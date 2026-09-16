MSI's unieke Vincent van Gogh-laptop is vanaf nu te koop

De MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition is vanaf vandaag te koop. Dat kondigt de fabrikant aan in een persbericht. Volgens MSI is de laptop ontworpen voor liefhebbers van artistiek vakmanschap, een exclusief design en een hoogwaardige uitstraling.

Bovendien wordt de laptop geleverd met een exclusief accessoirepakket met daarin een draadloze muis, muismatten, een ID-badge, een sleeve, een toetsenbordcover en speciaal ontworpen verpakkingsmateriaal, allemaal in van Gogh-thema. De laptop en accessoires zijn gebaseerd op twee bekende kunstwerken van Vincent van Gogh, namelijk "Sterrennacht boven de Rhône" en "De sterrennacht". Ook de interface van het MSI Center op de laptop is aangepast om bij de schilderijen te passen.

Dun, licht en klaar voor AI

Met een dikte van 11,9 mm en een gewicht van 1,37 kg is dit een van de meer compacte 2-in-1-laptops. Verder beschikt de laptop over een 14” OLED-display met 100% DCI-P3-kleurweergave. De 81Wh-batterij biedt een batterijduur tot 30 uur bij 1080p-videoweergave.

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Je kan deze speciale uitvoering van de MSI Prestige 14 Flip AI+ kopen bij Megekko voor 2.510 euro. Deze versie is uitgerust met Intel Core Ultra X9 378H-processor en 32GB RAM, waardoor hij volgens MSI klaar is voor allerlei soorten AI-taken.