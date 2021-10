Google Tensor: de chipset van de Pixel 6 verklaard

De Google Pixel 6-serie ziet er stijlvol en uniek uit, maar het wordt pas echt spannend onder de motorkap. Daar zit namelijk de echte innovatie met Google's eerste zelfgemaakte chipset voor zijn eigen smartphones.

De chipset heeft de naam Google Tensor en zag een tijdje geleden al het levenslicht, nog voordat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro uit de doeken werden gedaan. De details waren echter spaarzaam. Gelukkig weten we inmiddels een stuk meer.

Hieronder vertellen we je wat de Google Tensor-chipset precies inhoudt, en waarom deze chipset het geheime wapen kan zijn van de Pixel 6-telefoons.

Wat is Google Tensor?

Tensor is de eerste processor die uit de koker van Google komt. Hij is op maat gemaakt voor Pixel-toestellen. Dat tweede is een big deal, aangezien dat betekent dat je deze chipset waarschijnlijk niet gaat terugvinden in smartphones van andere fabrikanten. Bovendien is het een groot pluspunt dat de Tensor-chipset op maat gemaakt is voor de Pixel, om zo alles wat erin zit eruit te kunnen halen.

Dit is een groot verschil met de Qualcomm Snapdragon-chipsets, welke het merendeel van de Android-smartphones aansturen. Deze chipsets vind je terug in tal van toestellen. Hoewel Qualcomm soms de samenwerking met een Android-fabrikant opzoekt om zoveel als mogelijk uit de chipset te halen, blijkt er onderaan de streep vaak niet zo heel veel verbeterd te zijn in dit soort gevallen.

Hoe krachtig is Google Tensor?

Google Tensor heeft twee high-power cores, twee mid-power cores en vier efficiency cores. Google is helaas niet uitgebreid ingegaan op wat deze cores precies doen.

De fabrikant claimt wel dat de Tensor-chipset tot wel tachtig procent snellere prestaties levert dan de Google Pixel 5. Dat is een flink verschil, maar onthoud dat de Pixel 5 verscheept werd met de midrange Snapdragon 765G-chipset.

Gecombineerd met het feit dat deze smartphone al een jaar oud is, kunnen we niet meteen stellen dat de Tensor-chipset sneller is dan de high-end Snapdragon 888. Deze chipset vind je onder andere terug in de OnePlus 9 Pro en Oppo Find X3 Pro.

(Image credit: Google)

Google meldt wel dat Tensor meer focust op het goed samenwerken tussen componenten in plaats van individuele piekprestaties. Dat kan betekenen dat de Pixel 6-serie niet de top van benchmarklijstjes overneemt, maar in de praktijk mogelijk wel heel soepel werkt.

Daarnaast heeft Google de chipset niet vergeleken met rivalen. Leaks zijn het oneens over de vraag of Tensor beter of slechter is dan de beste alternatieve Android-chipsets.

Hoe dan ook: je mag er zeker wel op rekenen dat de Tensor-chipset zich kan meten met de betere processoren van dit moment. Hieronder vertellen we daar meer over.

Wat heeft Google Tensor nog meer te bieden?

Bij de Google Tensor draait het niet alleen om brute kracht. Google Tensor is ontwikkeld met machine learning en kunstmatige intelligentie in het achterhoofd. Aspecten als spraakherkenning en beeldverwerking, het maken van vertalingen, Google Assistant, de camera en andere aspecten moeten na verloop van tijd sneller en accurater werken.

Een voorbeeld: deze technologieën stellen de Pixel 6 in staat om direct berichten en video's te vertalen dankzij de nieuwe Live Vertalen-functie. Ook houdt dit in dat de camera betere foto's kan maken, ook in situaties met weinig licht.

Tensor doet ook soortgelijke wonderen voor video-opnames, met accuratere en levendige kleuren. Zelfs wanneer je in 4K met 60 frames per seconde schiet.

Verder moet gezichtsherkenning bij het schieten van foto's sneller en accurater werken dankzij Tensor.

(Image credit: Google)

Google beweert dat Tensor zowel verbeteringen toepast aan bestaande functies alsook voor compleet nieuwe. Denk hierbij aan de recent aangekondigde Motion Mode, Face Unblur en spraakverbetering voor video's.

Google meldt verder dat de Pixel 6-serie na verloop van tijd beter en beter moet worden.

Tensor kan veel van deze taken uitvoeren en tegelijkertijd batterij besparen in vergelijking met andere chipsets, zo meldt de fabrikant. In de praktijk kan dit mogelijk leiden tot een betere batterijduur.

Hoe zit het met de veiligheid?

Google vertelt ook maar wat graag hoe veilig hun nieuwe chipset is. Tensor heeft een veiligheidskern (wat betekent dat gevoelige taken in een speciale omgeving draaien) en wordt bijgestaan door een Titan M2-beveiligingschip. Door deze twee toevoegingen is de Pixel 6-serie beter bestand tegen aanvallen van kwaadwillenden dan voorgaande modellen.

De Amerikaanse fabrikant claimt zelfs dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro de meeste lagen van hardwarebeveiliging hebben dan welk toestel dan ook. Uit onafhankelijke tests in het beveiligingslab is gebleken dat de chipset bestand is tegen allerlei high-tech bedreigingen, zoals elektromagnetische analyse, voltage glitching en laser fault injection.

De Google Tensor-chipset zorgt er ook voor dat de Pixel 6 vijf jaar lang beveiligingsupdates krijgt, waar andere Android-telefoons meestal maar een paar jaar van updates genieten

Is Tensor goedkoper voor Google?

Een ander potentieel voordeel van de Tensor-chipset is dat Google geen fabrikant zoals Qualcomm hoeft te betalen voor een chipset. Het wegnemen van een externe chipfabrikant kan uiteindelijk resulteren in geldbesparing, met de nadruk op 'uiteindelijk'.

Google laat zelf weinig los over de financiën rondom Tensor, maar M. Brandon Lee van This is Tech Today stelt dat er veel tijd gestopt moet worden in de ontwikkeling van een nieuwe chipset. Van besparingen is de komende jaren dan ook geen sprake volgens hem.

Dat gezegd hebbende: mocht het project van Google slagen, dan kan dit op termijn lagere prijzen voor smartphones tot gevolg hebben. Ook kan Google ervoor kiezen om dat geld te investeren in andere technologieën en functies van toekomstige Pixels. Laten we echter eerst afwachten of de Tensor-chipset in de smaak gaat vallen.