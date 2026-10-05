Fitbit Edge har läckt i detalj och den låter som en Fitbit Air med skärm

Fitbit Edge har läckt med liknande specifikationer som Fitbit Air, men med en skärm

Skärmen uppges ge tillgång till appar som Google Maps och YouTube Music

Den kan lanseras redan den här månaden

Under de senaste åren har Google verkat betydligt mer fokuserat på Pixel Watch-serien än på sina aktivitetsmätare från Fitbit. Företaget har dock inte övergett dem helt, vilket den skärmlösa Fitbit Air som lanserades tidigare i år är ett tydligt exempel på. Nu har dessutom en ny wearable, som uppges heta Fitbit Edge, dykt upp.

Enheten har läckt i stor omfattning via Android Headlines, komplett med bilder och specifikationer. Av uppgifterna att döma låter den i stora drag som en Fitbit Air med en skärm. Precis som Air uppges Edge erbjuda upp till sju dagars batteritid, GPS, höjdmätning, automatisk aktivitetsregistrering samt stöd för både Android och iOS.

Tack vare skärmen får den däremot stöd för ett antal appar, däribland Google Maps, YouTube Music och Hitta min telefon. Du ska även kunna få aviseringar direkt på handleden och förstås kontrollera information som antal steg och puls utan att behöva plocka fram telefonen.

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Ett mellanting

Fitbit Edge ser alltså ut att placera sig någonstans mellan den skärmlösa Air och Google Pixel Watch 5. Den sistnämnda är en fullfjädrad smartklocka med betydligt fler funktioner, men har samtidigt sämre batteritid och saknar stöd för iOS.

Android Headlines påpekar att Edge också skulle kunna ses som en efterföljare till Fitbit Charge-serien – en produktserie som inte har fått någon ny modell sedan 2023.

Enligt sajten kommer Fitbit Edge att finnas i svart, grönt och orange, med möjlighet till fler färgalternativ längre fram.

Android Headlines verkar inte ha fått några konkreta uppgifter om pris eller lanseringsdatum, men spekulerar i att Fitbit Edge kan presenteras redan den här månaden för att hinna ut i butikerna inför julhandeln.

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Priset uppskattas kunna hamna någonstans mellan 149 och 199 dollar, vilket motsvarar ungefär 1 400–1 900 kronor med en direkt valutaomvandling. Något officiellt svenskt pris finns förstås ännu inte, eftersom Google inte ens har bekräftat Fitbit Edge.

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