Ryktena om Google Pixel Watch Ultra tar fart, men en tåligare Pixel Watch behöver fixa de här tre problemen för att utmana Apple, Samsung och Garmin

En Google Pixel Watch Ultra? Enligt nya uppgifter överväger Google att ta fram en uppföljare till sin bästa Android-klocka från 2026 och nästa modell skulle kunna bli något i stil med Apple Watch Ultra 4, Samsung Galaxy Watch Ultra 2 och Garmin Fenix 9 Pro.

Enligt Gadgets & Wearables skickar Google ut en undersökning via sin app till ”utvalda användare” om framtiden för Pixel Watch-serien. Vi har ännu inte lyckats få tag på undersökningen, men Gadgets & Wearables uppger att användarna bland annat har fått frågor om ”huruvida de skulle vara villiga att betala extra” för en tåligare klocka och ”vad som skulle få Google Pixel Watch 5 att kännas mer premium”.

Det är en tydlig indikation på att Google överväger att lansera något i stil med Google Pixel Watch Ultra, även om den inte nödvändigtvis får just det namnet. Att företaget använder ordet ”rugged”, alltså tålig eller robust, är särskilt avslöjande. Enligt Gadgets & Wearables har Google sneglat på framgångarna för Apple Watch Ultra och Samsung Galaxy Watch Ultra och vill försöka komma med något liknande.

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Problemet är bara att Pixel Watch behöver genomgå vissa förändringar innan den kan ge sig in i Ultra-segmentet. Här är tre viktiga designelement som Google behöver införa, inspireras av eller helt enkelt låna från konkurrenterna för att en framtida Pixel Watch Ultra ska kunna nämnas i samma andetag som Apple Watch Ultra 4 eller Garmin Fenix 9 Pro.

Samma typ av skärm, fast med en boettring?

(Image credit: Future)

De senaste generationerna av Pixel Watch har haft en välvd skärm, något som blivit ett kännetecken för klockan och dess unika, stenliknande form. Den välvda skärmen gör det enklare att snabbt läsa av information, ger en större total skärmyta för Googles designspråk Material 3 Expressive och ser dessutom riktigt snygg ut från alla vinklar.

Men vad händer om Google försöker göra Pixel Watch mer robust genom att lägga till en boettring i titan? En av de viktigaste funktionerna hos en upphöjd boettring är att skydda skärmen, särskilt på äventyrsklockor. Men när skärmen är välvd måste boettringen vara ovanligt tjock för att kunna skydda den upphöjda delen.

Samtidigt går det knappast att skapa en robust äventyrsklocka som ska tåla hårda tag om hela utsidan består av glas. Om Google verkligen vill göra Pixel Watch tåligare behöver en skyddande boettring finnas med i designen.

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Ingenjörerna på Google är betydligt smartare än oss och vi är övertygade om att de kan hitta flera sätt att kombinera den välvda skärmen med en boettring. Samtidigt skulle vi inte bli förvånade om Google i slutändan väljer att överge den välvda skärmen helt för Pixel Watch Ultra.

Förbättra batteritiden

(Image credit: Garmin)

En av Pixel Watch-seriens största svagheter är den ganska mediokra batteritiden. Även om varje ny modell får mindre förbättringar innebär ambitionen att samtidigt öka klockans prestanda att batteritiden aldrig förbättras särskilt mycket. Google måste ta itu med detta om företaget vill konkurrera i Ultra-segmentet.

När Apple Watch Ultra lanserades 2022 hade den en batteritid på 36 timmar och sedan dess har den gradvis förbättrats till 50 timmar med Apple Watch Ultra 4. Samsung lyckades få upp batteritiden för Galaxy Watch Ultra 2 till 100 timmar i strömsparläge, även om de flesta användare i praktiken får ut ungefär tre dagars användning.

Samtidigt dominerar Garmin, Coros, Suunto och andra tillverkare det här området och anger ofta batteritiden för sina klockor i veckor snarare än dagar. Deras enheter är dock vanligtvis betydligt mer specialiserade och träningsinriktade än motsvarande modeller från Apple, Samsung och Google.

Google måste göra stora framsteg på det här området om företaget vill konkurrera med dyrare smartklockor. Det är troligt att en Google Pixel Watch Ultra skulle få en batteritid i nivå med Samsungs modell, alltså omkring tre till fyra dagars användning på pappret.

Men klockan måste också kunna leva upp till de siffrorna i praktiken, även under långa träningspass med multibands-GPS och alltid på-skärm aktiverade. Användare av robusta smartklockor vill knappast att deras teknik ska få slut på batteri mitt under ett ultramaraton.

Plats för fler knappar

(Image credit: Future)

Google Pixel Watch har en perfekt rundad och välvd form, som bara bryts av en enda digital krona. Samsung Galaxy Watch Ultra-serien var först i Samsungs sortiment med att använda en fyrkantigt rundad boett i titan, vilket gav klockan tydligare sidor och därmed naturliga platser att placera extra knappar på. Men var sjutton skulle Google kunna placera dem på klockan på bilden ovan?

Anledningen till att vi behöver fler knappar är att klockor i Ultra-klassen måste gå att använda med handskar under träning, i stället för att enbart förlita sig på pekskärmen. Det är därför de flesta Garmin-klockor har mellan två och fem knappar som gör det enklare att navigera i gränssnittet. En Google Pixel Watch Ultra skulle åtminstone behöva en extra programmerbar knapp i stil med Apples snabbknapp, och helst fler än en.

(Image credit: Future)

Den omdesignade boettringen måste också ta hänsyn till var knapparna ska placeras. Om Google gör klockans omgivande boett tjockare skulle resultatet kunna påminna om en Garmin Fenix eller Forerunner, alltså runda klockor med kraftiga boetter, skyddande ringar och utskjutande knappar.

Men hur gör man det samtidigt som man behåller Pixel Watch-seriens karakteristiska designspråk? Det kanske vi får reda på någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid.

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