Samsung waarschuwt voor neppe SSD's in Europa

De crisis rondom pc-onderdelen blijft maar voortzetten. Inmiddels lijkt het ook niet goed te gaan met de CPU-verkoop en er is nu ook alweer een waarschuwing voor neppe Samsung-SSD's.

De Duitse tech-website ComputerBase laat weten (via VideoCardz) dat een consument in Oostenrijk twee Samsung 990 Pro-SSD's van een retailer heeft gekregen die allebei nep bleken te zijn.

De verpakking van de 1TB-schijven zag er nog overtuigend uit, waardoor het niet meteen duidelijk was, maar bij nadere inspectie bleken de SSD's een blauwe printplaat te hebben, terwijl Samsung altijd zwart gebruikt. Ze beschikten daarnaast ook over de verkeerde SSD-controller (een Realtek in plaats van een Pascal).

Wat een nog grotere hint was dat de schijven nep waren, was dat ze ook gewoon helemaal niet werkten. Sommige "goede" nepschijven werken tenminste nog wel en worden soms zelfs als een echte schijf geïdentificeerd door je pc, maar dit was dus overduidelijk.

Toen ComputerBase Samsung op de hoogte bracht van dit probleem, kwam het bedrijf meteen met een statement: "Samsung neemt zulke meldingen over neppe geheugenproducten erg serieus. We ondernemen consistent actie tegen de distributie van zulke nepproducten."

"We raden aan om Samsung-opslagmedia exclusief via de Samsung Online Shop of geautoriseerde retailers aan te schaffen. Consumenten kunnen ook de Samsung Magician-software gebruiken om te verifiëren dat hun product echt is."

Nu de prijs van CPU's ook flink omhooggaat, moeten we momenteel ook uitkijken voor meer nepprocessors. Het lijkt erop dat dure processors en deze gehele geheugencrisis ook een hele slechte invloed hebben op de markt van desktopchips.

PC Gamer geeft aan dat TechEpiphany, die regelmatig cijfers deelt van de grote Duitse retailer Mindfactory, recent data heeft gedeeld op X waaruit blijkt dat de CPU-verkoop flink is gedaald in de afgelopen drie weken (nadat de situatie gedurende heel maart al niet fantastisch was). Vooral de verkoop van AMD's Ryzen-chips is flink afgenomen, maar de verkoop van Intel-chips was eigenlijk sinds het begin van 2026 ook al niet geweldig.

Aan de hand van die data en andere verkoopcijfers van bijvoorbeeld Amazon postte TechEpiphany op X: "In 10 jaar van het bijhouden van retail CPU-verkoopcijfers (en gerelateerde verkoopcijfers), heb ik nog nooit zo'n sterke daling gezien."

Een 11,5 op een schaal van 1-10

Het zegt toch wel wat wanneer iemand zoals TechEpiphany zegt dat dit de slechtste periode in 10 jaar tijd is voor de CPU-verkoop. Wanneer TechEpiphany gevraagd werd om aan te geven "op een schaal van 1-10" hoe slecht het er nu voor staat, was het antwoord dat we nu op een "11,5" zitten.

Stijgen de processorprijzen dan echt ineens zo sterk? Nou, na veel geruchten over grote prijsverhogingen tegen het einde van vorig jaar, gaan de prijzen nu inderdaad echt omhoog. Daarnaast is er dus ook een CPU-tekort dat steeds erger wordt.

Het gaat echter niet alleen maar om processors. De hele pc-markt is momenteel verstoord. De prijzen van vrijwel alle onderdelen gaan omhoog, en dan vooral van RAM en opslag. Als je zelf een computer wil bouwen of op zoek bent naar een flinke upgrade in de vorm van bijvoorbeeld een nieuw moederbord, dan is dat momenteel een heel duur grapje.

Het is dus ook logisch dat veel mensen nu geen nieuwe pc of pc-onderdelen kopen en dat heeft dan weer een negatief effect op de verkoopcijfers van al deze onderdelen. Het is helaas niet alleen bij geheugen gebleven.

Scammers maken natuurlijk graag gebruik van deze situatie waarin alles enorm duur is door nepproducten te verkopen. Er werden al meer nepproducten in Japan gesignaleerd, maar nu lijkt dat probleem dus ook meer naar Europa te komen. In ieder geval was dit recente voorbeeld niet zo geraffineerd als eerdere scams die we hebben gezien.

Het feit dat consumenten niet te veel lijken toe te geven aan de torenhoge prijzen, zowel bij CPU's als blijkbaar ook bij RAM, is wel een goed teken. Dat kan hopelijk de balans tussen vraag en voorraad weer een beetje in balans brengen en de prijzen weer wat drukken. Zoals PC Gamer recent aangaf, lijkt MediaTek voorzichtig te voorspellen dat de prijzen voor RAM in de tweede helft van 2026 weer een beetje de goede kant op lijken te gaan.

MediaTeks SVP en hoofd van wereldwijde sales, Eric Fischer, liet recent weten aan analistenfirma Counterpoint: "We zijn erg voorzichtig, misschien voorzichtig optimistisch over de tweede helft [van 2026], over waar het heengaat, want op een bepaald punt zullen de prijzen een impact hebben op de mogelijkheid van consumenten om uit te geven – of het nou om notebooks gaat of [andere] consumentenproducten."

Dit is een sentiment dat we eerder ook al elders hebben gehoord, maar het is ook weer niet heel erg geruststellend dat dit momenteel de beste hoop is voor dingen om weer een beetje in balans te komen. Het is wel heel erg als we moeten wachten tot prijzen zo hoog zijn dat mensen gewoon niets meer uitgeven aan pc-onderdelen. Maar dat lijkt dus wel een beetje de situatie te zijn waar we nu in zijn beland.