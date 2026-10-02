Game en werk ongezien snel met de Sandisk Optimus GX Pro 8100 SSD

Een goede SSD is van groot belang voor zowel gamers als professionals. Zo moet je SSD niet alleen voldoende opslag bieden, maar ook snel genoeg zijn. Als je een krachtige pc met een geavanceerde GPU hebt, kan een slechte SSD ervoor zorgen dat je toch met trage prestaties zit. Zo kan het langer duren om bestanden te openen en exporteren, terwijl games niet op de optimale instellingen afgespeeld worden.

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Sandisk is bekende naam in de wereld van opslag in het algemeen en heeft een uitgebreid aanbod SSD's. Wie een krachtige, toekomstbestendige SSD wil, moet zeker kijken naar de nieuwe Sandisk Optimus GX Pro 8100-serie. Deze SSD's ondersteunen PCIe 5.0 en zijn daardoor de perfecte match voor de Nvidia RTX 5000-serie GPU's. Verder bedraagt de leessnelheid maar liefst 14.900 megabyte per seconde, waardoor programma's in een handomdraai opgestart zijn. Ook kan je snel werken met grote videobestanden (4K en 8K) en AI-datasets.

Koop de Sandisk Optimus GX Pro 8100-serie nu bij Coolblue

De Sandisk Optimus GX Pro 8100-serie is vanaf nu verkrijgbaar bij Coolblue. Op dit moment zijn de versies van 1TB en 2TB zonder heatsink al beschikbaar. De versies van 4TB en 8TB laten nog even op zich wachten, evenals de SSD's met ingebouwde heatsink. Als je nog geen heatsink hebt voor dit type SSD, kan je die wel los kopen bij Coolblue.

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