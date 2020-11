Beste platespiller 2020: De beste platespillerne – uansett budsjett

De beste platespillerne i 2020 er noe helt annet enn de sære gamle maskinene som samler støv på loftet.



De siste årene har vi hatt noen av de beste platespillerne du kan kjøpe inne til test. Vi kan med glede stadfeste at samtlige enheter er topp moderne og finnes i en rekke ulike størrelser og utføringer – så om du skulle like det klassiske platespiller-utseendet fra fordums tid eller den helt moderne Hi-Fi-looken, så finnes det alternativer.



Mange av enhetene på listen har også moderne funksjonalitet som støtte for Bluetooth- og USB-tilkoplinger. Har man USB-utgang kan man ta opp alle LP-platene du allerede eier direkte til datamaskinen, og dermed kan man potensielt ta med seg hele platesamlingen når man er på farten.

Takket være smartfunksjonalitet, oppdaterte design og flerfoldige andre nyvinninger er de beste platespillerne man kan kjøpe i dag, tvers gjennom, moderne enheter. Det betyr at hvis du er en musikkelsker og ikke kan få nok av den varme lyden man får med vinyl så er det på tide å skaffe seg en av de beste platespillerne fra denne listen – det er den perfekte oppgraderingen for anlegget du allerede har i stua.



Hvis du nettopp har startet med platesamlingen og kjøper din første platespiller, så kan det være verdt å ta en titt på vår guide som tar for seg hvordan man kopler til og setter opp en ny spiller. Nå er det imidlertid på tide å blåse støv av den (potensielt) gamle samlinga og gjøre seg klar for å snurre favorittalbumene med de beste platespillerne i 2020.

Våre toppvalg

(Image credit: Pro-Ject)

1. Pro-Ject Carbon Debut Evo Den beste platespilleren på markedet Mål: 415 mm x 118 mm x 320 mm | Motor: Direct drive | Platetallerken: Stål | RIAA-trinn: Nei | USB: Nei | Hastigheter: 33, 45, og 78 RPM | Pickup: Ortofon 2M Red Detaljert, stor og engasjerende lyd Imponerende spesifikasjoner Mange fargevalg Mangler litt energi i lyden

Hvis du er ute etter å bli underholdt i en unik vinylverden, og vil innta hver minste detalj, så bør du vurdere Pro-Ject.



Pro-Ject introduserte sin første platespiller, Debut, på slutten av forrige århundre, og har siden raffinert, oppgradert og øket prisene på sine modeller. Debut Carbon Evo er den hittil mest finslepne og oppdaterte modellen – og dermed også den dyreste.



La ikke det stoppe deg. Dette er uten tvil en av de beste platespillerne du kan kjøpe per nå. Dette er en enhet som tilbyr et vell av lydinformasjon, og man kan fokusere på de minst fremtredende av detaljer i det man blir på overbevisende vis presentert for et komplett lydbilde.



Les hele vår test av Pro-Ject Debut Carbon Evo

(Image credit: Audio-Technica)

2. Audio-Technica AT-LP120XBT-USB Den beste nybegynnerspilleren Dimensjoner: 452 mm x 352 mm x 141,6 mm | Motor: Direct drive | Platetallerken: Presset aluminium | RIAA-trinn: Ja | USB: Ja | Hastigheter: 33 ⅓, 45, 78 RPM | Pickup: AT-VM95E 2 590 kr Les mer hos Dustin home aptX Bluetooth og integrert RIAA Kan lage digitale kopier via USB Detaljert og letthørt lyd Ikke den mest dynamiske lyden

Ved første øyekast er det tydelig at AT-LP120XBT-USB i alle fall visuelt ter seg som en vinner – den ligner ikke bare litt på legendariske Technics SL1200/SL1210. Enheten har både alle DJ-duppetittene (som hastighetkontroll og en ekstremt responsiv direktedrevet motor), men også et integrert utskiftbart RIAA-ledd, USB-utgang og trådløs tilkopling via aptX Bluetooth. Alt dette gjør at Audio-Technica AT-LP120XBT-USB er en svært tilpasningsdyktig platespiller.



