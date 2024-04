Nothing werkt misschien aan verbeterde Phone (2a) en nieuwe flagship Phone (3)

De Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) en Nothing Phone (2) naast elkaar

Nothing is volgens een nieuw gerucht maar liefst twee nieuwe smartphones aan het ontwikkelen. Het zou gaan om de Nothing Phone (3) en een verbeterde versie van de Nothing Phone (2a).

Android Headlines geeft aan dat het gerucht het alleen heeft over de codenamen 'Tetris' en 'PacManPro' en die zouden dus respectievelijk verwijzen naar een Phone (3) en een geüpgradede Phone (2a). Er is echter niets gedeeld over de hardware die deze telefoons zouden gaan gebruiken.

Een power-up voor 'PacMan'

De Nothing Phone (2a) kwam in maart uit en dat toestel had als codenamen 'Aerodactyl' en 'PacMan'. Dit toestel wist een goed gebalanceerde middenklasse ervaring te leveren.

De ontdekking van de nieuwe codenaam 'PacManPro' en het modelnummer A142P suggereren een link met de Phone (2a), die zelf dus PacMan als codenaam had en A142 als modelnummer. Dit lijkt dus te hinten naar de komst van een soort 'Phone (2a) Pro' en dit model zou dus kunnen worden voorzien van een aantal geüpgradede specs.

Voordat we te hard van stapel lopen, moeten we niet vergeten dat de codenaam ook kan verwijzen naar de 'Community'-editie van de Nothing Phone (2a) die in maart werd aangekondigd.

Als Nothing momenteel echt een Phone (2a) Pro aan het ontwikkelen is, dan zou dit model een aantal van onze kleine problemen met Nothing Phone 2a kunnen aanpakken. Zo zou er bijvoorbeeld een verbeterde bouwkwaliteit met metaal en glas kunnen worden gebruikt, een groter en verbeterd Glyph-verlichtingssysteem worden toegevoegd, een beter camerasysteem worden gebruikt en een geüpgradede chip worden toegevoegd.

Een waardige opvolger?

De tweede codenaam, Tetris, lijkt te verwijzen naar de Nothing Phone (3), de zogenaamde opvolger van de Phone (2) uit 2023.

Hoewel deze zogenaamde codenaam verder geen hints naar nuttige informatie bevat, suggereerde eerdere geruchten dat de Phone (3) misschien Qualcomms nieuwe Snapdragon 8s Gen 3-chip zal gebruiken. Dat zou ook wel een logische keuze zijn als het toestel prestaties moet leveren die in de buurt komen van flagship prestaties, maar tegelijkertijd betaalbaar moet blijven.

De Snapdragon 8s Gen 3 zou een geweldige keuze zijn voor de Nothing Phone 3, aangezien hij gedeeltelijk over dezelfde technologie beschikt als de topklasse Snapdragon 8 Gen 3 -chip, maar dan met lagere kloksnelheden. Zo wordt er bij de goedkopere chip ook gebruikgemaakt van het energie-efficiënte 4nm-proces en krijgt deze chip ook AI-features en raytracing voor gaming.

De Phone (3) zal naar verwachting ergens in juli gelanceerd worden, als Nothing tenminste het releasepatroon aanhoudt dat we zagen bij de Phone (2) en Phone (1). Die toestellen kwamen ook beide in juli uit. 91Mobiles heeft al gesuggereerd dat de Phone (3) een vergelijkbare releasedatum krijgt en die informatie zou gedeeld zijn door "bronnen binnen de industrie die nauw samenwerken met Nothing". Daarnaast zou het aankomende toestel zo'n 349 dollar moeten gaan kosten. Een verwachte europrijs hebben we nog niet gekregen.

Deze prijs lijkt echter meer op een prijs die we zouden verwachten voor de Phone (2a) Community Edition en niet voor de "flagship" Phone (3) of het zogenaamde geüpgradede Pro-model van de Phone (2a).

Hoe dan ook, we kunnen in de aanloop naar juli waarschijnlijk nog veel meer geruchten en leaks verwachten. Misschien dat we dan ook al meer te weten komen over de prijs en de specs. Nothing zal zelf waarschijnlijk ook nog wel teasers delen voor de nieuwe toestellen, specifieke hardware-onderdelen en designelementen, want dat heeft het bedrijf in het verleden ook gedaan.