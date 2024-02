Ik speelde een week lang Palworld en het is veel meer dan "Pokémon met wapens"

Elke gamer is inmiddels wel op de hoogte van de game Palworld, die door velen wordt omschreven als Pokémon with guns. Nintendo zelf was ook van mening dat Palworld nét iets te veel leek op de succesformule van Pokémon en heeft inmiddels gerechtelijke stappen ondernomen tegen de ontwikkelaars van Palworld. Het succes van de game valt niet te ontkennen, want na enkele dagen stond Palworld op de nummer één positie van de spelersstatistieken van gameplatform Steam en was het populairder op streamingwebsite Twitch dan Pokémon Scarlet en Violet ooit is geweest.

Als trouwe Pokémon-fan die al meer dan twintig jaar ervaring heeft met de games, moest ik natuurlijk zelf kijken wat Palworld precies te bieden had. Zo gezegd, zo gedaan, ik kocht Palworld op Steam voor het luttele bedrag van 25 euro en na minder dan een uur was de game gedownload. Ondertussen zijn we een week later en deel graag ik mijn ervaringen.

Pokémon x Legend of Zelda

(Image credit: Pocket Pair)

Palworld omschrijven als Pokémon met wapens is heel kort door de bocht. Daar kwam ik al achter na vijf minuten in de tutorial. De game bevat namelijk elementen van andere bekende games, waaronder ook Minecraft, Fortnite en zelfs The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom. Momenteel zijn er geruchten dat Palworld gedeeltelijk gemaakt is met behulp van AI en het zou met niet verbazen dat je op basis van de opdracht "combineer Pokémon, Minecraft, Fortnite en The Legend of Zelda tot één game" als resultaat Palworld krijgt.

De tutorial begint heel eenvoudig. Je spoelt aan op een strand en activeert een standbeeld dat dient als teleporter. Dat standbeeld heeft eerst een oranje gloed als het nog niet is geactiveerd en licht daarna blauw op na de activatie. Het principe van teleporters is zeker niet gepatenteerd, maar dit kleurenpatroon komt weliswaar exact overeen met de Sheikah Towers in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

(Image credit: Pocket Pair)

Nadat je hout hebt verzameld, zegt de tutorial dat je een Pal moet zien te vangen. Net zoals Pokémon, zijn Pals gebaseerd op dieren of voorwerpen en moet je ze vangen met een bal. In dit geval is dat geen Poké Ball maar een Pal Sphere. Tussen de bomen zag ik zo'n Pal Sphere liggen en twee meter verderop liep een Chikipi, een Pal die letterlijk lijkt op de cartoonversie van een ordinaire witte kip.

In tegenstelling tot in Pokémon, krijg je hier geen starter Pal. Toch geldt hier ook de regel: hoe lager de HP van een Pal, hoe makkelijker hij in de Pal Sphere blijft zitten. Gelukkig kan je in Palworld één ding gebruiken dat niet kan in Pokémon, met name je vuisten. Na een paar keer op de Chikipi te slaan om zijn HP te verlagen, gooide ik de Pal Sphere. Die waggelde netjes drie keer heen en weer, zoals een Poké Ball, en daarna was ik de trotse eigenaar van een Chikipi.

Pokémon x Minecraft

(Image credit: Pocket Pair)

Daarna zei de tutorial dat ik zelf een Pal Sphere moest maken. Er was in de verste verte geen stadje met winkels te bespeuren en dat lijkt dan weer heel erg op Minecraft. In Palworld word je gedropt in een onbekende omgeving met allerlei al dan niet vriendelijke wezens en je moet een huis en bed zien te bouwen voor het donker wordt. Net zoals in Minecraft, gebruik je in Palworld materialen (hout, steen, wol...) om zelf voorwerpen te maken.

De tutorial had me wellicht een beetje overschat, want de opdracht "maak een bed" verscheen toen het al donker werd. Daarnaast is het 's nachts kouder en had ik nog geen kleren voor mijn personage gemaakt, dus hij kreeg het zodanig koud dat zijn HP begon te zakken. Gelukkig kon ik een fakkel maken die spontaan begon te branden wanneer ik hem uit mijn inventory nam.

(Image credit: Pocket Pair)

Wie Minecraft heeft gespeeld, is ongetwijfeld bekend met de zoektocht naar een schaap om je bed te bouwen voor het donker wordt. Palworld doet hetzelfde, want je hebt wol nodig om je bed te bouwen. Aangezien wol niet aan de bomen groeit en ik een schaapachtige Pal voorbij had zien komen, had ik zo'n vermoeden dat ik die moest zoeken. Deze schaapachtige en bolvormige Pal krijgt trouwens de zeer originele naam Lamball en lijkt sterk op de Pokémon Wooloo, eveneens een bolvormig schaap.

