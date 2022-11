Pokémon Scarlet en Violet review: ambitieus concept met een rampzalige uitvoering

Pokémon Scarlet en Violet is de meest ambitieuze Pokémon-game ooit, maar de prestatieproblemen en bugs gooien zoveel roet in het eten dat je vergeet wat de maaltijd eigenlijk was.

We gaan er geen doekjes om winden: Pokémon Scarlet en Violet zijn niet de beste Pokémon-games. Het is de eerste open-world Pokémon game, er zijn nieuwe Pokémon en geheel nieuwe regio om te ontdekken, maar het geheel kampt met ontelbare bugs, glitches en prestatieproblemen. De game-ervaring kunnen we alleen omschrijven als totaal niet aangenaam.

Onderstaand screenshot is een goed begin. We hadden een battle met schooldirecteur Clavell en middenin het gevecht loopt een nietsvermoedende studente tussen de twee Pokémon. En dat nota bene op het moment dat we een critical hit hadden. De studente werd gelukkig niet geraakt en liep nietsvermoedend verder. Toegegeven, we willen allemaal wel het zelfvertrouwen van deze meid wanneer we een drukke straat in een stadscentrum oversteken.

Zij staat hier dus duidelijk voor aap. (Image credit: Nintendo)

In 2019 mochten we kennismaken met de Wild Area in Pokémon Sword en Shield waarin we relatief vrij konden rondbewegen. Aan het begin van 2022 kregen we de spin-off Pokémon Legends Arceus waar we naar hartenlust door rivieren konden zwemmen, op bergen konden klimmen en zelfs konden vliegen in verschillen gebieden. Pokémon Scarlet en Violet gaat nog een stap verder en geeft ons één grote open-world, zoals we die kennen (ongeveer dan toch) van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Toen het concept van een open-world Pokémon-game werd aangekondigd na Legend Arceus was iedereen laaiend enthousiast. Zelfs vijf jaar na datum ontdekken gamers nieuwe hoeken van Hyrule in Breath of the Wild, dus een Pokémon-game in deze setting klinkt te mooi om waar te zijn. Jammer genoeg is het ook te mooi om waar te zijn, want ontwikkelaar Game Freak laat zodanig veel steken vallen dat we de game niet eens zien als een project in bèta, maar eerder in de eerste fases van een alpha. Frames zakken frustrerend laag, de grond zakt weg onder je voeten, NPC's en wilde Pokémon lopen door gevechten heen...

Op avontuur!

Na een halfuurtje hadden we al een keer of vijf dit fenomeen gezien. (Image credit: Nintendo)

Naast het open-world aspect, zijn dit de belangrijkste nieuwigheden in Pokémon Scarlet en Violet: geen lineaire verhaallijn, de TM machine, moves opnieuw leren vanuit het party scherm, samen rondwandelen met je Pokémon en Tera Raids. Het eerste punt is wellicht het belangrijkste. Je zit namelijk niet meer vast aan een bepaalde volgorde van gyms en er zijn nog twee losse quest lines die je kan (moet) volgen: Titan Pokémon en Team Star.

Wil je eerst alle gyms doen voor je Titan Pokémon gaat aanvallen of Team Star gaat bestrijden? Dat kan! Wil je helemaal geen gyms doen, je Pokémon tot level 70 trainen en vervolgens de laatste gym eerst doen en de eerste gym laatst? Dat kan! De volgorde waarin je speelt, bepaal je helemaal zelf en die vrijheid hebben we nog nooit gehad. Om het hoofdverhaal uit te spelen, moet je wel alle drie de quest lines afwerken voor je verder kan. Je kan dus niet, zoals in Breath of the Wild, jezelf naar het kasteel slingeren en Ganondorf inmaken na een uurtje om de end credits te zien.

Een Tera Raid waar de kijkhoek niet helemaal juist staat. (Image credit: Nintendo)

Was het niet zo slim om alleen screenshots van glitches en bugs te maken? Misschien, maar goed, hiermee moeten we het doen. Hierboven zie je een Tera Raid, de opvolger van de Dynamax Raid in Pokémon Sword en Shield. De nieuwe mechanic van Pokémon Scarlet en Violet is namelijk Terastallizing. Enerzijds verandert je Pokémon hierdoor in een excentrieke plafondlamp en anderzijds kan hij hierdoor een ander type aannemen en krijgen moves van dat type een extra boost.

