Detaljer om Fitbit Edge er lekket, og den høres ut som en Fitbit Air med skjerm

Detaljer om Fitbit Edge er lekket og avslører spesifikasjoner som ligner på Fitbit Air, men med skjerm.

Skjermen skal gi tilgang til apper som Google Maps og YouTube Music.

Den kan bli lansert allerede denne måneden.

De seneste årene har Google i stor grad konsentrert seg om Pixel Watch-serien fremfor Fitbit-aktivitetsmålerne. Selskapet har imidlertid ikke gitt dem helt opp – noe den skjermløse Fitbit Air, som ble lansert tidligere i år, tydelig viser. Nå har informasjon om en ny kroppsnær enhet, angivelig kalt Fitbit Edge, dukket opp.

Detaljer om enheten er blitt lekket via Android Headlines, inkludert både bilder og spesifikasjoner. Ut fra informasjonen å dømme, fremstår den i bunn og grunn som en Fitbit Air med skjerm. I likhet med Air skal Edge tilby opptil syv dagers batteritid, GPS, høydemåler, automatisk aktivitetsmåling og støtte for både Android og iOS.

Takket være skjermen støtter den imidlertid en rekke apper, deriblant Google Maps, YouTube Music og «Finn telefonen»-funksjonen. Du vil også kunne motta varsler direkte på håndleddet og – naturligvis – sjekke data som antall skritt og puls uten å måtte ta frem telefonen.

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En mellomting

Fitbit Edge ser dermed ut til å plassere seg et sted mellom den skjermløse Air-modellen og Google Pixel Watch 5. Sistnevnte er en fullverdig smartklokke med betydelig flere funksjoner, men den har dårligere batteritid og mangler støtte for iOS.

Android Headlines påpeker at Edge også kan betraktes som en etterfølger til Fitbit Charge-serien – en produktlinje som ikke har fått en ny modell siden 2023.

Ifølge nettstedet vil Fitbit Edge bli tilgjengelig i svart, grønt og oransje, med mulighet for flere fargealternativer senere.

Android Headlines ser ikke ut til å ha mottatt konkrete opplysninger om pris eller lanseringsdato, men spekulerer i at Fitbit Edge kan bli avduket allerede denne måneden for å sikre at den når butikkhyllene i tide til julehandelen.

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Prisen anslås å ligge et sted mellom 149 og 199 dollar, noe som tilsvarer omtrent 1 400–1 900 kroner ved direkte valutaomregning. Det finnes naturligvis ingen offisiell norsk pris ennå, ettersom Google ikke engang har bekreftet at Fitbit Edge eksisterer.

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