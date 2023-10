Snapdragon 8 Gen 3 processor voor de volgende generatie flagships is aangekondigd

Qualcomm heeft gisteravond de Snapdragon 8 Gen 3-chip aangekondigd tijdens zijn Qualcomm Snapdragon Summit 2023 in Maui. Dit wordt de chip waar veel krachtige smartphones van de volgende generatie waarschijnlijk op zullen draaien, zoals de Galaxy S24 , de OnePlus 12 en nog veel meer van de beste smartphones die zullen verschijnen in 2024. De focus bij deze aankomende chip lijkt heel erg te liggen op verschillende AI-features, maar wat voor features dat precies zullen zijn, weten we nog niet.

De processoren van vandaag de dag, die je terugvindt in de meeste mobiele apparaten en laptops, bestaan uit een CPU voor de alledaagse rekenkracht van je apparaat en een GPU voor de grafische taken en speciale applicaties. De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 heeft echter, net als de Google Tensor-chips, ook zijn eigen ' Neural Processing Unit ' (NPU). Dit onderdeel wordt gebruikt voor 'machine learning'-applicaties en -functies. In tegenstelling tot bij Google's Tensor-chips, zit je bij Qualcomms NPU niet vast aan de machine learning-features van één specifiek bedrijf (zoals Google).

Machine learning lijkt dit jaar heel belangrijk te zijn voor Qualcomm. Meta’s nieuwe Ray-Ban Smart Glasses draaien op een Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1-chip die ook gefocust is op vergelijkbare machine learning-concepten. Daarnaast heeft ook Microsoft zijn Copilot AI-software getest met een Qualcomm-chip, namelijk de next-gen Snapdragon X Elite -laptopchip. Nu kunnen ook smartphonefabrikanten meer handige AI-features mogelijk gaan maken op hun apparaten, dankzij de Snapdragon 8 Gen 3.

Qualcomm demonstreerde de Snapdragon 8 Gen 3-processor onder andere met de generatieve AI voor het "creëren" van afbeeldingen , genaamd Stable Diffusion. Er werd een nieuw beeld gecreëerd aan de hand van een bepaalde suggestie en dit hele proces gebeurde op een mobiel apparaat en niet in de cloud, en dat duurde minder dan een seconde. De Gen 3-processor kan ook 'large language models' (LLM) gebruiken, zoals Meta’s Llama-model, om op het apparaat zelf generatieve reacties te geven op miljarden mogelijke vragen.

Qualcomm zei dat de Snapdragon 8 Gen 3 zal worden gebruikt in apparaten van fabrikanten zoals ASUS, Honor, iQOO, MEIZU, NIO, Nubia, OnePlus, OPPO, realme, Redmi, RedMagic, Sony, vivo, Xiaomi en ZTE. De eerste apparaten met deze chip verschijnen volgens Qualcomm overigens ook al binnen de komende weken op de markt, niet binnen de komende maanden.

In deze lijst met namen hierboven zie je geen Samsung en Motorola (Lenovo) staan. Betekent dat dan dat deze bedrijven geen gebruik zullen maken van de volgende generatie Snapdragon-chip? Nee, het betekent simpelweg dat ze hun namen niet in dit persbericht vermeld wilden hebben, zodat er geen details lekken over hun nieuwe toestellen. Samsung en Motorola willen waarschijnlijk zelf kiezen wanneer ze informatie over (de chips in) hun smartphones delen.

Kan Android Apple verslaan dankzij de Snapdragon 8 Gen 3?

(Image credit: Future / Philip Berne)

De eerste telefoon die gebruik zal maken van de Snapdragon 8 Gen 3-processor is al bekend. Het gaat om de Xiaomi 14. Dat werd bekendgemaakt door Xiaomi’s president William Lu. Officieel wordt deze telefoon pas morgen aangekondigd, maar Lu deelde dus wel dat hij op deze chip zal draaien en dat, hoewel het geen Pro-model is, de Xiaomi 14 wel van een indrukwekkend prestatievermogen wordt voorzien dankzij de Snapdragon 8 Gen 3.

