Beste smarthøyttaler 2020

De beste smarthøyttalerne er svært hardtarbeidende. De spiller av musikk, hjelper oss å styre våre smarthjem-enheter og har virtuelle assistenter som kan besvare de aller fleste spørsmål.

Stemmeassistenter som Siri og Google Assistant har tatt hjemmemarkedet med storm. Det skyldes blant annet allsidigheten. De kan besvare de fleste spørsmål, spille musikk og lese opp nyhetene. Ikke bare kontrollerer de de andre smart-enhetene du har i hjemmet, som Philips Hue-lyspærer eller smartlåsene, men de tar også hånd om alt fra fryseren til rullgardinene. Ofte uten din inngripen.

De meste kjente smarthøyttaler-seriene er kanskje Amazon Echo og Google Nest (tidligere Google Home), og de nyeste produktene i disse seriene er Amazon Echo Studio og Google Nest Mini.

Samtidig finnes det også mange andre alternativer og hvis du trenger hjelp med å finne din neste personlige assistent, vil du ha nytte av vår guide som du finner nedenfor. Her kan du finne en høyttaler som passer til enhetene du allerede har, prisnivået du ser for deg og interiøret i boligen din. Våre redaktører har personlig valgt ut hver av høyttalerne. Og selv om alle har både styrker og svakheter, er alle svært gode på sin måte.

Årets beste smarthøyttalere

1. Sonos One

Smarthøyttaleren med markedets beste lyd.

Rik lyd

Det beste fra Alexa og Sonos

Ennå ingen Google Assistant

Høy pris

Den første Alexa-kompatible høyttaleren fra Sonos har et rent design, er full av funksjoner og har strålende lyd. Denne enheten bringer det beste fra to systemer sammen. På den ene siden har du Alexa, som stadig blir bedre (og som dessverre bare snakker engelsk), og på den andre siden har du Sonos, med sine gjennomtenkte flerromsløsninger og sin overlegne lydgjengivelse.

Her får du også med deg en funksjon skal kunne bli banebrytende. Airplay 2. Ved hjelp av denne kan Sonos snakke med Siri og danne en flerromsparing med Apple HomePod. Dermed blir dette oversiktens mest allsidige høyttaler.

Det tok en stund før Sonos fikk lagt til støtte for Google Assistant også, men det er nå endelig på plass, inkludert støtte for norsk språk.

Hvis du liker Sonos-serien, men ikke er spesielt imponert av designet deres så langt, vil det glede deg at produsenten har kommet med en ny serie høyttalere – Sonos Architectural line – som kan integreres i vegger og himlinger, i tillegg til utehøyttalere.

Les hele vår test av Sonos One

2. Apple HomePod

Super lyd, middels smarthøyttaler.

Super lyd

Flott minimalistisk design

Siri har høy presisjon

Siris spekter er begrenset

Ingen Bluetooth-strømming

Apple Music er et krav

Den lenge etterlengtede Apple HomePod kastet seg endelig inn i kampen om smarthøyttalertronen tidlig i 2018.

Den åpenbare fordelen ved Apple HomePod sammenlignet med en Echo- eller Google Home-enhet er at den fungerer utmerket med andre Apple-enheter. Så hvis du er en svoren tilhenger av Apple, er HomePod et åpenbart valg.

Men så kommer det spørsmålet som alltid dukker opp når du har lyst til å punge ut for et nytt Apple-produkt: hvor mye er du villig til å betale for en enhet som er skreddersydd for Apples økosystem?

Da vi testet enheten kom vi litt i tvil. Vi kom til at vi prøvde ut to ting på én gang. Både hvordan HomePod klarer seg som høyttaler, og hvordan den gjør det som en smarthub i hjemmet.

I den første kategorien er HomePod strålende. Her får du overlegen lyd og enkel betjening. Men i den andre kategorien er Siri bare middels i fortolkningsarbeidet. Dessuten trekker det litt ned at du innenfor mange av funksjonsgruppene er helt låst til Apples økosystem.

Apple skal arbeide med utviklingen av Apple HomePod 2 eller en rimeligere og mer kompakt HomePod Mini. Den nye enheten ryktes å skulle bli lansert mot slutten av 2019. Vi venter fremdeles.

