Deze grote chipfabrikant wil ervoor zorgen dat een RAM-crisis niet nog een keer plaatsvindt

Een nieuw gevolg van de RAM-crisis lijkt te zijn dat oude Nvidia-GPU's nieuw leven in wordt geblazen, maar er is gelukkig ook wat positief nieuws voor de toekomst van één van de grote chipfabrikanten.

VideoCardz merkte op dat een aantal grafische kaarten van Nvidia terug tot leven zijn gebracht. Het gaat niet eens om kaarten van de vorige generatie, maar om de RTX 3050 en 3060. Dat zijn GPU's uit 2020. De fabrikant Manli, die zich voornamelijk op de Aziatische markt richt, heeft deze GPU's nu terug op de markt gebracht vanwege de huidige staat van de markt. De Manli RTX 3060 is een 12GB-model en de RTX 3050 heeft 6GB aan VRAM.

Gelukkig hebben we ook mogelijk goed nieuws over de toekomst van de RAM-markt. SK Hynix, een van de drie grootste fabrikanten van geheugenchips, laat weten dat het ervoor zorgt dat de productiecapaciteit flink verhoogd wordt naarmate we richting het volgende decennium gaan.

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Chey Tae-won, de voorzitter van SK Group, zei in een interview met Nikkei Asia (via ComputerBase, en gespot door TweakTown): "Sinds we ons plan doorzetten om zoveel mogelijk uit te breiden, tonen onze berekeningen aan dat onze wafer-capaciteit zal verdubbelen binnen vijf jaar. Maar eerlijk gezegd, wanneer al deze faciliteiten zijn gebouwd, zal het niet alleen verdubbelen, maar zal het verdriedubbelen tegen ongeveer 2034."

Dat zou dus betekenen dat SK Hynix zijn productiecapaciteit tegen 2031 verdubbeld zozu hebben en het nog maar een paar jaar langer zou duren voor het verdriedubbeld is. Het gaat op een gegeven moment dus steeds sneller. Dit is wat er "in het beste geval" verwacht wordt, dus het kan natuurlijk zijn dat deze verwachtingen moeten worden bijgesteld.

Een flinke versnelling

(Image credit: SK Hynix)

SK Hynix lijkt dus wel vaart te willen zetten achter deze uitbreiding van de voorraad. We moeten nu dus rekening houden met een wachttijd van zo'n acht jaar voor een verdriedubbeling van de capaciteit van DRAM- en NAND flash-geheugenchips. Dat klinkt nog als lang, maar voorheen moesten we hiervoor rekening houden met een tijdlijn van 20 jaar.

Dit laat dus ook zien wat SK Hynix verwacht hoe hoog de vraag naar RAM vanaf nu zal zijn en dat het er dus niet op lijkt dat de extreem hoge vraag die nu voor alle problematiek zorgt snel zal afnemen. De 'AI-boom' lijkt gewoon nog door te gaan en zal in de nabije toekomst nog meer RAM vereisen.

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Die Nvidia-GPU's die nu terug tot leven zijn gebracht, zijn voor nu mogelijk alleen voor de Aziatische markt bedoelt, maar deze actie is wel een voorbeeld van iets wat ons hier ook te wachten zou kunnen staan. We hebben eerder al geruchten gehoord over een comeback voor de RTX 3060 met 12GB VRAM en dit is het eerste bewijs dat dit niet zomaar meer een gerucht is.

Misschien vraag je je af waarom dit nu gebeurt. Nou, allebei deze GPU's moeten dienen als budgetvriendelijke opties in een tijdperk waarin de beschikbaarheid van GPU's van de huidige generatie steeds slechter wordt en de prijzen enorm stijgen.

De RTX 3060 was heel lang een erg populaire optie en de 12GB-variant was een goed alternatief voor alle nieuwere budgetvriendelijke opties met maar 8GB aan VRAM. Het lijkt misschien raar dat er nu dan ineens een model met extra VRAM terugkomt, terwijl geheugenchips nu juist lastig te verkrijgen zijn, maar deze Nvidia-klaart gebruikt GDDR6 VRAM en niet GDDR7. Ze hebben dus niet helemaal met dezelfde voorraad te maken. Dit betekent theoretisch gezien dat er wat extra ademruimte kan ontstaan om deze betaalbare grafische kaarten te produceren zonder GDDR7-voorraden verder te laten afnemen.

Natuurlijk weten we nog niet of dit een bredere trend zal worden. Wie weet is dit een erg tijdelijke oplossing. We zullen zien.