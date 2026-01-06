MSI zet vol in op AI tijdens CES 2026 met nieuwe laptops, QD-OLED-monitor en Claw-handheld

MSI heeft tijdens CES 2026 in Las Vegas een brede reeks nieuwe producten gepresenteerd. Onder het motto Innovate Beyond wilt MSI aantonen hoe AI, prestaties en design steeds meer samensmelten, met een sterke focus op laptops, maar ook nieuwe monitoren, handheld gaming en pc-hardware.

Nieuwe MSI-laptops: dunner, slimmer en krachtiger

(Image credit: MSI)

MSI begint zijn CES-line-up met een aantal nieuwe laptops. De Prestige-serie krijgt een volledig nieuw ontwerp met een aluminium behuizing, afgeronde randen en extra nadruk op mobiliteit en productiviteit. Opvallend zijn functies als de Action Touchpad en de meegeleverde MSI Nano Pen, waarmee de laptops zich nadrukkelijk richten op creatievelingen en zakelijke gebruikers.

Voor gamers pakt MSI uit met de Raider 16 Max, die volgens het bedrijf de krachtigste 16-inch gaminglaptop ooit is. Dankzij een nieuw koelsysteem met drie fans en "phase-change thermal compound" kan het systeem tot 300 watt aan gecombineerd CPU- en GPU-vermogen leveren.

Wie prestaties wil combineren met draagbaarheid komt uit bij de Stealth 16 AI+. Met een dikte van slechts 16 mm en een gewicht van 1,9 kg is dit een opvallend compacte gaminglaptop, die desondanks meer GPU-vermogen levert dan zijn voorganger.

QD-OLED-monitor met 360Hz en MSI Claw 8 AI+

(Image credit: MSI)

Op monitorgebied introduceert MSI de MPG 341CQR QD-OLED X36, een 34-inch ultrawide met een resolutie van 3440 x 1440 pixels en een refresh rate van 360Hz. De vijfde generatie QD-OLED-panelen moet zorgen voor scherpere subpixels en minder kleurfranjes, terwijl MSI met HDR Curve Customization extra controle over HDR-weergave belooft.

Nieuw is ook OLED Care 3.0, waarbij een AI Care Sensor met behulp van een NPU herkent of er een gebruiker aanwezig is. Daarmee kan het scherm slimmer omgaan met energieverbruik en inbranden tegengaan.



Er is ook een nieuwe versie van de MSI Claw 8 AI+ bekendgemaakt, maar het betreft alleen een nieuwe Glacier Blue Edition. De handheld blijft draaien op Intel Core Ultra 200V-processors met Arc Xe2-graphics en beschikt over een 8-inch FHD+-scherm met 120Hz en VRR.

Mini-pc’s, pc-hardware, WiFi 7 en randapparatuur

Naast laptops, monitoren en handhelds toont MSI tijdens CES 2026 ook een brede selectie aan overige producten. Zo is er de Cubi NUC AI+ 3MG, een compacte Copilot+ mini-pc met ondersteuning voor maximaal vier schermen, en introduceert MSI nieuwe AM5 MAX-moederborden voor AMD’s nieuwste processors.

Op netwerkgebied debuteert de Roamii BE Pro, een WiFi 7-meshsysteem dat zich richt op hoge snelheden en beveiliging, terwijl opslagfans kunnen uitkijken naar de SPATIUM M571 DLP, een PCIe Gen5-SSD met snelheden tot 14.000 MB/s.



Tot slot breidt MSI zijn gamingecosysteem verder uit met nieuwe randapparatuur. Zo introduceert het merk de Versa 300 8K Wireless en Versa 500 8K Wireless gamingmuizen, waarbij vooral de Versa 500 opvalt door een Hall-effect magnetisch scrollwiel met dubbele modus. Op toetsenbordgebied toont MSI onder meer de Strike 700 HE 8K Wireless, een compact toetsenbord met Hall-effect switches en uitgebreide RGB-verlichting. En als laatste presenteert MSI de Maestro 500 draadloze gamingheadset en nieuwe GK600-serie toetsenborden.