Les hele vår test av Apple HomePod

3. Amazon Echo (2019)

Amazon Echo har bygget muskler.

Større omfang

Større lyd

Nye Alexa-funksjoner

Fortsatt ikke på norsk

Alexa-appen må fortsatt forbedres

Ingen Zigbee

Beskjedent utseende Amazon Echo finnes allerede i millioner av hjem. Og det er det gode grunner til. Den er et rimelig inngangsprodukt når man skal etablere sin første smartbolig. Den er en AI-tjener som er i stand til å håndtere nyheter, musikk og podkaster og mye mer på en god måte.

Og dette gjelder spesielt den nye 2019 Amazon Echo. I denne tredjegenerasjonsmodellen er lyden blitt enda bedre ved bruk av driverne fra fjorårets Echo Plus. Dessverre har man ikke tatt med seg Zibgee-støtten derfra.

Enheten ser til og med ut som en Echo Plus. Og det kan være vanskelig å se forskjell på dem hvis du har begge hjemme. Men det må sies at standardversjonen av Echo 2019 løfter hele seriens bunnivå.

Tekstiltrekket gjør den nye versjonens utseende mykere enn de tidligere utgavenes mer industrielle stil. Alexas nye forbedrede (engelskspråklige) AI-ferdigheter gir et langt bredere spekter enn tidligere.

Vi tror ikke du vil erstatte musikkanlegget ditt med denne. Det vil du nok heller bruke Echo Studio til. Men samtidig er dette et godt utgangspunkt hvis du har lyst til å teste ut livet i en smartbolig.

Les hele vår test av Amazon Echo (2019)

4. Google Home

Flott for innehavere av Chromecast og nysgjerrige typer.

Tilpasningsdyktig

Stort sangbibliotek

Maskinvaresystemet kan utvides

Googles egne tjenester mangler

Krever presis artikulering

Støtten for Google Cast må bli bedre

Det første først: du får neppe oversikt over hvor mye musikk det finnes på YouTube før du skaffer deg en Google Home. Vi sier ikke dermed at Google Home kan spille av hvilken som helst sang du kan tenke deg. Men etter å ha trålet oss gjennom nittitallets musikalske dyp, klarte vi ikke å komme på en eneste sang Google Home ikke klarte å finne og spille av.

Ikke nok med at Google Home er en strålende DJ. Den er også en overraskende intelligent hjemmesentral. Den kan allerede knytte seg til flere av de største tilgjengelige plattformene, som Nest, Philips og Samsungs SmartThings. Og i løpet av de neste månedene vil dette utvides ytterligere.

Men vi nøler likevel med å anbefale Google Home. På noen områder blir vi skuffet, og enheten lever ikke opp til å være den hjemmesentralen Google har markedsført den som.

Det skyldes at Google ennå ikke har kommet helt dit. Den er litt for stiv i språkforståelsen, og selv om listen over kompatible enheter stadig utvides, er den likevel for kort. Men den største skuffelsen er nok at mange av Googles kjernefunksjoner mangler.

Her finnes et potensial til å kunne konkurrere mot Amazon Echo i fremtiden. Men for øyeblikket er bare Google Home en smart dings med tilgang til musikken fra YouTube, innebygget Google Cast og muligheten for å spare deg turen til lysbryteren.

Det seneste året har Google Home fått flere vesentlige oppgraderinger. Google Assistant har også fått tospråklige ferdigheter, Continued Conversation og Multiple Actions. Gjennom en nyere oppgradering har Google Assistant fått adgang til Nest Securitys alarmsystemer.

Les hele vår test av Google Home

De beste smarthøyttalerne med skjerm i 2019

1. Google Home Hub

En konkurrent til Amazon Echo Show.

Rimeligere enn Echo Show

Google Photos-integrasjon

Innovativt Home View-grensesnitt

Liten skjerm

Begrenset videooppringning

Svar på lydfronten

Med det skredet av smartenheter med skjerm vi har fått fra teknologigigantene i det siste, er valgmulighetene større enn noen gang når det gjelder smarthøyttalere med skjerm.

