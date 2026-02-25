Eerste Dell- en Lenovo-laptops met Nvidia-CPU's "kunnen in de eerste helft van dit jaar arriveren"

Een nieuw gerucht suggereert dat de eerste laptops met Nvidia's nieuwe CPU's (gebaseerd op ARM) nog hun debuut zullen maken in de eerste helft van dit jaar.

Een verslag van de Wall Street Journal (via VideoCardz) claimt dat zowel Dell als Lenovo werken aan laptops met de nieuwe ARM-chips van Nvidia (die in samenwerking met MediaTek zijn ontwikkeld). Die laptops "kunnen in de eerste helft van dit jaar arriveren".

Dat zou dus betekenen dat we deze eerste laptops ergens in de komende vier maanden nog te zien zouden krijgen. Deze informatie zou vanuit de toeleveringsketen van Nvidia komen.

Het gaat hier om de N1- en N1X-CPU's waar we inmiddels al vrij lang geruchten over horen. Het verslag geeft aan dat de hoop is dat de nieuwe chips van Nvidia laptops extra dun en licht kunnen maken en toch nog een lange batterijduur moeten laten bieden. Het klinkt ook wel geloofwaardig dat een ARM-chip die beloftes waar kan maken, want we zagen bijvoorbeeld bij Qualcomms laptopchips al dat deze een zeer indrukwekkende batterijduur wisten te bieden voor dunne, lichtgewicht laptops.

Het verslag noemt specifiek Dell en Lenovo als fabrikanten van de laptops met de nieuwe chips, maar de outlet heeft ook aangegeven dat andere laptopfabrikanten ook gebruik zullen maken van de nieuwe ARM-chips van Nvidia. Misschien is het wel zo dat Dell en Lenovo hun laptops met deze chips als eerste op de markt zullen brengen.

De voor- en nadelen van ARM

De ARM-architectuur heeft dus zo zijn voordelen, zeker op het gebied van energie-efficiëntie, maar ARM-laptops hebben soms toch ook wel last van wat unieke Windows-problemen. Zo zijn er soms compatibiliteitsproblemen voor bepaalde software en games. Toch is er al veel vooruitgang geboekt en is gaming op ARM-laptops vorig jaar al flink verbeterd.

Een Windows-laptop met een ARM-chip van Nvidia klinkt toch ook wel erg interessant voor gamers. Deze chips zouden het mogelijk kunnen maken voor dunne, lichtgewicht laptops om verrassend degelijke gaming-prestaties te kunnen bieden dankzij Nvidia's geïntegreerde graphics. De GPU van de chip zal namelijk ongetwijfeld een van de sterkste punten zijn gezien de reputatie van Nvidia op dat vlak. Eerdere geruchten wezen er ook al op dat het aantal grafische cores vergelijkbaar zou kunnen zijn met dat van de RTX 5070. Dat betekent niet meteen dat de prestaties ook vergelijkbaar zijn, want geïntegreerde graphics worden natuurlijk nog wel enigszins beperkt door factoren zoals minder ruimte voor koeling.

Nvidia heeft hier wel een kans om beter te presteren dan zijn grote rivaal op het gebied van ARM-chips voor laptops, Qualcomm, als het gaat om de kwaliteit van de drivers. De drivers voor de Adreno-GPU's van Qualcomms Snapdragon-chips hebben hier en daar nog wel wat problemen gehad, maar Nvidia heeft hier toch al redelijk veel ervaring mee.

Gezien deze zogenaamde releaseperiode in de eerste helft van 2026, maken we ons nog wel zorgen over de invloed van de RAM-crisis op de lanceringsplannen van Nvidia. Deze crisis maakt bijna alle releases in de pc-wereld momenteel wat onvoorspelbaar dankzij het tekort aan RAM en geheugenchips.

Eerdere geruchten suggereerden een lancering in Q1 2026 voor de nieuwe laptops met N1X-chips, maar dat klonk vanaf het begin al erg optimistisch. Nvidia benoemde deze apparaten niet eens tijdens CES 2026 en dat hadden ze waarschijnlijk natuurlijk wel gedaan als de apparaten op het punt stonden om binnen een paar maanden al gelanceerd te worden.

We zijn dan ook nog niet helemaal overtuigd van deze zogenaamde releaseperiode van "de eerste helft van 2026". De Wall Street Journal is voorzichtig met zijn woorden en lijkt dus ook niet heel zeker te zijn over de releaseperiode. Gezien de huidige staat van de pc-wereld lijkt een lancering in Q3 ons eigenlijk net zo waarschijnlijk als een lancering in Q2, maar we zullen zien.

Al dit informatie roept echter ook nog verdere vragen op. Hoe zit het met de zogenaamde ARM-chip van Nvidia voor desktop-pc's? En hoe past Nvidia's andere samenwerking (los van MediaTek) met Intel, waarbij Nvidia werkt aan geïntegreerde graphics voor Intel-CPU's, bij de ARM-strategie van Nvidia? 2026 lijkt in ieder geval een interessant jaar te worden voor Nvidia, maar de kans is redelijk groot dat we toch nog wat langer moeten wachten.