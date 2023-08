Krijgt de Samsung Galaxy S24 Ultra toch weer een Exynos-chipset?

De beste Samsung-telefoon van 2024 wordt vrijwel zeker de Samsung Galaxy S24 Ultra. Het duurt nog even voor we die gaan zien, maar we zien toch al een heleboel geruchten en leaks. Het nieuwste gerucht vermeldt een verbeterde camera en een bedenkelijke chipset.

De informatie is afkomstig van Yogesh Brar, een betrouwbare leaker. In een tweet beweert hij dat de Samsung Galaxy S24 Ultra een 200MP-hoofdcamera zal hebben, een 12MP-ultrawide, een 50MP-telefotocamera en een 10MP-periscoopcamera. Vooraan wordt een 12MP-selfiecamera verwacht.

Het meeste daarvan hebben we al vaker gehoord en het zijn bijna precies dezelfde cameraspecificaties als de Samsung Galaxy S23 Ultra. Alleen de telefotocamera verschilt en zou een upgrade van 10MP naar 50MP krijgen.

Samsung Galaxy S24 UltraRear Cam: 200MP + 12MP (UW) + 50MP (tele) + 10MP (periscope)Selfie: 12MPBattery: 5,000mAh, 45W chargingSoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400August 16, 2023 See more

Dit is niet de eerste keer dat we horen dat de Samsung Galaxy S24 Ultra een 50MP-telefotocamera zou kunnen hebben. Hoewel het zoomniveau hier niet wordt vermeld, hebben we elders gehoord dat hij 3x optische zoom zal hebben. De 10MP-periscoopcamera zal waarschijnlijk 10x zoom hebben. Hij krijgt met andere woorden dezelfde zoomniveaus als de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Dit is dus misschien niet de grootste camera-upgrade, maar de upgrade van de telefotocamera met 3x zoom was zeker nodig, omdat die al een paar jaar verwaarloosd is. Megapixels vertellen bovendien nooit het volledige verhaal en Samsung kan natuurlijk andere aanpassingen aanbrengen die de fotokwaliteit zullen verbeteren.

De terugkeer van Exynos

Brar vermeldt nog andere specificaties, waaronder de chipset, die blijkbaar een Snapdragon 8 Gen 3 of een Exynos 2400 zal zijn, afhankelijk van de regio. Samsung heeft jarenlang verschillende chipsets gebruikt in de Galaxy S-serie. De Samsung Galaxy S23-serie was de eerste die wereldwijd de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy gebruikte en geen versie met Exynos-chipset had.

Helaas hebben Samsungs eigen Exynos-chipsets de neiging om minder goed te presteren dan Snapdragon-chipsets. Regio's die deze processors kregen, hadden dus een mindere krachtige versie van de Galaxy S-smartphones. Daarbovenop hadden concurrerende Android-fabrikanten, zoals Xiaomi, Motorola en OnePlus, wel Snapdragon-chipsets.

Er is geen garantie dat de Exynos 2400 opnieuw moet onderdoen voor de Snapdragon, maar in het verleden is Samsung nog nooit als winnaar uit de bus gekomen. Anderzijds is het voor Samsung voordeliger om hun eigen chipset te gebruiken in plaats van die van een andere partij, Qualcomm in dit geval.

Tot slot zegt Brar dat de Samsung Galaxy S24 Ultra een 5.000mAh-batterij zal hebben met 45W-opladen, wat hetzelfde is als het huidige model. Ook zou hij al in januari aangekondigd worden in plaats van in februari en we zouden opnieuw een kleine prijsstijging zien.