In plaats van zelf te slaan op de Lamball, gooide ik mijn Pal Sphere met de Chikipi ernaar. In tegenstelling tot in Pokémon, heb je hier geen controle over de moves van je Pal in een gevecht. Mijn Chikipi begon te vechten met de Lamball en gebruikte afwisselend de twee moves die hij kende. Ik besloot hem te helpen door zelf op de Lamball te slaan en een paar seconden later was het bolvormige schaapje verslagen. Naast de knock-out geslagen Lamball lagen wol... en een Lamball Steak. Die steak kan je gewoon rauw eten of bakken. Bij voorkeur bak je hem eerst op het kampvuur, want dan vult hij je maag meer. Dat is zeker niet onbelangrijk, want zowel jouw personage als al je Pals krijgen honger en moeten dus eten.

(Image credit: Pocket Pair)

Ondertussen was mijn level (en dat van Chikipi) een paar keer omhoog gegaan en toen mocht ik kennismaken met het omslachtige level-up systeem. Ga je een level omhoog, dan krijg je één skill point dat je kan investeren in HP, stamina, attack, work speed en weight. Daarnaast krijg je nog een vijftal "tech points" die je moet gebruiken om nieuwe infrastructuur, wapens en uitrusting te ontgrendelen. Je Pals krijgen allemaal tegelijkertijd met je personage experience en maken geen gebruik van stat points. Als zij een level omhoog gaan, stijgen hun HP, attack en defense automatisch en (verrassing!) leren ze soms nieuwe moves. Een Pal kan trouwens in totaal drie actieve moves hebben die ze in een gevecht gebruiken. Dat is één move minder dan in Pokémon en het perfecte voorbeeld van "kopieer even mijn huiswerk maar pas één ding aan zodat het niet opvalt".

Een base bouwen: complexer dan gedacht

(Image credit: Pocket Pair)

Ik had wol, ik had hout en ik was klaar om mijn bed te bouwen. Dat bed moest blijkbaar in mijn base staan en daarbovenop in een gebouw. Je base wordt afgebakend door de Palbox, een soort computer die vergelijkbaar is met de Storage waar al je Pokémon in zitten. Om een Palbox te maken, had ik Paldium nodig, maar Palworld vond het niet nodig om uit te leggen waar ik dat materiaal moest halen. Paldium is blijkbaar het resultaat van een steen die lang in de buurt van water ligt. Naast een meer vond ik Paldium-stenen en na er een paar keer op te slaan, had ik vijf stukken Paldium in mijn inventory.

Nu even terug naar het menu met tech points: alles wat je hier ontgrendelt, moet je zelf nog bouwen met de juiste materialen. Voor een houten muur heb je dus hout nodig en voor een stenen pikhouweel heb je een steen nodig. In het tech-menu zie je honderden constructies voor je base en het is snel duidelijk dat Palworld niet bespaard heeft op base building. In Pokémon ben je de hele tijd op pad met je Pokémon, maar in Palworld zal je ook enorm veel tijd in je base doorbrengen.

(Image credit: Pocket Pair)

Een goede base is cruciaal in Palworld. Je kan bijvoorbeeld een bessenveld, steenmijn en klein bos bouwen zodat je niet meer moet rondrennen voor materialen. Daarnaast hoef je niet eens zelf hout te hakken of stenen te mijnen, want daar zijn Pals voor. In je actieve party kan je vijf Pals meenemen waarmee je kan vechten. Alle andere Pals komen terecht in de Palbox en kunnen werken in je base. Hoe verder je komt in het spel, hoe meer Pals kunnen werken in je base en hoe meer infrastructuur je kan bouwen.

Ik merkte heel snel dat de base steeds complexer werd en dat ik hier meer aandacht aan moest besteden. Je level gaat namelijk het snelste omhoog door wilde Pals te vangen in een Pal Sphere, maar om die te maken, heb je Paldium en hout nodig. Uiteindelijk had ik in mijn base een bos gebouwd, maar blijkbaar kon geen van mijn huidige Pals houthakken. Elke Pal kan namelijk maar een beperkt aantal taken uitvoeren in je base. Mijn Cattiva, een katachtige Pal, kon bijvoorbeeld steen mijnen, items craften en voorwerpen dragen, maar mijn Chikipi kon daarnaast alleen eieren leggen en niets anders.

(Image credit: Pocket Pair)

Uiteindelijk had ik een Tanzee gevonden, een soort grasaapje, dat wel hout kan hakken. Het was een leuke bonus dat een Tanzee ook berry seeds kon zaaien zodat mijn Pals en ikzelf niet meer moesten overleven op de eieren van Chikipi. Helaas moet een bessenveld met zaadjes eerst nog water krijgen voor de bessen konden groeien. Je hoort het al: ik moest op zoek naar een Pal die planten water kon geven.

Een efficiënte base die alle nodige materialen produceert, is cruciaal. In het begin is dit een enorm repetitief proces, waarbij je nieuwe infrastructuur bouwt en op zoek moet naar de Pal die er daadwerkelijk mee kan werken. Dit is wat mij betreft de grootste drempel waar je overheen moet raken. Zeker Pokémon-fans die werden overtuigd door "Pokémon met wapens" kunnen afgeschrikt worden door de complexiteit van de base. Je hebt de juiste combinatie van Pals nodig om alle taken uit te voeren, je moet voortdurend terug naar de base om nieuwe items te craften en soms wordt de base zelfs aangevallen door wilde Pals die je moet verslaan.

