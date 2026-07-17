Hva er Pixel Glow? Google hinter om den nye Pixel 11-funksjonen – og den ser ut som et nyttig alternativ til Nothing sitt Glyph-grensesnitt

Google har delt en teaservideo som viser en telefon i Pixel 11-serien.

Du kan se den i en gullfarge, med et farget lys som må være den ryktede «Pixel Glow»-funksjonen.

Selskapet har også bekreftet at forhåndsbestillinger åpner 12. august.

Vi er nå mindre enn en måned unna avdukingen av Pixel 11-serien 12. august, og Google er i full teaser-modus. Teknologigiganten har nettopp lagt ut et kort klipp som viser frem en telefon i Pixel 11-serien i en gullfarget farge.

Du kan stort sett bare se de gullfargede sidene av telefonen, men kamerablokken er også synlig, og denne inneholder et sirkulært flerfarget lys. Dette må da være den ryktede «Pixel Glow»-funksjonen, som antagelig vil kunne lyse opp i forskjellige farger – eller forskjellige fargemønstre – for å gjøre deg oppmerksom på forskjellige typer varsler.

Kanskje for eksempel en WhatsApp-melding ville vises i blått og skifte til rosa, mens en kalenderhendelse kan være en enkelt blokk med gult.

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En Nothing-idé

Glyph-belysning på Nothing Phone 2 (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Hvor tilpassbart dette vil være, og om det er i stand til noe annet, gjenstår å se. Men nå har vi i det minste en følelse av hvordan det ser ut, ettersom dette minner litt om Nothing sine Glyph-belysningssystemer, bare noe mindre og mer subtilt.

Det gir mening når det kommer til Google, ettersom telefondesignet deres aldri er så prangende som Nothing sitt – et merke som nesten får gamingtelefoner til å se tamme ut.

Men hvis du har savnet varslingslyset som telefoner pleide å ha, kan dette være en moderne oppgradering av det. Og selv om det sannsynligvis ikke kommer til å være superinnovativt – gitt at det ser ut som det Nothing-telefoner har og er en videreutvikling av en gammel funksjon – er det fortsatt ikke den typen ting du ser i de fleste vanlige telefoner, så det er fint å se Google prøve noe litt annerledes her.

Utover alt dette nevner teaser-siden også at forhåndsbestillinger av Pixel 11-serien åpner 12. august – så antagelig rett etter kunngjøringen. Og hvis du registrerer deg for e-poster fra den siden, får du en uspesifisert rabatt på de nye telefonene, noe som alltid settes pris på, spesielt siden alt har blitt dyrere i det siste.