Man trenger knapt å gjøre noe annet enn å pakke enheten ut og sette i gang, noe som gjør at Audio-Technica-spilleren er perfekt for nybegynnere. Alt du trenger å gjøre av forberedelser er å montere aluminiumsplatetallerkenen, feste pickupen til armen og støvdekselet til hengslene, så er alt klart. (Hvis du aldri har gjort noe av dette før kan det være en god idé å ta en titt på vår artikkel som guider deg gjennom prosessen.)

Les hele vår test av Audio-Technica AT-LP120XBT-USB

3. Denon DP-300F En nydelig helautomatisk platespiller som ikke koster skjorta Dimensjoner: 434 mm x 122 mm x 381 mm | Motor: Beltedrevet | Platetallerken: Presset aluminum | RIAA-trinn: Ja | USB: Nei | Hastigheter: 33 ⅓, 45 RPM | Pickup: DSN-85 3 946 kr Les mer hos ComputerSalg Helautomatisk Mye lyd for pengene Mye plast Knappene føles billige

Denon DP-300F er en nydelig platespiller som produserer en lyd like gild som den er pen. Den inkluderte DSN-85-pickupen er ikke den mest nøyaktige på markedet, men klarer likevel å få musikken din til å høres luftig og relativt detaljert ut, særlig prisen tatt i betraktning. Du må betydelig opp i pris skal du få mer detaljer.



Selv om DP-300F mangler USB-utgangen som noen av platespillerne på denne listen har er dette likevel et godt utgangspunkt for alle som ikke er avhengige av å kunne planlegge timevis med musikk i forveien. Denon-spilleren har også automatisk start/stopp-funksjonalitet, slik at nålen ikke blir utslitt ved å dure og gå på slutten av et album. Armen returnerer til sin hvileposisjon med en gang platen er ferdig.



Byggkvaliteten er slett ikke verst til å være laget nærmest utelukkende av plast, men knappene føles noe billige ut – et ganske ubetydelig problem som ikke bør være avgjørende for om du kjøper spilleren eller ei. Hvis Audio-Technica AT-LP120-USB ikke helt passer din estetiske sans, så kan det være lurt å ta en titt på Denon DP-300F istedenfor.

Les hele vår test av Denon DP-300F

(Image credit: Audio-Technica)

4. Audio-Technica AT-LP60XBT Bluetooth-platespiller som er perfekt for nybegynneren Dimensjoner: 359 mm x 373 mm x 97 | Motor: Beltedrevet | Platetallerken: Aluminium | RIAA-trinn: Ja | USB: Nei | Hastigheter: 33 ⅓, 45 RPM | Pickup: Konisk 1 790 kr Les mer hos NetOnNet Mye for pengene Enkel å sette opp Lyden mangler detaljer Føles litt billig

Den har en budsjettvennlig pris, er enkel å sette opp og enkel i bruk grunnet støtte for trådløs avspilling. AT-LP60XBT er et fantastisk valg for førstegangskjøpere av platespillere, eller alle som nettopp har startet samlingen.



Selv om basen føles ikke føles overstadig solid, og lydbildet kan mangle detaljer (om man er kresen), veier den ekstremt gode prisen opp for de relativt ubetydelige manglene – og det at man kan kople seg til via Bluetooth gjør at man føler man får mye for pengene med AT-LP60XBT.



Audio-Technica er kjent for å lage pickuper av svært høy kvalitet, og den man får med på kjøpet med denne spilleren er intet unntak. ATN3600L med konisk nål passer perfekt i platefurene, og avslører detaljer i sanger du kanskje ikke har hørt før – kort og godt, dette er en platespiller som gjør at det er en fryd å høre på musikk.

