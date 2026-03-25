ASUS-topman waarschuwt voor prijsstijgingen: "Koop zo snel mogelijk een nieuwe pc"

ASUS heeft gewaarschuwd dat hun laptops in Taiwan aanzienlijk duurder zullen worden. Hoewel dit niet per se wordt doorgetrokken naar de rest van de wereld, is het wel een weerspiegeling van de wereldwijde situatie. De omvang van de prijsstijging is bovendien zorgwekkend.

Zoals gemeld door UDN in Taiwan (via VideoCardz), heeft ASUS aangegeven dat de pc-prijzen in het land in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld met 25 tot 30 procent zullen stijgen, afhankelijk van het model. Deze voorspelling kwam rechtstreeks van Liao Yi-hsiang, algemeen directeur van ASUS United Technology Systems Business, tijdens een interview na een persconferentie over een nieuwe Zenbook-laptop.

De ASUS-topman maakte duidelijk dat prijsstijgingen voor alle pc-fabrikanten gelden, aangezien ze allemaal te maken hebben met dezelfde prijsstijgingen voor RAM en opslag. Prijsstijgingen van componenten kunnen in de tweede helft van het jaar aanhouden en daarom adviseert Liao dat consumenten best zo snel mogelijk hun pc upgraden.

Wacht niet te lang

Er staat specifiek dat ASUS niet heeft gezegd dat deze prijsverhoging wereldwijd van toepassing wordt, maar dat wordt tegelijkertijd niet specifiek ontkend. De mate van de stijging zal wellicht variëren van land tot land. Taiwan bestaat namelijk niet in een vacuüm en het lijkt ons onmogelijk dat lokale prijsstijgingen tot 30 procent geen enkele invloed hebben op andere markten.

Ondertussen horen we wekelijks sombere voorspellingen over pc-prijzen en RAM-crisis. Geheugenchipfabrikant Micron spreekt zich duidelijk uit over de huidige situatie. Het wordt steeds erger, tot het punt dat producten worden geannuleerd, zoals de Ayaneo Next 2.

Onze experts zijn het ten slotte eens met de ASUS-topman. De laptop- en pc-prijzen zullen in de loop van het jaar alleen maar stijgen en niemand kan momenteel voorspellen wanneer de prijzen zullen dalen. Als je je aankoop nu kan doen, doe dat dan ook. Er zijn zelfs analisten die denken dat de RAM-markt pas in 2030 "normaal" zal worden.