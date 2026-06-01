MSI onhult Claw 8 EX AI+ met Intel Arc G3 Extreme en Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

Tijdens COMPUTEX heeft MSI zijn nieuwste innovatie op het gebied van handheld gaming aangekondigd: de Claw 8 EX AI+, aangedreven door Intel Arc G3 Extreme-processors. Naast deze nieuwe handheld introduceert MSI nog een reeks limited-edition laptops, waaronder de Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic. Het is echter nog niet bekend wat de adviesprijzen zijn of wanneer de producten hier te koop zullen zijn.

MSI Claw 8 EX AI+: De volgende evolutie in handheld gaming

De Claw 8 EX AI+ is 's werelds eerste gaming handheld die gebruikmaakt van Intel Arc G3 Extreme-processors, het eerste Intel-platform dat specifiek is geoptimaliseerd voor handheld gaming. Het levert een aanzienlijke sprong voorwaarts in grafische prestaties, waardoor uitzonderlijke AAA-gaming mogelijk wordt op een handheld zonder concessies te doen aan energie-efficiëntie.

Gebaseerd op de nieuwste Intel Xe-grafische architectuur en verbeterd met XeSS 3 en Multi-Frame Generation (MFG), biedt het apparaat hoge framerates met verbeterde vloeiendheid en responsiviteit.

Latest Videos From

Voor langdurig gamen onderweg beschikt de Claw 8 EX AI+ over een 8-inch 120Hz VRR-display. De vernieuwde behuizing biedt ergonomische handgrepen voor extra comfort tijdens lange speelsessies. Hall-effect triggers en sticks, verfijnde bumpers en een responsieve D-pad zorgen voor meer precisie en controle.

Daarnaast introduceert het apparaat een nieuwe hoogwaardige lineaire motor die snellere responstijden, verfijndere haptische feedback en verbeterde energie-efficiëntie biedt.

Op softwaregebied ondersteunt de Claw 8 EX AI+ een intuïtieve Xbox Mode voor snelle game-opstart en naadloos hervatten van gameplay. Dankzij vernieuwde Quick Settings kunnen gebruikers eenvoudig functies zoals Multi-Frame Generation en framecontrole aanpassen om prestaties te optimaliseren.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: MSI's meesterwerk voor het 40-jarig jubileum

De Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic symboliseert MSI's hoogste niveau van vakmanschap in een laptop. Geïnspireerd door Draco, het sterrenbeeld dat de noordelijke hemel domineert, staat het ontwerp symbool voor blijvende kracht en een imposante uitstraling.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Deze limited edition is ontwikkeld ter viering van MSI's 40-jarig bestaan en benadrukt de toewijding van het merk aan compromisloze innovatie en uitmuntend design. De behuizing is voorzien van nauwkeurige metaalgravures die complexe texturen creëren, gevolgd door een anodisatieproces waarbij kleur direct in het metaal wordt verwerkt. Dit verhoogt de duurzaamheid en zorgt voor dynamische lichtreflecties.

Uitgerust met de nieuwste Intel Core Ultra 9 290HX Plus-processor en NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 is de Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic een 18-inch desktopvervangende gaminglaptop voor gamers, creators en professionals die geen concessies willen doen aan prestaties. Daarnaast beschikt hij over een toonaangevend 18-inch 4K 240Hz Mini LED-scherm, een mechanisch RGB-toetsenbord per toets, een haptisch RGB-touchpad en geavanceerde vapor chamber-koeling. Samen vormen deze elementen een indrukwekkende demonstratie van prestaties, design en techniek.