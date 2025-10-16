Apple har avduket en ny M5-drevet iPad Pro

Den lover store ytelsessprang

En mulig større oppdatering innen AI-drift

Apples beste og tynneste iPad får en større ytelsesoppdatering som i stor grad lener seg inn mot AI. Onsdag 15. oktober avduket Apple sin nye iPad Pro med den nye M5 Apple Silicon, en brikke som samtidig dukker opp i nye 14-tommers MacBook Pro-modeller.

Det er bemerkelsesverdig fordi sist Apple rullet ut en større Apple Silicon-oppdatering i iPad Pro (M4), tok det måneder før den dukket opp i en rekke nye Mac-er.

iPad Pro, både 11-tommersmodellen og 13-tommersmodellen, som er blant de beste nettbrettene du kan kjøpe, tilbyr så å si ingen designoppdateringer. iPad Pro 11 er fortsatt 5,3 mm tykk, og 13-tommersmodellen er fortsatt fantastiske 5,1 mm tynn. Begge tilbyr den samme Ultra Retina XDR-skjermen med tandem OLED-teknologi som gjør denne slankheten og de utrolige svartfargene mulige.

Fokuset ser ut til å ligge på den nye M5-brikken. Apple lover at den er raskere, angivelig 3,5 ganger raskere enn M4 i den forrige iPad Pro. Det er imidlertid fokuset på AI-funksjoner som kan vekke mest interesse, selv om Apple ikke klarer å levere den ultimate versjonen av Apple Intelligence. Dette nettbrettet og M5 høres ut til å være forberedt på det når det kommer tidlig neste år.

I likhet med A19 Pro-brikken Apple avduket forrige måned i sin iPhone 17 Pro, har den nye M5 en oppdatert GPU med en nevral akselerator i hver kjerne. Apple sier at den forbedrede kraften og ytelsen, sammen med en raskere 16-kjerners nevralmotor, vil heve standarden for produktivitetsoppgaver og AI-operasjoner.

Det kan også være et raskere nettbrett på grunn av 150 GB/s enhetlig minnebåndbredde, som Apple hevder er 30 % raskere enn det forrige silisiumet.

M5 kommer på iPads som kjører iPadOS 26, den nye multitasking-vennlige iPad-plattformen. Det er tydelig at silikonen er designet for å dra nytte av og støtte disse flervindus-, skrivebordslignende funksjonene.

Tilkobling får også et løft med introduksjonen av Apples C1X- og N1-brikker som vil forbedre mobiltilkoblingen og legge til støtte for WiFi 7, Bluetooth 6 og Thread.

Til tross for de interne oppdateringene har Apple holdt den prismessige linjen. iPad Pro 11" er priset fra 13 490 kroner (Wi-Fi-modell) og 13-tommeren fra 17 990 kroner(Wi-Fi-modell). Begge iPad Pro-ene er tilgjengelige i Space Black eller Silver og med lagringskapasitet på opptil 2 TB.

Nettbrettene kan bestilles fra Apple Store og leveres fra 22. oktober.

Frister med kunstig intelligens

Det er ingen store overraskelser i denne oppdateringen, men det er oppmuntrende å se at Apple fortsetter å kanalisere sin beste og raskeste Apple Silicon til sine lette, arbeidshestbaserte nettbrett.

Fokuset på AI-ytelse er interessant fordi det umiddelbart reiser dette spørsmålet: Hvor er resten av Apple Intelligence? Når kan vi få en Siri som er like systembevisst som for eksempel Gemini eller til og med Galaxy AI?

Som vi vet er disse oppdateringene fortsatt underveis, men Apple er åpen for å jobbe med andre generative AI-modeller, og det blir interessant å se hvordan M5 fungerer med forskjellige tredjeparts AI-operasjoner fra for eksempel ChatGPT.

Og det lover godt for en fremtidig, kraftigere versjon av Apple Intelligence og Siri, som garantert vil ha massevis av plass å jobbe i når de kommer på de nye M5-drevne iPad Pro-nettbrettene.