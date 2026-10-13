Google Fitbit Edge presenterad – med en ”fantastisk Hybrid OLED-skärm”, batteritid på en vecka och utbytbart batteri

Google Fitbit Edge har presenterats med Googles största och ljusstarkaste skärm på ett aktivitetsarmband hittills

Den är 11,5 mm tunn och kostar från 1 999 kronor i Sverige

Den har en fysisk sidoknapp eftersom ”folk älskar fysiska knappar”

Om du trodde att Google Fitbit Air innebar slutet för de klassiska Fitbit-armbanden med skärm är det dags att tänka om. Google har nämligen presenterat Google Fitbit Edge, ett tunt aktivitetsarmband med vad företaget beskriver som sin största och ljusstarkaste skärm hittills. Enligt Google placerar sig modellen någonstans mellan den avskalade enkelheten hos Google Fitbit Air och en Google Pixel Watch.

Fitbit Edge har ett svenskt startpris på 1 999 kronor för standardversionen, medan en specialutgåva med Stephen Curry-armband kostar 2 499 kronor. Standardmodellen finns i fyra färgkombinationer, med bland annat svart, silverfärgad och guldfärgad boett samt olika färger på armbanden.

Aktivitetsarmbandet har en avancerad Hybrid OLED-skärm som erbjuder 46 procent större visningsyta än tidigare Fitbit-modeller och är utformad för att vara lätt att läsa även i direkt solljus.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Skärmen erbjuder ett förbättrat gränssnitt som bygger på så kallade Tiles, eller paneler. Även om aktivitetsarmbandet inte kör en fullständig version av Wear OS verkar gränssnittet hämta inspiration från Googles designspråk Material 3 Expressive, som används i flera av företagets bästa Android-klockor.

Här finns funktioner för att hantera samtal och aviseringar samt, något överraskande, stöd för Google Maps. Det gör att Fitbit Edge nästan kan beskrivas som en enklare smartklocka.

Träningsappen har fått förbättrad automatisk aktivitetsregistrering och kan nu känna igen upp till 100 olika träningsformer utan att du behöver starta ett träningspass manuellt. Funktionen kommer även att lanseras till Google Fitbit Air.

Till skillnad från Fitbit Air har Fitbit Edge dessutom inbyggd GPS. Det innebär att du kan springa, cykla, simma eller vandra och registrera dina rutter och hastigheter utan att behöva förlita dig på mobilens GPS.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Här finns också menscykelspårning, sömnregistrering och alla de vanliga funktionerna i Google Health, inklusive den AI-drivna träningscoachen. Dessutom får du tillgång till de nya Health Guardian-funktionerna, exempelvis Insulin Resistance Trends, som följer trender kopplade till insulinresistens, samt möjlighet att göra EKG-mätningar.

(Image credit: Google)

Själva enheten är 11,5 mm tjock och har metalldetaljer på flera ställen, tillsammans med en fysisk knapp som enligt Google ska ge en tillfredsställande känsla när den trycks ned.

Det här är fantastiska nyheter för mig, eftersom jag verkligen uppskattar knapparna på de bästa Garmin-klockorna och äldre Fitbit-modeller. Det är roligt att Google återupplivar en del av Fitbits klassiska design, även om företaget har lagt ned den gamla Fitbit-appen och flyttat över alla användare till Google Health.

Fitbit Edge har dessutom en batteritid på upp till en vecka och kan laddas fullt på 90 minuter. Batteriet är också utbytbart, vilket kan förlänga enhetens livslängd avsevärt.

Precis som med Google Fitbit Air och tidigare Fitbit-modeller går det att byta armband. Du kan välja mellan det sportiga Active Sport, det flexibla och finjusterbara Performance Loop eller det mer eleganta Metal Links, som ger aktivitetsarmbandet ett utseende som påminner mer om en traditionell klocka.

Fysiska knappar, utbytbart batteri och ett överkomligt pris

Den här Fitbit-modellen, som placerar sig mellan Google Fitbit Air och en fullfjädrad Pixel Watch, ser riktigt lovande ut.

Vi är inte särskilt stora fans av Googles nya Health-app, framför allt på grund av hur mycket den förlitar sig på AI-coachen. Däremot är Google riktigt bra på att utveckla hårdvara för wearables och Fitbit Edge ser ut att kunna bli ännu en lyckad produkt som återupplivar Fitbits klassiska, kompakta design.

Vi gillar verkligen formfaktorn hos både Pixel Watch och Fitbit Air, så en modell som kombinerar det bästa från båda känns väldigt lockande.

Att få en fysisk knapp, som för övrigt är en av våra favoritfunktioner på Garmin Cirqa och något vi saknade på Fitbit Air, tillsammans med en veckas batteritid och möjligheten att byta batteri för 1 999 kronor låter som ett riktigt lyckat koncept. Vi ser fram emot att testa den.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.