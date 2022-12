Included in this guide:

Ringeklokke med kamera test 2022: Beste videoringeklokke

Med en videoringeklokke har du full kontroll på hva som foregår utenfor inngangsdøren din, uansett om du er hjemme eller ikke.

Kjente merker som Ring, Nest og Eufy har laget flere modeller som går et steg videre fra den gamle tiden hvor du faktisk måtte åpne døra for å se hvem som stod på utsiden. I tillegg til å gi deg beskjed via Wifi om at noen ringer på, kan en videoringeklokke gi deg beskjed om det er bevegelse utenfor og vise video på mobilen eller andre enheter. Du kan lagre videoklipp for senere gjennomgang og enkelte modeller har ansiktsgjenkjenning. Mange av de beste funksjonene må du imidlertid abonnere hos på de fleste modellene, slik at prisen for totalpakken blir høyere enn selve ringeklokken.

Ringeklokke med kamera testvinnere

Arlo Video Doorbell - vinneren av vår ringeklokke med kamera test

Ring Video Doorbell Wired - beste billige videoringeklokke

Ring Video Doorbell Pro 2 - beste premiumalternativ

Eufy Video Doorbell Dual

Google Nest Hello

Ring Video Doorbell 4

Google Nest Doorbell

Eufy Video Doorbell 2K

Beste videoringeklokke

1. Arlo Video Doorbell Beste videoringeklokke Spesifikasjoner Oppløsning: 1536 x 1536 Opptakslagring: Ubegrenset videolagring for opp til 30 dager med abonnement Lyd: Toveis Strømtilførsel: Kabel specifications Colour Sort Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God videokvalite + Slankt og stilig design + Alexa, Google Assistant og HomeKit integrasjon Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset funksjon uten abonnement - Fungerer kun med strømkabel

Vi mener Arlos første videoringeklokke er den beste på markedet akkurat nå. Om du har andre Arlo-enheter, trenger du ikke vurdere noe annet enn denne. Men ringeklokken er også utmerket for alle andre også.

Videoringeklokken er slank og stilig, og har detaljerte videobilder av høy kvalitet. Kameraet har 180 graders synsfelt og 1:1 sideforhold slik at du har full oversikt over personen på utsiden (i stedet for kun overkroppen).

Dette er en ringeklokke som trenger strømkabel, så du bør få en elektriker til å hjelpe deg med installasjonen. Arlo tilbyr også en batteridrevet versjon, Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free (Åpnes i ny fane).

Vår testvinner er integrert med Alexa, Google Assistant og Homekit. Men du må abonnere på Arlo Secure for å få bruke alle funksjoner, blant annet å se på gamle hendelser og la besøkende legge igjen en beskjed.

Les vår test av Arlo Video Doorbell (Åpnes i ny fane) på engelsk

2. Ring Video Doorbell Wired Beste billige videoringeklokke Spesifikasjoner Oppløsning: 1920 × 1080 Opptakslagring: Ubegrenset videolagring for opp til 30 dager med abonnement Lyd: Toveis Strømtilførsel: Kabel specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Tar opp lyd og video i god kvalitet + Fungerer med Amazon Echo smarthøyttalere Grunner til ikke å kjøpe - Krever eksisterende ringeklokke - Begrenset funksjon uten abonnement - Ingen Google eller HomeKit integrasjon

Ring Video Doorbell Wired er selskapets rimelige videoringeklokke og gir deg veldig mye for pengene. Som med andre Ring-modeller får du klar og tydelig lyd og full HD video (farge på dagen og sorthvitt om natten). Denne modellen har 155 graders synsfelt.

Ringeklokken krever strømkabel og vil overkjøre alle eksisterende ringeklokker du har, så du vil også trenge en høyttaler innendørs - for eksempel en Amazon Echo Smart, Ring Chime eller Ring Chime Pro. Modellen er integrert med Alexa, men ikke med Google Assistant eller Homekit.

Du må abonnere på Ring Protect for å se eldre hendelser. Da får du også tilgang til andre funksjoner, blant annet å justere soner for kameraet så du kun får beskjed om aktivitet i spesifikke områder.

Les vår test av Ring Video Doorbell Wired (Åpnes i ny fane) på engelsk

3. Ring Video Doorbell Pro 2 Beste premium videoringeklokke Spesifikasjoner Oppløsning: 1536 x 1536 Opptakslagring: Ubegrenset videolagring for opp til 30 dager med abonnement Lyd: Toveis Strømtilførsel: Kabel specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God video- og lydkvalitet + Nattkamera med farger + Alexa integrasjon Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset funksjon uten abonnement - Ingen Google eller HomeKit integrasjon

Ring kaprer nesten førsteplassen med denne videoringeklokken. Video spilles inn i høy kvalitet med 1:1 sideforhold og 150 graders synsfelt.

Denne modellen gir deg farger på film tatt om natten, ved å simulere farger. Det er ikke perfekt, men gjør det lettere å se detaljer på mørke opptak.

