Lenovo lanceert Legion Go 2 met krachtigere chip voor 999 euro

Twee jaar geleden kondigde Lenovo hun eerste gaming handheld aan, de Legion Go. Hij onderscheidde zich van de concurrentie door de afneembare controllers, die wat weg hadden van de Joy-Cons van een Nintendo Switch. Vandaag is de Lenovo Legion Go 2 uit de doeken gedaan en op het eerste gezicht is dit een erg veilige upgrade.

Aan het formaat van de Legion Go 2 is niets veranderd. Dit is opnieuw een van de grotere en zwaardere gaming handhelds met een 8,8-inch OLED-display. De refresh rate bedraagt opnieuw 144Hz. De afneembare controllers zijn weer van de partij en zijn nu iets ergonomischer ontworpen. Lenovo heeft gekozen voor Hall-effect joysticks om stick drift te voorkomen, ook bij langdurig gebruik.

(Image credit: Blue Pixl Media)

De grootste veranderingen zijn binnenin gebeurd. De Lenovo Legion Go 2 is uitgerust met de nieuwe AMD Ryzen Z2 Extreme-processor, maximaal 32GB RAM en 2TB opslag. Die opslag is bovendien uitbreidbaar met een microSD-kaart. Over de batterijduur geeft Lenovo geen concrete cijfers. Bij de originele Legion Go haalden we in performace mode amper één uur gebruikstijd en in power-saving mode werd dat ongeveer drie uur. We verwachten gelijkaardige cijfers te zien bij de Legion Go 2.

Ten slotte is de prijs flink gestegen. De Lenovo Legion Go 2 kost namelijk 999 euro en dat is maar liefst 200 euro meer dan de originele Legion Go. Daarmee is dit ook de duurste gaming handheld die je momenteel kan kopen. Voorheen was dit nog de ASUS ROG Ally X met een adviesprijs van 899 euro.