Qualcomm voegde ook nog toe dat Xiaomi gebruik zou gaan maken van alle technologieën die Qualcomm tijdens Snapdragon Summit demonstreert, waaronder de generatieve AI-features en nieuwe fotobewerkingsfeatures. Dat is belangrijk nieuws, want ook al maakt Qualcomm de chip die dit soort features mogelijk maakt, het is uiteindelijk de smartphonefabrikant die beslist wat de telefoon allemaal kan doen.

Een van de features die de Snapdragon 8 Gen 3 mogelijk maakt, is dat je een foto twee keer groter (uitgebreider) kan maken. Door gebruik te maken van Stable Diffusion kan je "uitzoomen" bij een afbeelding en dan wordt er extra content gecreëerd om het beeld mee uit te breiden. Nou verwachten we wel dat de meeste fabrikanten dit soort features zullen ondersteunen, want als Samsung, OnePlus of Motorola niet beschikt over software die de NPU van de Gen 3 goed gebruikt, dan zullen hun toestellen echt achter gaan liggen op de concurrentie.

De grootste vraag is momenteel of de Snapdragon 8 Gen 3 beter zal presteren dan Apple's eigen chips. Bepaalde Android-telefoons waren in het verleden sneller dan Apple's apparaten, maar sinds het bedrijf zijn eigen mobiele processors ontwikkelt, presteren zijn toestellen consistent beter dan de beste Android-toestellen in benchmarks en in de praktijk.

Toen we Qualcomms nieuwe laptopprocessor, de Snapdragon X Elite, te zien kregen, was het al vrij snel duidelijk dat dit een grote concurrent voor de Apple M2-laptopchip moet worden. We hoorden echter geen vergelijkingen van Qualcomm tussen zijn Snapdragon 8 Gen 3-chip en Apple's iPhone-chips. We zullen de beste Gen 3-appartaten dus zelf moeten gaan testen om te zien of Snapdragon eindelijk de Bionic-chips of zelfs de nieuwere A17 Pro kan verslaan.

Wat betekent AI op een telefoon nou eigenlijk?

(Image credit: Future / Philip Berne)

Qualcomm wil ons allemaal graag laten weten dat het AI op mobiele apparaten al meer dan vijf jaar lang heeft voorspeld. Het bedrijf zal je ook vertellen dat AI de toekomst van smartphones is en dat elke telefoon in de toekomst dan ook voor het een of ander afhankelijk zal zijn van AI. Het enige wat het bedrijf niet echt duidelijk maakt, is hoe zo'n telefoon eruit zal zien.

Momenteel lijkt AI je in het beste geval gewoon nog sneller toegang te bieden tot nog betere features dan voorheen en in het slechtste geval lijkt het gewoon bepaalde gimmicks mogelijk te maken. Qualcomm liet ons een demo-toestel zien die een time-of-flight-sensor gebruikte, net als die op de Google Pixel 8 Pro en de Apple iPhone 15 Pro Max (die allebei geen Qualcomm Snapdragon-chip gebruiken), om de kwaliteit van de lucht te bepalen. Een nog geavanceerdere sensor zou dit ook kunnen, maar door de Snapdragon 8 Gen 3 en zijn machine learning-modellen weten deze complexe taak uit te voeren met een eenvoudigere sensor en hulpmiddelen.

Zullen luchtkwaliteitsmetingen een belangrijke feature worden in smartphones? Nee, daar gaan we niet van uit, maar Qualcomm laat hiermee wel de potentie van machine learning zien. Het is aan de ontwikkelaars en de fabrikanten van de apparaten om te bepalen welke features ze willen ontwikkelen aan de hand van deze machine learning-mogelijkheden. Helaas weten we daarom nog niet precies hoe de toekomst eruit zal zien.

Toen we medewerkers van Qualcomm specifiek vroegen hoe de volgende generatie van mobiele apparaten eruit zal zien en hoe ons smartphonegebruik er vergeleken met nu uit zal zien, bleef het akelig stil. Ze wisten het antwoord op deze vraag niet. Qualcomm weet natuurlijk wel wat de potentie van chip is, maar het is niet aan het bedrijf zelf om die potentie waar te maken.