Wij zagen Nvidia's nieuwe DLSS 4 in actie op de RTX 5090 en het is een echte gamechanger

Nadat Nvidia's RTX 5090 en 5080 tijdens CES 2025 eindelijk onthuld werden, zijn ze inmiddels ook officieel gelanceerd. De nieuwe grafische kaarten en de bijbehorende nieuwe software zorgen voor verbeterde prestaties in allerlei games dankzij onder andere extra ruwe kracht en betere Frame Generation vergeleken met de RTX 4000-serie. Wij hebben echter zelf bij Nvidia kunnen zien dat de grootste verbeteringen te merken zijn bij de nieuwe DLSS 4-upscalingtechnologie.

DLSS 4 is nu beschikbaar voor alle RTX GPU's en er is ondersteuning voor games zoals Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 en Hogwarts Legacy. Er is ook een nieuwe feature, genaamd DLSS Override, die gebruikers de mogelijkheid geeft om DLSS 4 en 'Multi Frame Generation' (een versie van Frame Generation die alleen op de RTX 5000-serie beschikbaar is) te gebruiken in games die er nog geen officiële ondersteuning voor bieden. Hoewel dat natuurlijk geweldig klinkt, vraag je je misschien af waarom DLSS 4 nou precies zo geliefd lijkt te zijn (waaronder door ons).

Een nieuw tijdperk voor upscaling

Nu we DLSS eindelijk in actie hebben gezien op de RTX 5090 tijdens een persevenement van Nvidia, kunnen we je vertellen dat het nieuwe transformer-model van DLSS 4 een echte gamechanger is. Bij het vorige CNN-model ('Convolutional Neural Network') van de oudere DLSS-versies waren 'ghosting' en 'smearing' grote problemen. Dit was ook een van de redenen waarom sommige mensen vooral bang waren dat upscaling een manier was voor game-ontwikkelaars om minder tijd te besteden aan het optimaliseren van hun games (en we denken dan ook dat dat nog steeds deels het geval is). Nu lijkt DLSS 4, dankzij het nieuwe transformer-model, in zijn 'performance'-modus qua visuals ongeveer op hetzelfde niveau te zitten als de 'quality'-modus bij DLSS 3 (of misschien zelfs op een iets hoger niveau).

Alan Wake 2 met de DLSS 4 'performance'-modus actief op een RTX 5090 (met 'path tracing' aan). Het zag er prachtig uit, ook al doet deze video het geen recht aan. (Image credit: Future)

In de GIF hierboven (en Nvidia's video hieronder) zie je Alan Wake 2 draaien met de performance-modus van DLSS 4 actief. Daarnaast hebben we ook nog wat eerste tests gedaan met Marvel's Spider-Man 2 op de pc, ondanks het feit dat deze game momenteel met crashes en stabiliteitsproblemen te maken heeft (volgens meerdere Steam reviews). De resultaten tijdens het gamen waren erg consistent en we konden de performance-modus van DLSS dan ook voor het eerst gebruiken zonder dat we teleurgesteld waren door de enigszins wazige beeldkwaliteit en het regelmatige flikkeren en ghosten van het beeld. Dit is allemaal te danken aan het nieuwe new AI-transformer-model. Deze zorgt voor een flinke verbetering voor de scherpte en stabiliteit van de verbeterde beelden, zeker bij bewegende beelden. Spider-Man 2 maakt ook nog eens goed gebruik van Nvidia’s 'ray reconstruction'-feature.

We hebben meerdere keren gewisseld tussen de quality- en performance-modus om te zien of we DLSS wel in de juiste modus hadden staan, maar de nieuwe performance-modus is dus echt zo goed.

Hetzelfde geldt ook voor verbeterde Frame Generation voor de RTX 4000-serie en Multi Frame Generation voor de RTX 5000-serie. We gaven al aan dat twee van de grootste problemen bij de Frame Generation bij DLSS 3 input lag en ghosting waren. Dit is nu aangepakt met DLSS 4 en Reflex 2 (die zorgde voor flink verminderde input lag bij competitieve games zoals The Finals), wat volgens Nvidia eerst even exclusief beschikbaar zal zijn voor de RTX 5000-serie en later naar oudere grafische kaarten komt.

DLSS Ray Reconstruction with New Transformer Model | Alan Wake 2 - YouTube Watch On

Hoewel de demo's bij Nvidia dus gebruikmaakten van de flagship GPU van de nieuwste generatie (die natuurlijk ongelofelijk krachtig is), is nu bijvoorbeeld de 'Overdrive' path tracing-preset in Cyberpunk 2077 zelfs haalbaar voor GPU's uit de RTX 4000-serie en sommige GPU's uit de RTX 3000-serie. Als je daarnaast ook nog eens toegang hebt tot Frame Generation, kan je nog betere framerates verwachten. De verbeterde performance-modus maakt de game nu echter ook speelbaar op GPU's die geen toegang hebben tot Frame Generation, zonder compromissen op het gebied van beeldkwaliteit. Dat was bij de vorige versie van DLSS en Frame Generation nog wel duidelijk het geval.

Wat betekent dit voor toekomstige pc-ports?

We maken ons nog steeds wel een beetje zorgen over game-ontwikkelaars en een gebrek aan game-optimalisatie op pc, maar DLSS 4 heeft die zorgen wel al deels weggenomen. We vinden nog steeds dat pc-ports niet meer gelanceerd moeten worden met zulke drastische prestatieproblemen als bij games zoals Star Wars Jedi: Survivor, maar de performance-modus van DLSS 4 zorgt nu in ieder geval voor het behoudt van een fantastische beeldkwaliteit dankzij het nieuwe transformer-model.

In de meest vervelende gevallen, waarbij games nog steeds echt slecht geoptimaliseerd worden, denken we dat DLSS 4 wel een groot verschil kan maken en voor veel problemen moet kunnen compenseren. Dankzij DLSS Override kan dit ook worden toegepast zonder dat de game-ontwikkelaars er veel moeite in hoeven te steken. Toch blijft een handmatige toepassing van DLSS 4 wel beter. Daarnaast is het vooral mooi voor mensen met een grafische kaart uit de RTX 4000- of 5000-serie met toegang tot Frame Generation (er is zelfs een kans dat Frame Generation naar RTX 3000-GPU's komt) dat de verbeteringen ten opzichte van het originele model nu zorgen voor minder VRAM-consumptie bij het boosten van je prestaties.

Het leek er sowieso al een tijdje op dat AI-upscaling de toekomst van gaming wordt en ondanks het feit dat we ons zorgen maken over wat voor effect dit zal hebben op game-ontwikkeling, biedt Nvidia nu in ieder geval een manier om slechte pc-ports toch speelbaar te maken en over het algemeen de game-ervaring voor mensen met oudere GPU's beter te maken. Hiervoor verdient Nvidia dus zeker complimenten.