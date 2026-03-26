Vergeet de RAM-crisis: prijzen voor opslag en CPU's gaan ook flink omhoog

We wisten al dat het momenteel slecht gaat met de markt van pc-onderdelen, door verschillende tekorten en prijsstijgingen, maar nu lijken CPU's de klos te zijn.

PC Gamer haalde een verslag van Nikkei Asia aan, waaruit blijkt dat de markt voor processoren aan het lijden is dankzij "een gemiddelde prijsverhoging van tussen de 10% tot 15%". Deze impact is te merken bij CPU's voor in servers, maar ook voor in gewone pc's. De informatie is gedeeld door meerdere bronnen die dus helaas allemaal hetzelfde aangeven.

Nikkei Asia claimt ook dat deze bronnen het volgende suggereren: "Intel en AMD hebben recent klanten verteld dat ze de prijzen voor alle series van CPU's vanaf respectievelijk maart en april zullen verhogen."

Het duurt ook steeds langer voordat bestellingen verzonden worden en wachttijden zijn verlengd van een paar weken tot een paar maanden of zelfs nog langer.

Een van de bronnen is schijnbaar iemand met een leidinggevende functie bij een fabrikant van gaming-pc's en deze bron geeft aan dat er verwacht wordt dat de voorraad van CPU's zal afnemen in het tweede kwartaal van 2026. De leidinggevende liet weten: "Intel en AMD hebben capaciteit voor server-CPU's de prioriteit gegeven, en de voorraad voor pc's is kleiner geworden... Wat pc-gamers kunnen krijgen in Q2 is veel minder dan het volume dat we kregen in Q1."

De bron voegde hier verder nog aan toe: "Waar we ons zorgen om maken, is dat zelfs als we meer betalen, we nog steeds niet meer kunnen krijgen. Het CPU-tekort wordt elke dag steeds serieuzer [en is] geen minder [groot probleem] dan de geheugenchip-situatie."

AI is nog steeds het probleem

Dat is dus een zorgelijk statement over de staat van CPU's. Als de situatie rond processoren vergelijkbaar wordt met de situatie rondom RAM, dan is dat een hele slechte situatie. Toch lijkt het inderdaad wel die kant op te gaan en het artikel haalt dan ook meerdere bronnen aan die op dit effect wijzen.

Natuurlijk is ook dit allemaal weer gelinkt aan AI. Er is steeds meer rekenkracht nodig voor AI en dat gaat dus verder dan alleen werkgeheugen en opslag. Er zijn ook processoren nodig en omdat er voor CPU-fabrikanten meer te verdienen valt bij AI-datacenters, geven ze de prioriteit aan die klanten, in plaats van aan de gemiddelde consument. Dat is precies hetzelfde dat we zagen bij RAM. Natuurlijk is dat gewoon een zakelijke beslissing en willen die bedrijven zoveel mogelijk winst binnenhalen, maar het is voor de consument wel erg vervelend.

Helaas wordt de opslagcrisis ook steeds slechter. Zo kregen we deze week te horen dat de prijs van een 1TB externe SSD van SanDisk in de Apple-store ineens drie keer zo duur was geworden (via Gizmodo). Daarnaast heeft Ayaneo de pre-orders voor zijn nieuwe premium Next 2-gaming-handheld stopgezet volgens een verslag van Kotaku. Dankzij de flink stijgende kosten van opslag en RAM zou die Next 2 uiteindelijk rond de 4.000 dollar moeten gaan kosten en die prijs zal de consument natuurlijk niet gaan betalen voor dit apparaat. Misschien hielp het gebruik van een premium Strix Halo Ryzen-CPU hier ook niet mee.

Verder heeft ASUS ons ook al gewaarschuwd voor prijsstijgingen van 25% tot 30% voor zijn pc's in Taiwan in het volgende kwartaal en dit zal waarschijnlijk ook een realiteit worden in andere regio's.

De situatie ziet er dus steeds slechter uit. Wat wel opmerkelijk is, is dat Intel net een aantal budgetvriendelijke CPU's heeft onthuld als onderdeel van zijn Arrow Lake-refresh. We zijn benieuwd hoe die lagere prijzen gaan werken gezien de huidige staat van de pc-markt. Misschien is er ook maar een erg beperkte voorraad van deze nieuwe chips.

Als je dus aan het overwegen bent om een nieuwe CPU voor je pc te kopen, dan kan je dat het beste zo snel mogelijk doen. Of je moet waarschijnlijk weer heel lang wachten voordat de prijzen weer een beetje normaal worden. Hetzelfde geldt helaas dus ook voor veel andere producten in de pc-wereld, waaronder laptops.