Ring Video Doorbell Pro 2 er ikke billig, men her får du kvalitet for pengene.

Les vår test av Ring Video Doorbell Pro 2 (Åpnes i ny fane) på engelsk

4. Eufy Video Doorbell Dual Beste videoringeklokke for store områder Spesifikasjoner Oppløsning: 2560 ×1920 Opptakslagring: 16 GB gratis lokal lagring på basestasjon Lyd: Toveis Strømtilgang: Batteri specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + To kameraer for større bildeområde + Ikke noe abonnement + Batteridrevet Grunner til ikke å kjøpe - Større enn andre ringeklokker - Virker ikke under lagring - Ingen støtte for HomeKit

Eufy Video Doorbell Dual har to kameraer, ett som filmer normalt og ett som peker mot bakken for å fange opp eventuelle leveranser på dørmatten. Det gjør denne videoringeklokken perfekt for dem som får mange leveranser og gjerne vil ha kontroll på om uvedkommende nærmer seg.

Modellen er batteridrevet, så den passer perfekt for leieboere eller folk som vil ha en enkel installasjon. Man får med 16 GB lokal lagringsplass, her trenger du ikke noe abonnement.

Videoringeklokken er større en mange andre modeller og batteriet kan ikke byttes ut. Det betyr at ringeklokken ikke vil fungere mens du lader den opp. Den er kompatibel med Alexa og Google Assistant, men ikke med Apple Homekit.

Får du mange leveranser, er dette et utmerket valg.

Les vår test av Eufy Video Doorbell Dual (Åpnes i ny fane) på engelsk

5. Google Nest Hello Beste videoringeklokke med ansiktsgjenkjenning Spesifikasjoner Oppløsning: 1600 x 1200 Opptakslagring: Ubegrenset videolagring for opp til 60 dager med abonnement Lyd: HD toveis Strømtilgang: Kabel specifications Colour Sort Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Klar og tydelig video + Ansiktsgjenkjenning + Appen er enkel å bruke Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset funksjon uten abonnement - Begrenset Alexa integrasjon og ingen støtte for HomeKit

Nest Hello har ansiktsgjenkjenning, via Familiar Face-funksjonen. Den lar deg navngi og lagre besøkende slik at du får beskjed neste gang de kommer på besøk. Jo mer en person blir fanget på kameraet, jo bedre vil ansiktsgjenkjenningen fungere.

Videokvaliteten er ikke den beste, men god nok til å la deg se hvem som er utenfor døren. Et stort pluss er at appen er veldig enkel i bruk.

Abonnement kreves for å få mer enn bare grunnleggende funksjoner. Nest Hello vil lagre videoer av bevegelse og besøkende i tre timer, mens eldre opptak automatisk slettes om du ikke abonnerer på Nest Aware. Videoringeklokken er integrert med Google Assistant, men ikke med Alexa eller Homekit.

Les vår test av Google Nest Hello (Åpnes i ny fane) på engelsk

6. Ring Video Doorbell 4 Beste batteridrevne videoringeklokke Spesifikasjoner Oppløsning: 1920 x 1080 Opptakslagring: Ubegrenset videolagring for opp til 30 dager med abonnement Lyd: Toveis Strømtilgang: Kabel eller batteri specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tydelig video og lyd + Fungerer både med batteri og kabel Grunner til ikke å kjøpe - Begrensede funksjoner uten abonnement - Ganske stor - Ingen Google eller HomeKit integrasjon

Rings batteridrevne videoringeklokke har også muligheten til å bruke strømkabel, og du kan ta av kun batteriet for å lade det.

Bildene kommer i 160 graders synsvinkel og kvaliteten er full HD. Kameraet er avansert nok til å filme fire sekunders video før selve bevegelsesalarmen slår inn, dermed får du se hva som utløste alarmen.

Om du abonnerer på Ring Protect får du tilgang på mange funksjoner, inkludert lagring av videomateriale slik at du kan se film av hendelser du har gått glipp av.

Alexa er fullt integrert, så om du har en Amazon Echo (Åpnes i ny fane)-enhet kan du bruke den for å høre ringeklokken eller snakke med personen på utsiden. Dessverre er det ingen støtte for Google Assistant eller HomeKit.

Les vår test av Ring Video Doorbell 4 (Åpnes i ny fane)på engelsk

7. Google Nest Doorbell (batteri) Beste batteridrevne videoringeklokke med ansiktsgjenkjenning Spesifikasjoner Oppløsning: 1280 x 960 Opptakslagring: Ubegrenset videolagring for opp til 60 dager med abonnement Lyd: HD toveis Strømtilførsel: Batteri specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tydelige bilder uansett dagslys eller mørke + Enkel installasjon + Ansiktsgjenkjenning Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset funksjon uten abonnement - Begrenset Alexa integrasjon og ingen støtte for HomeKit - Batteriet kan ikke byttes ut

Google har her en batteridrevet videoringeklokke med samme ansiktsgjenkjenning som Nest Hello (ovenfor). Den koster mindre, men har også lavere oppløsning og smalere synsfelt.

