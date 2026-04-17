En ny funktion kallad ”Pixel Glow” kan bli Google Pixel 11:s hemliga vapen

En hänvisning till en funktion kallad ”Pixel Glow” har hittats i en Android 17-beta

Funktionen skulle använda färgade lampor på baksidan av telefonen för att visa notiser

Den kräver sannolikt särskild hårdvara, så den kan bli exklusiv för Pixel 11

Det blir allt svårare för telefoner att skilja sig från varandra, men Google kan ha hittat ett sätt att hjälpa Pixel 11-serien att sticka ut från åtminstone stora delar av konkurrensen.

Det hemliga vapnet kan vara något som kallas ”Pixel Glow”, vilket Android Authority har hittat referenser till när sajten grävde runt i den senaste Android 17-betan. Sajten hittade en sida (som du kan se här nedanför) där det står att Pixel Glow använder ”subtilt ljus och färg på baksidan av din enhet för att informera dig om viktig aktivitet när den ligger med skärmen nedåt”.

Det låter alltså som att funktionen använder särskilda färgade lampor för att uppmärksamma dig på notiser. Läser man mellan raderna kan det också vara möjligt att olika färger eller mönster signalerar olika typer av notiser, så att du kan se vilken typ av notis telefonen fått utan att plocka upp den.

(Image credit: Android Authority)

Det går redan att använda funktionen ”Flash-notiser” för att låta kamerablixten varna när du får en notis, men Pixel Glow låter som att det kommer vara mer avancerat än så.

Kodrader som Android Authority har hittat tyder också på att funktionen kommer fungera tillsammans med Gemini på något sätt och nämner dessutom att ”enheten måste ha hårdvarubelysning”, vilket sannolikt utesluter befintliga Pixel-telefoner.

En rival till Nothing Phone?

Exakt hur mycket belysning Pixel 11-modellerna kan få på baksidan, eller hur avancerade lamporna kommer vara, återstår dock att se. Vi tvivlar på att Google kommer gå hela vägen och matcha mängden RGB-lampor som finns på vissa gamingtelefoner, men Pixel Glow kan kanske få vissa likheter med Glyph-belysningssystemet som finns på de flesta Nothing-telefoner.

Oavsett låter det som något som skiljer sig från vad vi sett på telefoner från stora konkurrenter som Samsung och Apple. De första reaktionerna på idén verkar dessutom mestadels positiva, med personer på Reddit som skriver saker som ”RIP Nothing Phone” och ”Det här är coolt”.

Hur cool Pixel Glow faktiskt blir återstår att se, men det väcker definitivt vår nyfikenhet.