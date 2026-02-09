Google er i ferd med å lansere Pixel 10a – men den rabatterte Pixel 9a kan være et bedre kjøp

Google har annonsert at Pixel 10a lanseres 18. februar.

Selskapet har vist frem telefonen fra baksiden, og den ligner veldig på Pixel 9a.

Pixel 9a er for tiden på salg til en sterkt rabattert pris og kan derfor være et bedre kjøp.

Det har gått nesten et år siden lanseringen av Google Pixel 9a, så det er på høy tid med Pixel 10a – noe Google tydeligvis er enige i. Selskapet har annonsert at Pixel 10a lanseres 18. februar.

Kunngjøringen ble gjort via Googles Pixel Store, X og i en kort YouTube-video, som til sammen gir oss et klart blikk på Pixel 10a bakfra.

Designet er veldig likt Pixel 9a, med et dobbeltkamera på baksiden. Modellen som vises er blå, men flere fargealternativer forventes også å være tilgjengelige ved lansering.

Forhåndsbestillinger åpner 18. februar, og selv om Google ennå ikke har bekreftet alle detaljene om Pixel 10a, peker ryktene på spesifikasjoner som inkluderer et 48 MP hovedkamera, 13 MP ultravidvinkel, 13 MP selfiekamera, 8 GB RAM, en 6,3-tommers 120Hz FHD+ AMOLED-skjerm, et Tensor G4-brikkesett og et 5100 mAh batteri.

Google Pixel 10a: A phone with more in store, in store soon - YouTube Watch On

Virker veldig kjent

Disse spesifikasjonene er stort sett identiske med dem i Pixel 9a, noe som betyr at Pixel 10a ikke ser ut som en større oppgradering. Derfor kan det være lurt å vurdere Pixel 9a i stedet.

Ikke bare er den tilgjengelig for kjøp nå – Pixel 9a selges for tiden til en sterkt rabattert pris. I det norske markedet har det vært mulig å kjøpe den for så lite som 3 990 kroner, som er en kraftig reduksjon fra lanseringsprisen på 6 690 kroner.

Spesifikasjonene i lekkasjene kan selvfølgelig vise seg å være feil, og selv om de er riktige, vil noen komponenter fortsatt få mindre forbedringer i år. Men hvis Pixel 10a lanseres til samme prisnivå som Pixel 9a gjorde, kan det være vanskelig å rettferdiggjøre prisen så lenge Pixel 9a er tilgjengelig for betydelig mindre.

