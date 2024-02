De Samsung Galaxy S24 Ultra is eigenlijk gewoon een "AI Edition" van de Galaxy S23 Ultra

Vorige maand introduceerde Samsung zijn nieuwe Samsung Galaxy S24-serie aan de wereld. Deze serie bestaat drie nieuwe smartphones: de Samsung Galaxy S24, de Samsung Galaxy S24 Plus en de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ik heb zelf specifiek de Samsung S24 Ultra getest, maar de grootste verandering voor dit jaar is naar alle drie de toestellen gekomen. Welk Galaxy S24-model je ook koopt, je krijgt nu toegang tot "Galaxy AI". Deze Galaxy AI tref je op meerdere plaatsen in de software van de telefoon aan in de vorm van speciale AI-features. Dit is dan ook zeker erg interessante technologie, maar het viel me helaas op dat dit een van de weinige grote veranderingen is op de Samsung Galaxy S24 Ultra vergeleken met de Samsung Galaxy S23 Ultra en dat is erg jammer.

Er zijn dan ook meerdere redenen te bedenken waarom de Galaxy S23 Ultra misschien toch voor veel mensen interessanter is dan de nieuwe Galaxy S24 Ultra. Een aantal van de belangrijkste redenen vind je hieronder.

Galaxy AI

Als je kijkt naar hoe Samsung zijn nieuwe toestellen aan het promoten is, zie je dat de focus vooral wordt gelegd op de nieuwe AI-features. De grote slogan is dan ook: "Galaxy AI is here".

Nou is Galaxy AI zeker geen slechte upgrade voor de Galaxy S24-serie, maar het probleem is dat deze nieuwe AI-features niet exclusief blijven. Samsung heeft al laten weten dat deze features ook op de Samsung Galaxy S23-serie (inclusief de Samsung Galaxy S23 FE), de Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Samsung Galaxy Z Flip 5 zullen verschijnen via een update. Daarnaast zullen deze features (of vergelijkbare features) naar verwachting later op andere Android-telefoons arriveren.

Als we dan nog eens goed naar de Galaxy S24 Ultra kijken en de AI-features even buiten beschouwing houden, dan blijft er nog maar weinig nieuws over. Nu kan je de de Samsung Galaxy S24 dus nog als de Samsung Galaxy S23 Ultra "AI Edition" zien, maar dankzij een update verandert de Galaxy S23 Ultra straks zelf in de Galaxy S23 Ultra AI Edition. Dat toestel kan je inmiddels voor zo'n 450 euro minder dan de goedkoopste configuratie van Galaxy S24 Ultra kopen, dus met die dingen in gedachten wordt de telefoon van dit jaar nog minder interessant.

Het beste van het beste

Wil je echt het beste van het beste, dan is Samsungs nieuwste Ultra-model nog steeds de juiste keuze. Dat is het geval op het gebied van prestaties, camera's en specs. De Galaxy S23 Ultra was vorig jaar al een van de krachtigste toestellen die je kon kopen en de Galaxy 24 Ultra is natuurlijk nog krachtiger dankzij zijn nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy-chip en verdere hardware- en software-optimalisaties. Het probleem is echter dat je het verschil tussen "geweldig" en "nog iets beter dan geweldig" waarschijnlijk niet zal merken zonder de nieuwe en oude Ultra naast elkaar te leggen.

Ook op het gebied van smartphonecamera's beschikken de Ultra's inmiddels al jarenlang over de beste, meest veelzijdige camerasystemen. De vooruitgang lijkt wel wat te stagneren. Dit jaar heeft alleen de telefotocamera een upgrade gekregen. De 10MP-telefotocamera met 10x optische zoom die op de Galaxy S23 Ultra zat, is vervangen door een 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom. Samsung belooft nog steeds 10x zoom "van optische kwaliteit". Wat dit betekent, is dat er voor 10x eigenlijk gewoon een 5x optisch ingezoomde afbeelding digitaal wordt bijgesneden tot 10x. Hierbij worden dus de middelste 25 megapixels van de 50MP-sensor gebruikt voor minimaal kwaliteitsverlies.

Die nieuwe telefotocamera levert betere resultaten, maar dit zal voor velen waarschijnlijk toch niet hun meestgebruikte camera zijn en de 10x telefotocamera op de Galaxy S23 Ultra leverde ook al prima resultaten. Toch is het ongetwijfeld een fijne upgrade en een van de grootste hardware-upgrades die we dit jaar zijn tegengekomen.

