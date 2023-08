Samsung Galaxy S24 Ultra komt eindelijk met broodnodige camera-upgrade

De Samsung Galaxy S23 Ultra staat momenteel bovenaan onze lijst met smartphones met de beste camera. Als het recentste lek over de camera's van de Samsung Galaxy S24 Ultra klopt, dan neemt die vrijwel zeker de toppositie over.

Als Samsung die plaats wil behouden, zal het een aantal camera-upgrades moeten doorvoeren. Dit jaar was de 200MP-camera in de Galaxy S23 Ultra in feite de enige echte upgrade tegenover de Galaxy S21 Ultra. De andere camera's zijn al twee jaar niet verbeterd. De Samsung Galaxy S24 Ultra brengt daar mogelijk verandering in.

Deze informatie is afkomstig van betrouwbare leaker @UniverseIce, die op Twitter postte dat de Samsung Galaxy S24 Ultra een 50MP-telefotocamera met 3x optische zoom krijgt. Die vervangt de 10MP-sensor van de vorige drie telefoons.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera!August 9, 2023 See more

Een camera is natuurlijk meer dan wat megapixels, maar we verwachten toch verbeterde beeldkwaliteit. Het zou vreemd zijn om een nieuwe sensor te introduceren die exact dezelfde foto's maakt als de vorige.

Er is tot slot nog niets zeker. Hoewel @UniverseIce over het algemeen een betrouwbare bron is, heeft hij eerder gezegd dat de Samsung Galaxy S24 Ultra dezelfde telefotocamera met 3x zoom zou behouden.

Tegenstrijdige camerageruchten

Geruchten over de camera van de Samsung Galaxy S24 Ultra zijn er in overvloed. Ze zijn het echter niet met elkaar eens en zo wordt het moeilijk om een inschatting te maken.

Eén bron beweerde bijvoorbeeld dat de Samsung Galaxy S24 Ultra een variabele zoomlens zou hebben, maar zei later dat de plannen waren geannuleerd en dat de 10x zoom op de Galaxy S24 Ultra slechts "kleine verbeteringen" zou krijgen. De andere lenzen zouden bovendien hetzelfde blijven.

Een andere bron heeft gezegd dat de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S24 Ultra een enorme 1-inch sensor zal hebben. Geen enkele andere bron heeft dit bevestigd en deze claim past ook totaal niet bij andere geruchten over de camera.

Het gebeurt niet vaak dat lekken en geruchten over Samsung-smartphones zo uiteenlopend en tegenstrijdig zijn. Anderzijds duurt het wellicht nog een halfjaar voor we de Galaxy S24-serie zien. Naarmate de lancering dichterbij komt, zien we hopelijk meer overeenkomsten bij de verschillende bronnen.