Google Home Hub er nyeste skudd på stammen av smartskjermer. Og her får den nærmeste rivalen Amazon Echo Show kamp til døra, med intuitiv stemmestyring og godt designede førstepartsapper.

Men det må sies at dette ikke er en høyttaler for lydelskere. Den fungerer godt nok til å spille av musikk i bakgrunnen mens du gjør husarbeid eller leser, men den har ikke tilstrekkelig trøkk til å tjene som en hovedhøyttaler du faktisk kan lytte til musikk på.

Google Home Hub utmerker seg imidlertid ved å være en kontrollsentral for din digitale bolig. Den støtter over 5000 smartenheter fra 400 ulike selskaper. Dessuten er den noe billigere enn Amazon Echo Show, og på dette feltet gir den deg mye for pengene.

Les hele vår test av Google Home Hub

2. Amazon Echo Show (2. generasjon)

Akkurat som Echo, men med skjerm.

Ypperlig stemmegjenkjennelse

Forbedret berøringsskjerm

Brukbar hjemmesentral

For bassdominert høyttaler

Begrenset støtte for tredjepartsapper

Alexa må forbedres

Den oppgraderte Echo Show er et skritt i riktig retning. Designet er bedre, skjermen klarere og lyden er overlegen. Dessverre er støtten for tredjeparts strømmetjenester begrenset.

Berøringsskjermen er på 1280 x 720 px. Dermed blir du ikke spesielt imponert på nært hold, men på avstand ser den grei ut. Skjermen har adaptiv lysstyrke, men den er likevel ikke hovedinngangen til samhandling med Echo Show. Den er optimalisert for stemmestyring gjennom engelskspråklige Amazon Alexa, og egner seg godt når du for eksempel lager mat.

Dette er ikke den billigste skjermen på markedet. Verdien ligger i at den kombinerer funksjoner fra enheter du allerede har, og enheter du kan kjøpe til en billigere penge. Et godt eksempel er Amazon Echo Dot.

Når du fullfører regnestykket, viser det seg likevel at nye Show er en oppgradering forbedring fra originalversjonen. Hvis du har lyst til å se matlagingsveiledninger eller høre på musikk mens du lager mat, har den gjort seg fortjent til en plass på kjøkkenbenken.

Merk at Echo Show ikke er offisielt i salg i Norge, men den kan likevel kjøpes fra en rekke norske nettbutikker.

Les hele vår test av Amazon Echo Show

3. Amazon Echo Spot

Dette tilskuddet til Echo-familien er en artig og allsidig videoenhet.

Nydelig utforming

Skarp videoavspilling

Videobeskjæring

Dyrere enn Echo

Etter vår mening er Amazon Echo Spot den best utformede Alexa-enheten Amazon har skapt. Denne saken ville du gjerne hatt på soverommet, på skrivebordet, på kjøkkenet – og de fleste andre steder.

Spot er allsidig. Den kan ikke uten videre tilpasse seg rommet du plasserer den i, men den er likevel ikke bare en smart alarmklokke. Det har også Amazon vært tydelige på.

Den kan gjøre alt det Echo Show kan. Men den føles bedre i denne lille utgaven. Designet er flott, og du får den i svart eller hvitt, og det er lett å se for seg at den kan benyttes i alle rommene i hjemmet.

Og det er greia med Amazon Echo Spot. Som med de andre Echo-enhetene, vil Amazon gjerne at du har mange av disse i hjemmet. Slik kan du få tilgang til videosamtaler uansett hvor du befinner deg.

De vil i bunn og grunn at Echo Spot skal erstatte Echo Dot. Amazon Echo Spot er imidlertid litt dyrere enn nye Echo, og dermed også dyrere enn Echo Dot.

Dette skyldes at enheten har fått en skjerm. Vi har ikke opplevd det helt store med denne skjermen, men den løfter Spots utseende, og åpner opp mulighetene for at den kan bli noe mye mer enn bare en smarthøyttaler.

Vi håper bare at Amazons Skills utvikles til å bli mer videovennlig. Når dette skjer, vil Amazon Echo Spot bli noe man virkelig må skaffe seg.