Het Tera Type van gewone Pokémon is altijd hetzelfde als (een van) hun gewone type(s), maar bij Tera Raids is dit verschillend. In het screenshot vechten we bijvoorbeeld met een Goodra (dragon type) die fighting had als Tera Type. Je weet in een battle nooit op voorhand welk Tera Type de Pokémon van de tegenstander heeft, dus dit is zeker interessant voor het competitieve landschap. Per battle kan je één Pokémon Terastallizen en daarna moet je Tera Orb opnieuw opgeladen worden bij een Pokémon Center.

Gyms, Titan Pokémon en Team Star

(Image credit: Nintendo)

Zoals we gewend zijn, zijn er opnieuw 8 gyms waar elke gym leader drie of vier Pokémon van hetzelfde type gebruikt. Hun laatste Pokémon is plots een ander type dat ze (verrassing) meteen Terastallizen in het type van hun andere Pokémon. Dat zorgt soms voor interessante situaties, zoals een Mismagius die electric als Tera Type heeft. Dankzij zijn ability Levitate heeft hij bijgevolg geen zwaktes meer. Het spel geeft ook niet duidelijk aan wat nu de volgorde van de gyms is dus het is goed mogelijk dat je de 7e gym doet voor je de 5e en 6e gedaan hebt.

(Image credit: Nintendo)

Verder zijn er nog 5 Titan Pokémon die verspreid zitten over heel de kaart. Dit zijn in feite niet meer dan supersized versies van gewone Pokémon die iets moeilijker te verslaan zijn. Nadat je een Titan Pokémon verslaat, maakt je medestudent Arven een broodje met het Herba Mystica (een soort kruid) dat in de buurt groeit. Miraidon of Koraidon (de legendarische Pokémon die je al motorfiets gebruikt) eet vervolgens dat broodje en leert dan een nieuwe skill. Zo kan hij sneller leren rijden, hoger springen, zwemmen, vliegen en tot slot bergen leren beklimmen. Dit vervangt de Hidden Moves van oudere games, wat geen toeval is, aangezien je HM krijgt wanneer je Herba Mystica afkort.

(Image credit: Nintendo)

Als laatste zijn er nog 5 Team Star basissen waar je telkens een Team Star baas moet verslaan. Dit is een groepje studenten dat de school zogezegd terroriseert met hun pesterijen en nooit naar de les komt. Naarmate je vordert in het verhaal, kom je er weliswaar achter dat het net iets anders in elkaar zit. Na de 5 bazen, vecht je nog tegen de grote Team Star baas en daarna is die verhaallijn afgerond.

(Image credit: Nintendo)

Bugs, glitches en prestatieproblemen

(Image credit: Nintendo)

Tot slot moeten we de Donphan in de kamer benoemen en dat zijn alle prestatieproblemen. Hierboven staat nogmaals een screenshot van de grond die verdwijnt vanuit een bepaalde kijkhoek. Dat was veruit de meest voorkomende bug in het hele spel.

Daarnaast ga je vaak genoeg in slow-motion wandelen (of rijden) omdat het spel de omgeving niet goed geladen krijgt. Dit komt vooral voor in omgevingen met veel water omdat de reflecties blijkbaar voor extra problemen zorgen.

(Image credit: Nintendo)

Wanneer je een van je Pokémon naar een wilde Pokémon gooit om een battle te starten, merk je ook dat het spel even nodig heeft om de battle te laten starten. Soms zie je ook een Poké Ball in slow-motion vliegen en waggelen wanneer je een Pokémon probeert te vangen. En dan hebben we het nog niet over NPC's en Pokémon die soms gewoon uit beeld verdwijnen en vijf seconden daarna weer naast je verschijnen.

Deze prestatieproblemen worden daarnaast erger wanneer je met meerdere personen in één wereld speelt of bij Tera Raids. Een raid werkt namelijk met een timer, maar die loopt duidelijk niet bij iedereen gelijk. Er was een moment waarop we vier keer een move moesten selecteren voor die uitgevoerd werd en wanneer de Pokémon in een raid tegelijk Terastallizen dan merk je dat je Switch zich liever uit het raam zou willen gooien. Zo hebben we op een bepaald moment een minuut lang naar een wit scherm gestaard, terwijl de audio van de Tera Raid nog aan het doorlopen was. In het verlengde daarvan gebeurt het ook vaak dat de audio voorloopt op de animatie die je ziet.

We hopen tot slot dat Game Freak spoedig een patch (of meerdere) zal uitbrengen om deze problemen op te lossen. In zijn huidige staat, is Scarlet en Violet een Pokémon-game die de reputatie van Nintendo en Game Freak naar beneden haalt.