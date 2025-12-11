Het is zover: sommige DDR5 RAM-kits kosten nu meer dan een Nvidia RTX 5090

We hadden niet verwacht dat een high-end DDR5 RAM-kit ooit meer zou kosten dan een Nvidia RTX 5090-GPU, maar helaas zijn we nu op dat punt beland.

Dit is de nieuwste ontwikkeling in de huidige RAM-situatie. De prijzen van RAM zijn sinds oktober 2025 (of september 2025 in sommige gevallen) gigantisch gestegen en de situatie lijkt alleen maar erger te worden.

VideoCardz laat weten dat Corsairs Vengeance 192GB DDR5 RAM-kit, die bestaat uit vier sticks van 48GB, nu 2.225 dollar kost in de VS (via Corsair eigen website). In de Europese webshop staat de kit voor 2,452.99 euro te koop.

De prijs van deze kit is nu dus zelfs flink hoger dan die van Nvidia's Founders Edition van de RTX 5090 (2.099 euro).

Dit is overigens niet alleen het geval bij deze high-end kit van Corsair. Verschillende RAM-kits van Asgard in China zijn ook duurder dan de RTX 5090. Een 256GB-kit in dat land kost nu 3% meer dan de officiële adviesprijs van de Chinese variant van de flagship Blackwell-GPU (de Nvidia RTX 5090 D V2).

Een slecht vooruitzicht

(Image credit: Shutterstock / Dean Drobot)

Nou zijn 192GB- en 256GB-kits voornamelijk bedoeld voor high-end workstations, maar het is sowieso vreemd dat er überhaupt een RAM-kit te vinden is die meer kost dan een RTX 5090. Tot kort geleden hadden we dit ook niet kunnen voorspellen.

Zelfs RAM-kits van bijvoorbeeld 128GB, die sommige consumenten ook nog wel eens nodig hebben, kosten nu meer dan 1.600 euro. Dat is alsnog meer dan twee derde van de adviesprijs van de RTX 5090. Gezien het feit dat de prijzen voor RAM nog steeds aan het stijgen zijn, zou het ons niets verbazen als zo'n 128GB RAM-kit uiteindelijk zelfs meer kost dan Nvidia's flagship GPU.

De vraag is nu wanneer deze stijgingen zullen stoppen. We zijn bang dat het eerst nog wel wat slechter zou worden, voordat de markt zich weer een beetje herstelt. Er wordt zelfs voorspelt dat de RAM-voorraad voor consumenten bijna volledig uitverkocht kan raken en wat er dan nog overblijft, zal pas echt niet meer te betalen zijn.

Het lijkt er dus op dat het bouwen (of zelfs kopen) van een pc binnenkort enorm duur wordt. Dat komt niet alleen door de flinke prijsstijgingen voor RAM, maar ook dankzij stijgende kosten voor SSD's en voor GPU's.