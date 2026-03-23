ASUS onthult TUF Gaming-laptops met 300Hz-displays

ASUS kondigt met trots de lancering aan van de 2026 TUF Gaming A16, F16 en A18 gaming-laptops. De TUF Gaming A16 en F16 beschikken over twee indrukwekkende schermopties: een prachtig 2.5K 165Hz OLED-paneel of een ultrasnel 2.5K 300Hz IPS-scherm. De TUF Gaming F16 is daarnaast uitgerust met de gloednieuwe Intel® Core™ Ultra 9-processor 290HX Plus. De grotere TUF Gaming A18 wordt uitgerust met tot aan een NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU en beschikt over een razendsnel 2.5K 300Hz IPS-scherm voor een indrukwekkende en meeslepende game-ervaring.

Refresh rates tot 300Hz

De 16-inch TUF Gaming A16 en F16 krijgen deze generatie grote upgrades, met als blikvanger twee nieuwe premium schermconfiguraties die zowel de beleving als het competitief spelen verbeteren. Gebruikers kunnen kiezen uit een verbluffend 2.5K 165Hz OLED-scherm of een ultrasnel 2.5K 300Hz IPS-paneel met ACR-antireflectietechnologie voor betere zichtbaarheid in heldere omgevingen. Deze geavanceerde coating vermindert reflecties aanzienlijk, terwijl kleurnauwkeurigheid en contrast behouden blijven, zelfs bij schuine kijkhoeken. Hierdoor blijft gameplay scherp en zonder afleiding, wat de immersie vergroot, ongeacht de game.

De TUF Gaming F16 introduceert bovendien de gloednieuwe Intel Core Ultra 9-processor 290HX Plus, uitgerust met tot aan een NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Dit zorgt voor verbeterde multi-threaded prestaties, hogere efficiëntie en nog soepelere prestaties in moderne games en creatieve workflows. Ook de A16 levert krachtige prestaties, uitgerust met tot aan een AMD Ryzen™ 9 8940HX-processor en een NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU. In combinatie met de snelle nieuwe schermopties en de betrouwbare bouwkwaliteit waar TUF Gaming om bekendstaat, bieden de A16 en F16 een robuuste combinatie van snelheid, duurzaamheid en visuele kwaliteit.

Vernieuwde TUF Gaming A18

De vernieuwde 2026 TUF Gaming A18 tilt prestaties naar een nog hoger niveau met hardware die is afgestemd op high-end gamen. De A18 ondersteunt configuraties met een AMD Ryzen 9 8940HX-processor en tot en met een NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, wat zorgt voor een aanzienlijke boost in rasterization- en ray-tracingprestaties voor veeleisende AAA-titels. Bovendien biedt het ondersteuning voor de nieuwste DLSS 4-technologieën, waaronder Multi Frame Generation. Deze kracht wordt aangevuld met een volledig nieuw 18-inch 2.5K 300Hz IPS-scherm met ACR anti-reflectietechnologie, waardoor spelers optimaal kunnen profiteren van hoge framerates en scherpe bewegingsweergave, zelfs in lastige lichtomstandigheden.

Om de krachtigere GPU te ondersteunen, beschikt de TUF Gaming A18 ook over een vernieuwde thermische oplossing. De A18 is nu uitgerust met tweede generatie Arc Flow Fans, met een grotere ventilatorhoogte voor meer airflow ten opzichte van de eerste generatie. Deze nieuwe fans verlagen bovendien het geluidsniveau in Turbo Mode van 50 dB naar slechts 45 dB, wat zorgt voor een stillere gamingervaring.

Daarnaast beschikt de A18 over een heatsink over de volledige breedte, een herontworpen heatpipe-systeem met uitgebreidere dekking en geoptimaliseerde airflow-kanalen voor consistente koeling tijdens lange gamesessies. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat de laptop hogere boost clocks langer kan vasthouden, wat resulteert in nog soepelere gameplay en een betere algehele responsiviteit.