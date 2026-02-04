Is er een nieuwe handheld-pc van Nvidia onderweg met de kracht van een RTX 5070?

Hoewel Nvidia natuurlijk een erg grote speler is in de wereld van gaming-pc's en -laptops dankzij zijn krachtige GPU's, zijn er verrassend genoeg nog geen handheld-pc's op de markt gekomen met een GPU (of APU) van Nvidia. De apparaten die hier het dichtst bij in de buurt komen, zijn de Nvidia Shield en de Nintendo Switch 2. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen.

Nvidia's CEO, Jensen Huang, heeft recent informatie gedeeld over de N1X- en N1-chips van het bedrijf (via VideoCardz). Deze chips worden ontwikkeld in samenwerking met MediaTek. Huang heeft al gehint naar het idee dat deze energie-efficiënte chips met sterke prestaties erg handig kunnen zijn voor in AI-computers.

De N1X en N1 zijn nog niet officieel onthuld, maar we weten dus wel al dat ze voornamelijk ontwikkeld zijn voor AI-pc's. Daarnaast suggereren meerdere geruchten echter ook dat we deze chips kunnen verwachten in krachtige gaming-laptops, omdat ze zogenaamd grafische prestaties van RTX 5070-niveau moeten kunnen bieden.

Dankzij de nieuwe chips zou Nvidia dus direct kunnen gaan concurreren met AMD en Intel. Intel kondigde recent nog een speciaal handheld gaming-platform aan binnen zijn line-up van Panther Lake-processors. Hoewel we niet zeker weten of Nvidia deze markt ook wil betreden, lijken de aankomende N1X- en N1-chips wel erg geschikt voor handhelds. Het zou ons dus ook niet verbazen als we die chips toch ook in handheld-pc's zullen zien.

Prestaties van RTX 5070-niveau in een handheld klinkt misschien overdreven, maar we zagen bij AMD's Strix Halo Ryzen AI Max+ 395-APU al prestaties van RTX 4060-niveau, dus heel ongeloofwaardig is het toch niet meer. Die chip van AMD kan je vinden in onder andere de ASUS ROG Flow Z13 (2025), maar ook in handhelds zoals de GPD Win 5 en de aankomende Ayaneo Next 2. Een focus op AI betekent dus zeker niet dat dit soort chips niet in handheld gaming-pc's kunnen verschijnen.

Het is geweldig om te zien dat het eindelijk mogelijk is om dit soort krachtige hardware in handheld-pc's te verwerken. De prestaties zijn dan ook niet echt meer waar wij ons zorgen om maken als Nvidia inderdaad beslist om de N1X-chip in handhelds te gebruiken.

Een handheld met een Nvidia-chip zal niet goedkoop zijn

Het is nog wel even belangrijk om aan te geven dat Nvidia zelf niet gesuggereerd heeft dat de N1X- of N1-chip in een handheld zal worden gebruikt, maar klinkt voor ons wel als en logische keuze. De chips lijken voor nu echter voornamelijk bedoeld te zijn voor in AI-pc's en laptops.

Als er echter wel een nieuwe handheld met Nvidia-chip (en RTX 5070-prestaties en waarschijnlijk ook DLSS 4.5-ondersteuning) op de markt komt, dan zijn we wel bang dat dit waarschijnlijk een erg duur apparaat wordt. Reken er maar op dat je hier meer geld voor moet neerleggen dan zelfs voor premium handhelds zoals de ASUS ROG Xbox Ally X en de Lenovo Legion Go 2.

Prestaties van RTX 5070-niveau op een handheld zijn natuurlijk al erg indrukwekkend, maar voeg daar DLSS aan toe en deze hypothetische handheld kan wel eens veel krachtiger worden dan handhelds met AMD- en Intel-chips die respectievelijk gebruikmaken van FSR en XeSS voor upscaling. DLSS 4.5 zorgt ook voor een flinke verbetering qua scherpte in vergelijking met voorgaande versies en Nvidia's upscalingtechnologie loopt sowieso al voor op de concurrentie.

We weten op dit punt natuurlijk niets zeker als het gaat om Nvidia-chips voor handhelds, maar we hopen dat Nvidia toch ook deze markt betreedt en gaat samenwerken met een fabrikant zoals ASUS of Lenovo (of misschien zelfs met Valve aan een opvolger voor de zeer succesvolle Steam Deck), want meer concurrentie zorgt natuurlijk voor betere apparaten voor de consument.