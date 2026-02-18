5 ting du kan vente deg på Apples store arrangement 4. mars – og 5 ting som kanskje ikke blir med

Apple har nettopp annonsert et pressearrangement – ​​vel, teknisk sett en «opplevelse», som antyder noe litt mer diskret – som finner sted 4. mars 2026 i New York, samt London og Shanghai.

Som alltid holder selskapet ordet om hvilke produktlanseringer vi kan få se på arrangementet, uten noe spesifikt nevnt i selve presseinvitasjonen.

Vi har imidlertid allerede en ganske god idé om hva som kan komme, basert på den svært aktive ryktemøllen når det gjelder Apple. Faktisk har en av hovedkildene til spekulasjoner, Bloombergs Mark Gurman, allerede tvitret at en ledetråd i invitasjonen peker mot en ny rimelig MacBook.

Jeg kommer tilbake til det snart, men i tillegg til den lavere nivå-MacBooken, forventes det at flere bærbare datamaskiner vil bli lansert av Apple, nemlig nye MacBook Pro-modeller.

Med tanke på at iPhone 16e ble lansert rundt denne tiden i fjor, venter vi oss også etterfølgeren til den telefonen, iPhone 17e. I tillegg til det kan vi godt få oppleve avsløringen av nye iPad-er.

La oss se på de sannsynlige avsløringene for arrangementet i mars, som Gurman tror vil bestå av kunngjøringer på nett og forhåndsvisninger på de tre stedene. Så skal vi se på hva vi kanskje ikke får se på dette arrangementet (beklager – «opplevelse», som igjen hinter til en praktisk tilnærming).

1. MacBook Pro med M5 Pro- og M5 Max-brikker

Det har gått sterke rykter om at Apple vil lansere nye MacBook Pro-modeller med kraftigere prosessorer tidlig i år, og tipseren Mark Gurman har tidligere antydet at disse laptopene vil debutere i den første uken i mars. Det stemmer selvsagt perfekt overens med denne hendelsen.

Ikke glem at vi nylig har sett at bestillinger av nye MacBook Pro M4 Max er betydelig forsinket, noe som vanligvis er tilfelle med en utgående modell, ettersom lageret reduseres for å forberede etterfølgeren. Så alt tyder på at disse nye laptopene er nært forestående.

Selvfølgelig vil de nye prosessorene i MacBook Pro være M5 Pro og M5 Max, men det kan være noe veldig annerledes med dem denne gangen – nemlig at begge CPU-ene kan være bygget på samme basisbrikke. M5 Max, som det nylig luftet rykter om, vil effektivt havne i den høyere kategorien silisium, og M5 Pro vil tilhøre en lavere kategori med et lavere antall CPU- og GPU-kjerner basert på den valgte konfigurasjonen.

Ta det med en klype salt, men det kan bety at MacBook Pro-kjøpere vil få glede av flere tilpasningsalternativer med disse avanserte prosessorene.

2. En billigere MacBook med A18-brikke

(Image credit: Future)

En annen mye omtalt mulighet er en ny MacBook i bunnklassen som er mye rimeligere enn MacBook Air.

Apples plan med denne er visstnok å bruke en iPhone-prosessor – tilsynelatende A18 Pro – for å kutte kostnadene ved å lage en slik enhet, samt å redusere den til 8 GB system-RAM. (Noe som i stor grad ville trosse deres nylige holdning om å bruke 16 GB i alle Mac-modellene).

Ideen med prisen er åpenbart å gjøre den rimelig, muligens rundt 699 til 799 dollar i USA, eller det er i hvert fall det siste spekulasjonene går ut på – som også har fremsatt den oppfatningen at Apple satser tungt med denne modellen. Vi har blitt fortalt at leveransen kan være i størrelsesorden 5 til 8 millioner enheter, noe som ville representere omtrent en fjerdedel av fjorårets totale salg av Mac-er.

Ledetråden vi nevnte i begynnelsen, flagget av Gurman på X, er at fargene på presseinvitasjonen er lysegrønn, blå og gul – som tilfeldigvis er de samme fargene som sees på test-laptoper for den rimelige MacBooken. Det trenger selvfølgelig ikke å bety noe, men vi synes det er et ganske tydelig hint.

3. iPhone 17e

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Som nevnt i starten, ankom iPhone 16e på et pressearrangement for et år siden, og det gikk allerede sterke rykter om at iPhone 17e var «nært forestående» – faktisk hørte vi dette forrige uke. Nå som dette pressearrangementet er avslørt, kan vi legge to og to sammen, og, eh – kanskje burde vi legge 8,5 og 8,5 sammen for å få 17.

Igjen er det Mark Gurman som mener denne mellomklasse-iPhonen er like i horisonten, men den dårlige nyheten er at lekkasjen ikke forventer at enheten vil være en stor oppgradering av den eksisterende modellen.

Hovedtrekket vil rett og slett være å oppgradere motoren fra A18-brikken til A19, noe som åpenbart vil bidra til at mobilen blir mer livlig – og et annet fint tilskudd kan være introduksjonen av MagSafe-støtte.

Selv om det kanskje ikke er en veldig spennende ny lansering, og mer en iterativ oppgradering, er den bedre nyheten at Apple forventes å holde prisen på iPhone 17e stabil på $599 for denne kraftigere telefonen. Det er spesielt godt å høre med tanke på at vi er inne i en fullverdig RAM-krise (og lagringsplassen står også overfor alvorlige prisøkninger).

Det blir også spennende å se hvor den norske prisen havner. iPhone 16e ble lansert her til lands med en startpris på 8 990 kroner.

4. iPad Air (8. gen)

(Image credit: Apple)

Vi venter oss et par nye iPad-er, inkludert en oppfrisket Air-modell. Litt som den ryktede iPhone 17e, er det ikke meningen at denne iPad Air skal være et stort skritt fremover, men den vil få en brikkeoppgradering – fra M3 i den nåværende modellen til M4. Et nettbrett med M4-brikke ville selvsagt være ganske imponerende med tanke på kraft og bærbarhet.

5. iPad (12. gen)

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Sammen med iPad Air venter vi oss en ny iPad (som vil være 12. generasjons inkarnasjon). Igjen forventes dette å være en beskjeden oppgradering, der det viktigste trekket er at Apple oppgraderer A16-brikken til en A18.

Det er et betydelig sprang, og et som bør føre til at iPaden integrerer Apple Intelligence – den nåværende modellen ikke er i stand til å gjøre det. De som er ivrige etter AI, vil derfor kunne glede seg over å se at det skjer – hvis det skjer.

Som alltid, ta alle disse ryktene – all denne iPad-spekulasjonen som igjen kommer fra Mark Gurman – med en passende klype salt.

Noe vi trolig ikke får – men hvem vet …?

(Image credit: Future)

En fornyet Studio Display, eller Mac Studio, er en mulighet som noen absolutt krysser fingrene for. Det ryktes at disse enhetene vil bli oppdatert i første halvdel av 2026, men vi er ikke sikre på om vi får se dem ennå.

Det samme gjelder MacBook Air M5, som det også har gått rykter om tidlig i år. Men de nye MacBook Pro-modellene, og den rimelige MacBook-en, virker mer sannsynlige å bli avduket nå – og Apple vil sikkert ikke lansere for mange MacBook-er samtidig.

Noen håper på en ny Apple TV, men det virker usannsynlig at det skjer ennå, og Gurman heller eksplisitt kaldt vann på ideen om at Siris store AI-overhaling skal utspille seg her (selv om vi sannsynligvis vil høre noe om det, eller i det minste få noen teasere – eller kanskje litt mer).