Videokvaliteten er klar og tydelig og modellen er lett å installere. Opptak blir lagret i tre timer, men slettes etter dette om du ikke abonnerer på Nest Aware.

Nest Doorbell er integrert med Google Assistant og fungerer med Alexa, men ikke med HomeKit.

Batteriet kan dessverre ikke byttes ut, så når lading er nødvendig vil ikke ringeklokken fungere.

Les vår test av Google Nest Doorbell (battery) (Åpnes i ny fane) på engelsk

8. Eufy Video Doorbell 2K (Wireless) Beste videoringeklokke for leieboere - uten abonnement Spesifikasjoner Oppløsning: 2048 × 1080 Opptakslagring: 16 GB gratis lokal lagring i basestasjonen Lyd: Toveis Strømtilførsel: Batteri specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Krever ikke noe månedlig abonnement + Batteridrevet alternativ + 4:3-forhold ved 2K-oppløsning Grunner til ikke å kjøpe - Forsinkelse i samtaler og video - Litt dødtid ved lading - Ingen støtte for HomeKit

Eufy Video Doorbell er spesielt god hvis du leier bolig og ikke kan fjerne den gamle ringeklokken. Ettersom Eufy fungerer trådløst ved hjelp av en hub som kobler seg opp via routeren din, kan du sette den opp på en valgfri overflate utendørs og få den til å fungere i seks måneder om gangen.

Vi liker virkelig appens layout, og det faktum at den kan integreres med Amazon Alexa og Google Assistant gjør den ypperlig egnet for alle smarthusentusiaster.

Burde du kjøpe den? Hvis du ønsker deg et system uten driftskostnader, og dessuten setter pris på å kunne kontrollere hvordan og når det skal gjøres videoopptak, er Eufy Video Doorbell et utmerket alternativ. Den gir deg full kontroll uten ekstra kostnader.

Les vår test av Eufy Video Doorbell 2K (Åpnes i ny fane) på engelsk

Hvorfor trenger man en videoringeklokke?

Det kan kanskje virke som en unødvendig paranoid investering, men en videoringeklokke kan virkelig være til stor hjelp - uansett om du er bekymret for hva som foregår utenfor inngangsdøren din eller ikke.

Du kan svare folk som ringer på selv om du ikke er hjemme. Har du alarmsystem kan mange av disse synkroniseres med videoringeklokken.

Den største fordelen er at det fungerer smidig og enkelt. Og har du først investert i en ringeklokke med kamera, vil du antakelig lure på hvorfor du ikke har anskaffet deg en slik enhet tidligere.

Hvordan velge riktig videoringeklokke

Hva bør man tenke på når man skal kjøpe videoringeklokke? Her er noen viktige punkter man bør tenke på før man investerer i en ringeklokke med kamera: Batteri vs kabel: Videoringeklokker kommer både som batteridrevne enheter eller modeller med strømledning. Om du allerede har eksisterende ledninger for en ringeklokke kan du med fordel velge en videoringeklokke som bruker ledning. Dette er imidlertid ikke noe du bør montere på egenhånd om du ikke er godt kjent med elektriske installasjoner. En batteridreven variant er mye enklere å installere, men må lades med jevne mellomrom. Ekstrautstyr og funksjoner: Avhengig av ringeklokkemodell kan det hende du må investere i ekstrautstyr for å høre ringelyden inne i huset. Enten via en ekstra klokke for overføring av lyd, eller med en kompatibel smarthøyttaler eller smartskjerm. Videokvalitet er også noe man bør tenke over. Vil du overvåke et stort område, bør du investere i video av god kvalitet. Sideforhold (Aspect ratio): Om du stadig får leveranser på døra kan det være fint å ha et sideforhold på 1:1 slik at du ser alt som foregår (for eksempel er det bra å kunne se at pakker faktisk plasseres på dørmatten - i stedet for bare å se overkroppen til leveransebudet). Lagring og abonnement: Til slutt bør du tenke over hvordan video lagres - kreves det et abonnement å lagre videomaterialet i skyen, slik at du kan sjekke det i etterkant? Noen videoringeklokker lar deg lagre videoinnspillinger lokalt, mens andre krever abonnement for tjenesten.

Hvordan virker en videoringeklokke? Videoringeklokker fungerer på samme måte som et sikkerhetskamera. Det er et kamera som bruker WiFi og kommuniserer via en app på mobiltelefonen din. Du kan logge inn og se hva som skjer utenfor døren din i realtid og eventuellt snakke med personer på utsiden. Ringeklokker med gode kameraer med høy oppløsning vil gi deg svært detaljerte bilder. Noen modeller kommer med vidvinkelkamera som gir deg full oversikt over et større område. Les vår engelske artikkel om videoringeklokker (Åpnes i ny fane) for mer detaljerte forklaringer.