Merk at Echo Show ikke er offisielt i salg i Norge, men den kan likevel kjøpes fra en rekke norske nettbutikker.

Les hele vår test av Amazon Echo Spot

De beste smarthøyttalerne – FAQ: kjappe svar på aktuelle spørsmål

Hva kan smarthøyttalere gjøre? Smarthøyttalere kan gjøre svært mye. For det første er de jo høyttalere. Du får alt fra Apple HomePod med fantastisk lyd til den enklere Amazon Echo Dot.

Men de har dessuten en mengde innebygde spesialfunksjoner. Smartassistentene er stemmeaktivert. Det innebærer at du kan be dem om å utføre en rekke oppgaver. Det omfatter å spille av musikk, besvare spørsmål og å styre andre smart-enheter. Og det er bare begynnelsen.

Hvilken stemmeassistent er best? Det er i stor grad subjektivt. Mange foretrekker Apples produkter, og er lojale mot Siri.

De fleste later til å være enige om at Google Assistant er den mest presise stemmeassistenten. Hvis du har mange Apple-produkter, er det helt opplagt Siri som gir best kompatibilitet. Men her er det mange muligheter og få fastsatte regler.

Hva blir det neste?

Det var alle de beste smarthøyttalerne du finner på markedet for tiden. Men ettersom stemmeaktiverte hjemmeassistenter er blitt en så stor suksess, vil utvalget trolig bli mye større.

Akkurat nå utvikler noen av de virkelige teknologigigantene sine egne smarte hjemmehøyttalere. Om de klarer å vende opp ned på markedet eller bare kommer med en haug fyllmasse gjenstår å se.

Men i mellomtiden kan vi se på noen få av de kommende lanseringene vi venter oss mye av, samt ryktene som svirrer for tiden.

Spotify smarthøyttaler

Det finnes allerede massevis av høyttalere på markedet som gir deg adgang til Spotify-kontoen din. Men det betyr ikke at den populære strømmetjenesten ikke kan lage sitt eget produkt og ta opp konkurransen med de største teknologinavnene.

Det ryktes at Spotify arbeider med sitt eget søkegrensesnitt, men de har ennå ikke kommet med en høyttaler som kan ta opp konkurransen med Amazon Echo eller Google Home.

Det hindrer ikke at vi drømmer om hvordan en Spotify-høyttaler kan bli seende ut, låte og oppføre seg.

Les vår ønskeliste til en Spotify-høyttaler: dette ønsker vi oss av en Spotify smarthøyttaler.

Samsung Galaxy Home smarthøyttaler

Denne er nå blitt offisielt bekreftet, men det er ennå sparsomt med detaljer. Samsung viste første gang sin Galaxy Home smarthøyttaler på begivenheten Unpacked 2018. Der lovet de oss høykvalitetslyd og noen integrerte AI-finesser i Bixby-regi.

Selv om vi ennå ikke vet noe om pris eller lanseringsdato, regner vi med at den vil være kompatibel med Samsungs økosystem SmartThings.

Lanseringen av Samsung Galaxy Home har vært uviss etter at den Bixby-styrte smarthøyttaleren først ble kunngjort i august 2018. Men nå har vi kanskje en lanseringsdato å se frem til. Muligens …

Kim Hyun-suk, en av Samsungs direktører, uttalte til avisen Korea Herald at selskapet sikter på annen halvdel av 2019. Ennå har vi ikke sett noe.

Her kan du lese mer om hva vi venter oss av en Samsung Galaxy Home smarthøyttaler.

Alt er en smarthøyttaler

Kanskje fremtiden egentlig ikke dreier seg om hvilken smarthøyttaler du burde kjøpe. Kanskje det heller vil handle om integrering av stemmeaktiverte smartassistenter i andre produkter.

Under CES 2019 tidligere i år skrøt mange produsenter av integrert stemmestyring. Alexa og Google Assistant har funnet veien inn i biler, baderomsspeil og til og med i røykvarslere.

Selv om det kan virke mest som en gimmick , løser dette mange av de problematiske aspektene ved konseptet smartboliger. Du vil gjerne ha tilgang til stemmeassistenten i alle rom, men du vil ikke fylle hjemmet med høyttalere.