Verder mag je nu genieten van zeven jaar Android-updates bij de Galaxy S24-serie. We kunnen de Google Pixel 8-serie bedanken voor deze nieuwe standaard. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de vier jaar updates in het verleden, maar tegelijkertijd zullen veel mensen toch wel binnen die vier jaar alweer upgraden naar een nieuw toestel. Dit is een zeer consumentvriendelijke verandering, maar misschien moet er dan ook voor worden gezorgd dat de batterijen net zo lang in goede conditie blijven.

Kleine veranderingen voor design en display

Naast de nieuwe AI-toevoegingen, de krachtigere chip, de nieuwe telefotocamera en de langere software-ondersteuning zien we vooral veel kleine veranderingen en updates die er op papier heel mooi uitzien, maar in de praktijk niet zo veel veranderen aan de Ultra-ervaring.

Zo heeft Samsung zijn Ultra-model dit jaar voorzien van een titanium frame, net als de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Bij de iPhone 15 Pro Max zorgde deze switch van roestvrij staal naar titanium ervoor dat het toestel 19 gram lichter werd dan zijn voorganger. Dat klinkt niet als heel veel verschil, maar het is wel te merken. Wat ook niet als veel verschil klinkt en tegelijkertijd ook niet echt te merken is, is een verschil van maar 1 gram. Laat dat nu precies het gewicht zijn dat Samsung heeft kunnen weghalen door de overstap naar titanium.

Het display van de Ultra is eveneens verfijnd, want een upgrade kunnen we dit niet noemen. Voorheen waren de linker- en rechterkant van het display gebogen. Deze randen werden door de jaren heen al iets minder agressief gebogen, maar dit jaar is het display volledig plat. Dit ziet er beter uit als je content op je scherm aan het bekijken bent, maar de S24 Ultra is nu wel wat hoekiger dan zijn voorgangers en ligt dus iets minder fijn in de hand. Het is gelukkig niet oncomfortabel. Ook de piekhelderheid van het display is hoger. Je kan nu van een indrukwekkende 2.600 nits genieten in plaats van 1.750 nits. Dat klinkt dus vooral op papier erg mooi en het is bij een directe vergelijking ook wel te zien, maar in de praktijk was 1.750 nits al uitstekend (zelfs bij direct zonlicht).

Gebrek aan innovatie

Wat vooral erg jammer is, is dat we dit jaar nog steeds een aantal dingen op de Galaxy S24 Ultra zien, die we al jaren zien en die ook al lang geleden een upgrade hadden mogen ontvangen.

De Ultra's beschikken al sinds de Galaxy S20 Ultra over een 5.000mAh-batterij en 45W-snelladen. Die batterijcapaciteit wordt vier generaties later natuurlijk wel efficiënter gebruikt, maar het voelt gewoon alsof de ontwikkelingen op dit gebied zijn gestagneerd. Daarnaast loopt Samsung met maximaal 45W-snelladen inmiddels al een tijdje redelijk achter op de concurrentie en zelfs op veel toestellen die een stuk goedkoper zijn.

Dit artikel komt misschien overweldigend negatief over, dus ik wil nogmaals benadrukken dat de Samsung Galaxy S24 Ultra uiteindelijk een fantastisch toestel is. Tegelijkertijd hebben we naar mijn mening te maken met een gebrek aan innovatie bij Samsung. Ik ben ook niet de enige die er zo over denkt en Samsung lijkt er vanop de hoogte te zijn dat nog consumenten deze mening delen.

Volgens Notebookcheck (via Naver news) werd er tijdens een vergadering tussen Samsungs voorzitter, Lee Jae-Yong, en 40 afdelingshoofden namelijk door deze voorzitter een video vertoond met feedback vanuit Samsung-klanten. In die video werd schijnbaar door meerdere van deze klanten kritiek geuit op de huidige staat van de Galaxy-smartphones. Volgens Notebookcheck zou Lee Jae-Yong de leidinggevenden dan ook hebben aangespoord om de toestellen meer vanuit het perspectief van de klant te benaderen. Hopelijk zorgt dit ook echt voor veranderingen.