Apple onthult iPad Pro met revolutionaire M5-chip

Apple heeft zonet de nieuwe iPad Pro met M5-chip aangekondigd. De chip bevat een nieuwe GPU met in elke core een Neural Accelerator. Daardoor is iPad Pro een heel stuk sneller, in het bijzonder voor AI-taken. De nieuwe iPad Pro levert volgens Apple tot 3,5x betere AI-prestaties dan iPad Pro met M4 en tot 5,6x betere AI-prestaties dan iPad Pro met M1.

De M5-chip bevat ook een nieuwe ray tracing-engine, waardoor de belichting, weerspiegelingen en schaduwen nog realistischer ogen in games en andere toepassingen. Dit is dan ook de ideale chip voor zware grafische apps en games. Dankzij deze verbeteringen kan iPad Pro tot 1,5x sneller 3D-beelden renderen dan de iPad Pro van de vorige generatie, en maar liefst 6,7x sneller dan de iPad Pro met M1.

Verder is dit de eerste iPad met de N1-chip die onder andere Wi-Fi 7-connectiviteit toevoegdt. De Cellular-modellen van iPad Pro bevatten daarnaast de C1X-modem, die garant staat voor tot 50% snellere mobiele data ten opzichte van de vorige generatie. De iPad Pro is opnieuw verkrijgbaar in een 11‑inch en 13‑inch uitvoering in spacezwart of zilver en heeft een Ultra Retina XDR-display. Je hebt opnieuw de mogelijkheid om glas met nanotextuur te laten aanbrengen bovenop het display. Dit is een soort van matte laag die reflecties tegengaat.

Op de nieuwe iPad Pro kun je een extern display tot 120 Hz aansluiten, wat ideaal is voor videomontage en games. Speciaal voor 120Hz-displays is iPad Pro voorzien van Adaptive Sync, zodat er zo min mogelijk vertraging zit in de weergave op het externe display.

De 11‑inch en 13‑inch iPad Pro met M5 zijn verkrijgbaar in zilver en spacezwart, met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB aan opslagruimte. De 11-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 1119 euro (Wi-Fi) en 1369 euro (Wi-Fi + Cellular), en de 13-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 1469 euro (Wi-Fi) en 1719 euro (Wi-Fi + Cellular).