaties en 20% meer energie-efficiëntie biedt, samen met de geïntegreerde Qualcomm Adreno GPU, die tot 25% betere prestaties en vermogen levert. In combinatie met het vierde generatie Hasselblad-camerasysteem, die beschikt over een 64MP 3X-telefotocamera, en de Flowy Emerald-kleur is de OnePlus 12 klaar om een soepele gebruikerservaring.