Les hele vår test av Audio-Technica AT-LP60XBT

5. Pro-Ject Debut Carbon Et godt startpunkt for vinylentusiaster Dimensjoner: 415 mm x 118 mm x 320mm | Motor: Beltedrevet | Platetallerken: Aluminium | RIAA-trinn: Nei | USB: Nei | Hastigheter: 33 ⅓, 45 RPM | Pickup: Ortofon 2M Red Mye Hi-Fi-spiller for pengene Enkel å sette opp Manuel hastighetsforandring Krever RIAA-trinn

Fra inneværende spiller og utover begynner det hele å bli litt mer seriøst. Pro-Ject Debut Carbon i med i konkurransen om å være den meste innstegsmodellen innen Hi-Fi-platespillere.



Selv om nybegynnere innen vinyl kanskje får moderat bakoversveis av prisen, så er faktisk Debut Carbon overraskende billig. For pengene får man en særdeles velkonstruert platespiller med skikkelig demping, og dermed en fantastisk lydkvalitet. Armen, laget av karbonfiber, er stiv og lett, i en slik grad man normalt sett kun finner i spillere som koster langt mer.



Pro-Ject Debut Carbon passer godt for en vordende entusiast som har planer om å satse videre på platesamlingen, og nettopp på grunn av at den tar sikte på dette nivået av entusiasme har den ikke finurligheter som automatisk arm, knapper for å forandre på hastighet eller et inkludert RIAA-ledd. Nybegynnere vil kanskje fnyse av at man manuelt må forandre posisjonen på drivreimen for å forandre på hastigheten, og at man ikke får med preamp på kjøpet; men hvis du vil by ørene dine på enda litt flere detaljer enn det man får med de billigere variantene på listen, eller om man vet man virkelig kommer til å satse på vinyl, så er antageligvis Debut Carbon spilleren for deg.



Liker du Pro-Ject Debut III, men har lyst på et litt mer subtilt utseende? Ta en titt på Crosley C10, som har en stilig base-utforming i tre kombinert med en arm laget av Pro-Ject.

Les hele vår test av Pro-Ject Debut Carbon

6. Rega Planar 1 En av de beste Hi-Fi-innstegsmodellene for de litt mer erfarne Dimensjoner: 450 mm x 115 mm x 385 mm | Motor: Beltedrevet | Platetallkerken: Fenolharpiks | RIAA-trinn: Nei | USB: Nei | Hastigheter: 33 ⅓, 45 RPM | Pickup: Rega Carbon 3 790 kr Les mer hos Komplett Nydelig lydkvalitet Enkel å sette opp for alle Manuell hastighetsforandring RIAA-trinn ikke inkludert

Det er ikke få som diskuterer hvorvidt det er Rega Planar 1 eller Pro-Ject Debut Carbon som er den beste platespilleren for vordende entusiaster. Nivået mellom de to er jevnt, og det er ingen klar vinner, siden begge tilbyr en fantastisk start for audiofile med magre lommebøker.



Selv om Rega ikke har den elegante karbon-armen til Pro-Ject-spilleren har likevel Planar 1 framifrå lyd, og får god demping via en platetallerken i fenolharpiks. Samtidig er den slettes ikke upassende for nybegynneren å sette opp, selv om du er nødt til å skaffe ditt eget RIAA-trinn.



Til syvende og sist produserer Rega Planar 1 lyd av en slik kvalitet at det er vanskelig å komme med stort av kritikk. Vokalen avsløres godt i lydbildet, og teksturen i eksempelvis instrumenter som fioliner kommer godt frem. Den inkluderte Rega Carbon-pickupen legger seg ikke i toppsjiktet, men den passer svært godt til spilleren. Det er vanskelig å velge mellom Planar 1 og Debut Carbon, derfor er det godt å vite at du ikke trår feil med verken den ene eller den andre.

