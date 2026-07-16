¿Qué es Pixel Glow? Google da un adelanto de una nueva función del Pixel 11, y parece ser una alternativa útil a la interfaz Glyph de Nothing

Google ha compartido un video promocional en el que se muestra un teléfono de la serie Pixel 11.

Se puede ver en un tono dorado, con una luz de color que debe ser la función "Pixel Glow" de la que se ha rumoreado.

La empresa también ha confirmado que las preventas comenzarán el 12 de agosto.

Ya falta menos de un mes para el anuncio de la serie Pixel 11, programado para el 12 de agosto, y Google está en pleno modo de avances. El gigante tecnológico acaba de publicar un breve video en el que se muestra un teléfono de la serie Pixel 11 en un tono dorado.

Principalmente se ven los laterales dorados del teléfono, pero también se aprecia el módulo de la cámara, que alberga una luz circular multicolor. Esta debe ser, entonces, la rumoreada función «Pixel Glow», que presumiblemente podrá iluminarse en diferentes colores —o con diferentes patrones de colores— para alertarte de distintos tipos de notificaciones.

Quizás, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp aparecería en azul cambiando a rosa, mientras que un evento del calendario podría ser un bloque único de color amarillo.

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¿Una idea inspirada en... Nothing?

Iluminación Glyph en el Nothing Phone 2 (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Queda por ver qué tan personalizable será y si es capaz de hacer algo más. Pero al menos ahora tenemos una idea de cómo se ve, ya que recuerda un poco a los sistemas de iluminación Glyph de Nothing, solo que un poco más pequeños y sutiles.

Eso tiene sentido viniendo de Google, ya que el diseño de sus teléfonos nunca es tan llamativo como el de Nothing —una marca que casi hace que los teléfonos para videojuegos parezcan visualmente anodinos.

Pero si extrañas la luz de notificación que solían tener los teléfonos, esto podría resultarte atractivo como una versión moderna de esa característica. Y aunque probablemente no sea muy innovador —dado que se asemeja a lo que tienen los teléfonos de Nothing y es una evolución de una característica antigua—, sigue sin ser el tipo de cosa que ves en la mayoría de los teléfonos convencionales, así que es bueno ver que Google intente algo un poco diferente en este caso.

Más allá de todo esto, la página de avance también menciona que las preventas de la serie Pixel 11 comenzarán el 12 de agosto —por lo que, presumiblemente, justo después del anuncio—. Y si te suscribes a los correos electrónicos desde esa página, recibirás un descuento no especificado en los nuevos teléfonos, lo cual siempre se agradece, especialmente ahora que todo se está volviendo más caro últimamente.