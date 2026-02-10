iPhone 17e kan komme «veldig snart», uten prisøkning – og den er kanskje heller ikke en stor oppgradering

iPhone 17e skal angivelig lanseres «snart»

Den skal visstnok holde seg på forgjengerens startpris på 599 dollar.

Men bortsett fra en brikke og MagSafe får den kanskje ikke mange oppgraderinger.

Det kan være både gode og dårlige nyheter for Apples kommende mellomklassemodell, ettersom den seneste lekkasjen antyder at den vil lanseres veldig snart, og uten prisøkning – men også med små oppgraderinger.

Ifølge Apple-observatør Mark Gurman, som skriver for Bloomberg (via Apple Insider), vil iPhone 17e lanseres «snart», noe som kan bety innen de neste dagene, selv om vi tidligere har hørt at den kan lanseres 19. februar, som fortsatt kan anses som nært forestående, avhengig av ditt perspektiv.

Den enda bedre nyheten er at den tilsynelatende vil starte på $599 i USA, noe som betyr ingen prisøkning der, i hvert fall ikke for basismodellen. Hvis iPhone 16e-prisene gjelder andre steder også, kan du vente deg en startpris 8 990 kroner.

Såvidt en oppgradering

Men Gurman hevder også at denne telefonen ikke vil se mange endringer fra forgjengeren, og at de viktigste oppgraderingene rett og slett er et A19-brikkesett (opp fra en A18) og MagSafe-støtte.

Slike beskjedne oppgraderinger forklarer delvis hvordan Apple klarte å holde fjorårets pris, selv med stigende RAM-priser. Og Gurman er en svært pålitelig kilde, så det er sannsynlig at denne informasjonen er nøyaktig.

I så fall har iPhone 17e, selv med sine begrensede oppgraderinger, en sjanse til å bli en av de mer overbevisende mellomklassetelefonene som lanseres i år, spesielt siden Pixel 10a – som sannsynligvis vil være en av hovedrivalene, og som også skal lanseres snart – angivelig er en enda mindre oppgradering enn forgjengeren.

Så med mer avanserte alternativer til iPhone 17e som potensielt enten koster mer eller tilbyr mindre, kan Apple finne seg i en god posisjon med denne kommende telefonen – selv om den ikke høres spennende ut i det hele tatt.