(Image credit: Technics)

7. Technics SL 1500c Bombesikker byggkvalitet og klar lyd Dimensjoner: 453 mm x 169 mm x 372 mm | Motor: Direktedrevet | Platetallerken: Presset aluminium | RIAA-trinn: Ja | USB: Nei | Hastigheter: 33 ⅓, 45 og 78 RPM | Pickup: N/A Bombesikker byggkvalitet Enkel å sette opp og bruke Bemerkelsesverdig klar lyd Dyr Ikke akkurat subtil

Møt budsjettvennlige Technics SL-1500C, som (i skrivende stund) koster 11 490 kroner. Dette er ikke den billigste spilleren på markedet, men det er samtidig den første spilleren Technics har produsert i etterkant av gjenopplivelsen av merket (i 2015) som så langt virkelig minner lytteren om hvorfor Technics lenge var synonymt med kvalitet.



Lydrommet er imponerende, plater får masse plass å boltre seg på slik at individuelle instrumenter separeres og høres godt. Romfølelsen Technics SL-1500C produserer gjør likevel ikke at lyden ikke føles enhetlig.

Les hele vår test av Technics SL-1500C

Hva gjør en platespiller god?

Hva mer trenger du? Rent sett bort i fra den nyinnkjøpte platespilleren er det et par andre saker du også burde vurdere å skaffe deg.



Først og fremst bør du ta en titt på vår liste over de beste stereohøyttalerne på markedet. En platespiller klarer tross alt ikke å produsere bedre lyd enn det høyttalerne kan frembringe.



Hvis du har valgt en platespiller med støtte for trådløs tilkopling, så kan det være like greit å skaffe seg en Bluetooth-høyttaler (eller to) eller en Wi-Fi-høyttaler, eventuelt kople det hele til din eksisterende smart-høyttaler.



Hvis platespilleren du har valgt ut ikke har et innebygget RIAA-trinn, så må du også kjøpe dette før du kan sette i gang med lyttingen – ta en titt på våre forsterker-tester for mer informasjon.

Et aber med nåtidens vinyl-renessanse, og all den nye interessen for alskens platespillere med både kompliserte navn og komplekse nyvinninger, er at det å lete etter de beste platespillerne kan være ganske forvirrende – les videre og vi vil guide deg gjennom prosessen med å finne platespilleren som passer akkurat deg best.



Til å begynne med vil vi gå gjennom alle detaljene man må holde styr på når man skal velge platespilleren som passer best til akkurat dine bruksområder og ditt budsjett. Er du ute etter en toppmodell med reimdrift? Eller hva med en litt mer brukervennlig direktedrevet spiller, eller kanskje en med støtte for Bluetooth? Hva med RIAA-trinn, trenger du det?

Alle disse spørsmålene vil du få svar på, og før du vet ordet av det har du full kontroll, og de støvete gamle platene snurrer nok en gang i stua på en helt ny platespiller.

En av de viktigste komponentene man må holde utkikk etter når man handler platespiller er hvor god demping den har.



Demping er måten produsentene prøver å fjerne vibrasjoner – som kan komme både innenfra (fra eksempelvis motoren) eller utenfra. Dette gjøres via forskjellige motorkonfigurasjoner og via forskjeller i materialbruk og konstruksjon.

Ofte vil belte/reim-drevne platespillere være en god del mer stillegående og tilby bedre lydkvalitet enn de direktedrevne variantene. Dette fordi de direktedrevne platespillerne har en motor som (mer eller mindre) har direkte kontakt med platetallerkenen. Likevel finnes det en hel rekke veldig gode direktedrevne platespillere, så det er ingen vits i å avskrive teknologien helt.



Det er også viktig å huske på hva en selv mener er viktig i en platespiller, så glem ikke egne krav til funksjonalitet. Hvis du ikke har så mye erfaring med vinyl fra før av, så er det slett ikke sikkert at du har lyst til å rote altfor mye med kompliserte spillere der man må justere såkalt vertical tracking angle, anti-skate eller azimuth. Det kan også være at du har lyst på en platespiller som kan koples direkte til høyttalerne dine trådløst via Bluetooth. Er du ute etter å lage digitale kopier av platesamlingen din? Hvis det er tilfellet er antageligvis en USB-utgang (og programvare som tilrettelegger for opptak) viktig for deg.

Beste platespillere i 2020, kort oppsummert