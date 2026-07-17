Vad är Pixel Glow? Google visar upp ny Pixel 11-funktion och den ser ut att bli ett användbart alternativ till Nothings Glyph-gränssnitt

Google har delat en teaser-video som visar en telefon i Pixel 11-serien

Telefonen syns i en guldfärgad finish och har ett färgat ljus som sannolikt är den ryktade funktionen Pixel Glow

Företaget har också bekräftat att förbokningarna öppnar den 12 augusti

Det är nu mindre än en månad kvar till lanseringen av Pixel 11-serien den 12 augusti, och Google har börjat trappa upp marknadsföringen. Teknikjätten har nu publicerat en kort teaser-video där vi får en första titt på en guldfärgad telefon i Pixel 11-serien.

Det mesta som syns är telefonens guldfärgade sidor, men kameramodulen är också synlig. Där finns dessutom ett cirkelformat ljus i flera färger.

Det verkar alltså vara den tidigare omtalade funktionen Pixel Glow, som sannolikt kommer att kunna lysa i olika färger – eller olika färgmönster – för att signalera olika typer av notiser.

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Exempelvis skulle ett WhatsApp-meddelande kunna visas med ett ljus som skiftar från blått till rosa, medan en kalenderpåminnelse kanske visas som ett fast gult sken.

En idé som påminner om Nothing

Glyph-belysningen på Nothing Phone 2. (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Hur anpassningsbar Pixel Glow kommer att vara, och om funktionen kan användas till något mer, återstår att se. Nu har vi åtminstone fått en uppfattning om hur den ser ut, och den för tankarna till Nothings Glyph-belysning – om än i ett betydligt mindre och mer diskret format.

Det känns också logiskt för Google, eftersom företagets telefoner aldrig haft lika iögonfallande design som Nothings modeller, ett varumärke vars telefoner nästan får gamingmobiler att se återhållsamma ut.

För den som saknar den klassiska notislampan som många telefoner hade förr kan Pixel Glow däremot bli en modern tolkning av samma idé.

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Funktionen lär kanske inte vara särskilt revolutionerande – den påminner både om Nothings lösning och vidareutvecklar en gammal funktion – men det är ändå inget vi ser på särskilt många vanliga smarttelefoner idag. Därför är det kul att se Google testa något lite annorlunda.

Utöver detta avslöjar teasersidan också att förbokningarna av Pixel 11-serien öppnar den 12 augusti, vilket sannolikt sker direkt efter lanseringsevenemanget.

Google uppger dessutom att den som registrerar sig för e-postutskick via sidan kommer att få en ännu ospecificerad rabatt på de nya telefonerna – något som förstås är välkommet, särskilt nu när det mesta fortsätter att bli dyrare.