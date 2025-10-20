Apple's M5-chip verslaat Qualcomms enorm krachtige Snapdragon X2 Elite Extreme volgens gelekte benchmarks

Als we een nieuw gerucht moeten geloven, is Apple's nieuwe M5-chip toch wel heel erg snel.

Tom's Hardware geeft aan dat de M5, waar de nieuwe 14-inch MacBook Pro op draait (en ook de vernieuwde iPad Pro en Vision Pro), sneller is dan Qualcomms nieuwe Snapdragon X2 Elite Extreme als het gaat om single-core prestaties. Dat is tenminste wat een gelekt Geekbench-resultaat suggereert, gedeeld door Tech Info op X.

iPad Pro M5 (10c Version) vs Macbook Pro M5iPad Pro M5 is clocked at 4.43GHzMacBook Pro M5 is clocked at 4.61GHz P Core Clock speedsiPad Pro: 4.1K ST & 16.3K MTMacBook Pro: 4.2K ST & 17.8K MTWaiting to have a look at the Power Consumption Graph..... pic.twitter.com/UQT2HpPhmuOctober 17, 2025

In de post hierboven zie je een vergelijking tussen de MacBook Pro en iPad Pro met M5-chips (10-core). De laptop wint het hier van de tablet en dat toont de voordelen van betere koeling bij een laptopvormfactor. De M5 in de MacBook Pro haalt 4,61GHz en de iPad Pro 4,43GHz.

Wat echter nog interessanter is, zijn de resultaten van de 14-inch M5 MacBook Pro bij de CPU-test. Het toestel behaalt volgens dit lek een single-core score van 4.263 en een multi-core score van 17.862. Dat zegt je op zichzelf misschien niet heel veel, maar het is dan ook vooral interessant als je deze resultaten vergelijkt met die van andere chips.

Dat is dan ook wat Tom's Hardware heeft gedaan. Deze outlet gaf bijvoorbeeld aan dat de Snapdragon X2 Elite Extreme in Qualcomms officiële benchmarks een single-core score van 4.080 wist te behalen. Dat betekent dat de M5-chip van Apple op dat vlak bijna 5% betere prestaties levert.

Tom's Hardware heeft de scores van de M5 ook vergeleken met die van een aantal enorm krachtige desktopprocessors aan de hand van de gemiddelde scores van die chips in de Geekbench-database. Hieronder zie je een overzicht met de scores van deze chips.

Swipe to scroll horizontally Apple M5 vs desktop CPU's - Geekbench CPU Single-core score Multi-core score Apple M5 4.263 17.862 AMD Ryzen 9 9950X3D 3.399 22.093 AMD Ryzen 9 9950X 3.385 21.431 Intel Core i9-14900KS 3.239 23.187 Intel Core Ultra 9 285K 3.217 22.739

Zoals je zien weet Apple volgens deze scores zelfs de krachtigste desktopconcurrenten op de markt te verslaan als het gaat om single-core prestaties.

Bij multi-core prestaties is het dan weer een ander verhaal. Voordat we te hard van stapel lopen, is het wel handig om iets meer context te bieden voor deze vergelijkingen.

Beter dan de Elite Extreme... soort van

(Image credit: Apple)

Ten eerste moeten we altijd voorzichtig zijn met informatie uit gelekte benchmarks, want je weet natuurlijk nooit zeker of de informatie klopt. Daarnaast zouden dit ook alleen maar de resultaten van één benchmark en specifiek één test met de M5-chip zijn. Dat is dus niet zo representatief als de gemiddelde scores die de andere desktopchips in de bovenstaande tabel hebben. Die scores zijn gebaseerd op veel meer tests, waarbij de chips natuurlijk soms beter en soms slechter hebben gescoord.

Als je bijvoorbeeld alleen de snelste single-core score van de Intel Core Ultra 9 285K erbij pakt (en dus niet het gemiddelde), dan zou je denken dat die chip sneller is dan de M5, dankzij een score van 4.306. Hoe dan ook, het blijft wel indrukwekkend dat de M5 in de buurt zit van Intels flagship processor.

Verder is het verhaal dus ook wel iets anders bij de multi-core scores. Op dit vlak loopt de M5 wel duidelijk met zo'n 20% tot 30% achter op de grote desktopchips. De processors hebben dan ook wel veel meer dan 10 cores. De Snapdragon X2 Elite Extreme verslaat de M5 echter ook bij multi-core prestaties. Met een score van 23.491 is die chip hier zo'n 30% sneller. Die chip heeft echter ook 18 cores.

Hoewel deze scores dus nog niet per se alles zeggen over het prestatievermogen van de M5-chip, hebben we nu wel een beetje een idee van wat we mogelijk kunnen verwachten. Apple lijkt weer een zeer krachtige chip te hebben ontwikkeld.

Er komen natuurlijk ook nog krachtigere versies van de M5 aan met meer cores en dus waarschijnlijk betere multi-core prestaties. We weten alleen nog niet zeker wanneer we de M5 Pro en M5 Max kunnen verwachten.