Trek (eindelijk) ten strijde

(Image credit: Pocket Pair)

In optimale omstandigheden zijn je Pals aan het werken in je base, terwijl jij verder op avontuur gaat, nieuwe Pals vangt, boss battles doet en meer. Wanneer je terugkomt in de base aan het einde van de dag, hebben je Pals materialen verzameld en items gemaakt. Op die manier kan je de volgende ochtend meteen vertrekken met een volle inventory.

Wanneer ik eindelijk genoeg verschillende Pals in mijn party had en de base consistent materialen voor Pal Spheres produceerde, kon ik eindelijk het laatste deel van de tutorial afmaken. Ik moest op zoek naar de Rayne Syndicate Tower voor mijn eerste grote boss battle. Onderweg daarnaartoe heb ik Pals gevangen om mijn level te verhogen, mijn Pals laten vechten met wilde Pals om hun levels te verhogen en nieuwe uitrusting ontgrendeld in het tech-menu. Wat mij betreft, is dit alles veel minder complex dan wat er in je base gebeurt. Rayne zelf was ook niet heel moeilijk te verslaan en het was vooral een kwestie van mijn Pals al het werk laten doen, terwijl ikzelf de elektrische aanvallen van haar Grizzbolt, een soort van beerachtige Electabuzz, ontweek.

(Image credit: Pocket Pair)

Wie had gehoopt om na een uurtje met een shotgun alle Pals af te knallen, wordt snel teleurgesteld. De eerste echte vuurwapens na de ordinaire pijl en boog ontgrendel je pas in de buurt van level 20. Een vuurwapen is helaas heel omslachtig in gebruik. Ten eerste heb je veel materiaal nodig om het wapen te craften en vervolgens heb je zowel specifieke munitie voor dat wapen als buskruit nodig. Als je munitie onderweg op is, moet je terug naar je base om nieuwe te maken, want hiervoor heb je de weapon bench nodig.

Alles wat geen vuurwapen is, richt erg weinig schade aan tegenover sommige aanvallen van je Pals. Dat is niet geheel onlogisch want natuurlijk richt een miezerig klein pijltje minder schade aan dan een Dinossom (een soort plantachtige dinosaurus) die met zijn gigantische staart op de grond slaat. In de meeste gevechten doen mijn Pals het meeste werk, terwijl ik vanop een afstandje wat pijlen schiet tijdens boss battles en aanvallen ontwijk. Als je personage geen HP meer heeft, is het namelijk gedaan met de pret en respawn je in de base. Alle items die bij had op dat moment, laat je achter op de plek waar je knock-out ging en moet je zelf terug gaan halen. Ook dit klinkt hoogstwaarschijnlijk bekend voor Minecraft-spelers.

Palworld: veel meer dan Pokémon met wapens

(Image credit: Pocket Pair)

Palworld omschrijven als Pokémon met wapens is niet kort door de bocht, maar ronduit fout. De Pals lijken dan wel op Pokémon, maar het hele aspect van base building is een groot onderdeel van Palworld dat ontbreekt in Pokémon. Als je Palworld met alle Pokémon-games vergelijkt, dan vind je meeste overeenkomsten bij Pokémon Legends: Arceus. De Boss battles met op hol geslagen Pals zijn zeker vergelijkbaar met Noble Pokémon uit de spin-off en ook hier moest je zelf Poké Balls en andere items craften. Het hele surivival-aspect van Pokémon Legends: Arceus is weliswaar niet vergelijkbaar met de eerder Minecraft-achtige gameplay in Palworld.

Na een week lang elke dag een paar uur te hebben gespeeld, heb ik niet het gevoel dat ik in de buurt van het einde van Palworld kom. Momenteel zijn mijn Pals en mijn personage level 26 en er zijn nog heel wat delen van de kaart die ik moet verkennen en nog meer items in het tech-menu die ik moet ontgrendelen. De ontwikkelaars geven ook aan dat ze de wereld zullen blijven uitbreiden en je kan altijd in een nieuwe wereld beginnen met vrienden dankzij de online multiplayer-mode.

(Image credit: Pocket Pair)

Ik ben ten slotte vooral benieuwd naar de toekomst van Palworld. De ene Pal is al origineler dan de andere en hoewel Chikipi gewoon een witte kip is, lijkt Lamball dan weer net iets te sterk op de Pokémon Wooloo. Hoewel ik plezier beleef in de game, keur ik het niet goed dat de ontwikkelaars sommige designs van Pokémon hebben gekopieerd. Als Palworld kan blijven bestaan en er nieuwe Pals worden toegevoegd, hoop ik alvast dat de designs deze keer origineel zijn.