7 ting vi så på lanseringen av Pixel 11 – fra Googles nye lysende telefoner til Pixel Tag

Google har hatt en stor dag med lanseringer – ikke bare fikk vi vår første offisielle titt på Pixel 11-serien, som har lekket mye de siste ukene, vi fikk også en ny Pixel Watch, og til og med en AirTag-rival.

Disse lekkasjene og ryktene betydde at vi allerede hadde en god idé om hva vi kunne vente oss, men det betyr ikke at det ikke var noen overraskelser.

Vi har allerede fått litt tid med de nye enhetene, og nedenfor har vi plukket ut de syv viktigste tingene vi lærte om Pixel 11-serien, Pixel Watch 5 og Pixel Tag...

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Pixel 11 Pro og Pro XL burde være de beste modellene hittil – og de har til og med lys på baksiden

Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Googles ikke-brettbare flaggskip for 2026 er Pixel 11 Pro og Pixel 11 Pro XL, og de har en rekke oppgraderinger i forhold til forgjengerne. Men det mest interessante elementet er uten tvil «HiLight».

Dette er en rekke LED-lys innebygd i kameraets blitsmodul, som kan varsle deg om anrop fra favorittkontakter via tilpassede fargelys når telefonen er vendt ned og lydløs. Og disse lysene vil også pulsere når Gemini lytter, tenker eller svarer.

Utover det kan Pixel 11 Pro og Pixel 11 Pro XL også skilte med noen forbedringer av kamera og prosessorbrikke som vi har beskrevet nedenfor, pluss lysere skjermer som kan nå 3600 nits.

Ikke alt har blitt oppgradert – faktisk har disse telefonene en start-RAM-kapasitet på 12 GB, mens forgjengerne kom med 16 GB som standard. Du kan fortsatt få 16 GB her, men du må betale for privilegiet.

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2. Kameraene har fått en rekke oppgraderinger, inkludert en ny Magic Capture-modus

Google Pixel 11 Pro XL (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Ved første øyekast kan kameraene på årets Pixel-telefoner se omtrent like ut som forgjengerne, gitt at megapikselantallet ikke har endret seg. Men ser du nærmere, vil du oppdage mange oppgraderinger.

For eksempel har Pixel 11s 48 MP hovedkamera nå en større sensor for 56 % mer lysfølsomhet. Pro-modellene har også fått noen nye sensorer, pluss en 120x digital zoom – opp fra 100x på Pixel 10 Pro-serien.

Og det er nye modi, som Magic Capture, som med et enkelt trykk tar opp både en video og flere bilder av en scene – med automatisk beskjæring og fjerning av uskarphet.

Det er også en ny Camera Looks-funksjon, som lar deg lage et sett med personlige filmstiler og fotoestetikk.

3. Den nye Tensor G6-brikken er raskere og mer effektiv

Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Det er ingen overraskelse at Pixel 11-serien har et nytt brikke, men Tensor G6 høres ut som en skikkelig oppgradering på noen områder, med opptil 20 % bedre strømeffektivitet, 25 % raskere nettlesing og 15 % raskere applasting, samt forbedret bildebehandling og Gemini-ytelse.

Så disse telefonene burde være merkbart raskere og mer flytende enn forgjengerne, på tvers av en rekke oppgaver.

4. Pixel 11 Pro Fold er mer lyssterk og tynnere enn forgjengeren

Google Pixel 11 Pro Fold (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Googles dyreste nye telefon er Pixel 11 Pro Fold, og denne drar selvsagt nytte av Tensor G6-brikken og noen av kameraoppgraderingene beskrevet ovenfor, sammen med den nye HiLight-funksjonen.

Men den har også en maksimal lysstyrke på den brettbare skjermen på 3600 nits – opp fra 3000 nits på Pixel 10 Pro Fold, og den er også slankere og lettere, med en tykkelse på 10,1 mm når den er sammenslått, 5,0 mm når den er utbrettet og en vekt på 239 g.

Til sammenligning er Google Pixel 10 Pro Fold 10,8 mm tykk når den er brettet sammen, 5,2 mm tykk når den er utbrettet, og veier 258 g.

Les mer: Jeg tilbrakte et par timer med den nye Google Pixel 11 Pro Fold – det er ikke en ny oppfinnelse, men et dytt mot perfeksjon.

5. Pixel 11 har fått en lagringsøkning

Google Pixel 11 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Pixel 11 har også en Tensor G6-brikke, pluss kameraoppgraderingene som er fremhevet lenger opp, og i tillegg har den fått en lagringsøkning, som nå starter på 256 GB i stedet for 128 GB fra forgjengeren.

Når det er sagt, har startprisen faktisk også økt, så du betaler det samme som du ville gjort for en 256 GB-modell i fjor. Det finnes akkurat nå ikke noe alternativ for en billigere 128 GB-versjon.

Mange av spesifikasjonene – bortsett fra kamera og prosessorbrikke – er også veldig like Google Pixel 10, og du får ikke Googles nye HiLight-funksjon med Pixel 11, så det blir interessant å se om dette frister mange kjøpere.

6. Pixel Watch 5 er Googles mest avanserte helse- og treningsklokke hittil

Google Pixel Watch 5 (Image credit: Google)

Dette arrangementet handlet ikke bare om telefoner – vi fikk også se også Pixel Watch 5, og denne fokuserer sterkt på helse- og treningsoppgraderinger.

På helsesiden inkluderer det å kunne spore blodtrykksmønstre før de kan belaste hjertet ditt, og spore insulinresistens over tid. For trening hevder Google at denne tilbyr sin mest nøyaktige GPS hittil, og den har også en ny Key Metrics-visning, som hjelper deg med å analysere ytelsen din etter en treningsøkt.

Og når du sover, har Google Pixel Watch 5 en Sleep Breathing Quality-funksjon som analyserer variasjoner i blodets oksygennivå minutt for minutt. Og selvfølgelig har alle kjernefunksjonene i Pixel Watch 4 også kommet tilbake.

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7. Pixel Tag har landet som en AirTag-rival

(Image credit: Future)

Google har også lansert sin første sporingsenhet, kalt Pixel Tag. Det er ikke så mye å si om dette ennå – hvis du har brukt en AirTag, Samsung Galaxy Smart Tag eller noe lignende, vet du stort sett hva du kan vente deg.

Men den leveres i en «tåkete»-farge, har en innebygd høyttaler, inkluderer ultrabredbånd for presisjonssøk, har en IP67-klassifisering (så den er moderat vannavstøtende) og drives av et utskiftbart knappcellebatteri som skal vare i over et år. Den er også lett, bare 11,8 g.

Les mer: Pixel Tag er her – men det blir ikke en AirTag for Android før Google fikser disse Find Hub-problemene

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