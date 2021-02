Beste kameramobil 2021: her er våre favoritter

(Foto: Apple, Google and Huawei)

Hvis du er på jakt etter den beste kameramobilen, er det svært mange å velge mellom, fra iPhone 12-serien og Samsung Galaxy S21 Ultra til en lang rekke merker og modeller. Kameraer er noe produsentene av smarttelefoner satser tungt på for at deres produkter skal skille seg ut i mengden.

Det kommer modeller med flere megapiksler, forbedret programvare, bedre zoom, bedre egenskaper i svak belysning, og det later til at de fleste toppmodellene har noe å skryte av på kamerafronten.

Men noen smarttelefonmodeller er enda bedre egnet for fotografi enn de fleste andre. Andre er svakere en spesifikasjonene deres kunne tilsi. Og det er her vi kommer inn i bildet. Hos TechRadar tester vi nye smarttelefoner hele tiden, og fotograferer i alle tenkelige modi, med de ulike objektivene som er tilgjengelige på de ulike enhetene.

Dermed vet vi mye om hvordan kameraene opptrer i virkelighetens verden, og med denne kunnskapen i bakhånd har vi satt opp denne oversikten over de beste kameramobilene.

Det finnes mange glimrende alternativer å velge mellom. Her har vi rangert dem etter hvor godt vi liker dem, men det er lurt å lese om hver av modellene for å få en helhetlig oversikt. Her vil vi også oppdatere listen når det kommer nye modeller som fortjener en plass.

1. Samsung Galaxy S21 Ultra En smarttelefon i toppklassen Lansert: Januar 2021 | Vekt: 227 g | Mål: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | OS: Android 11 | Skjerm: 6,8" | Oppløsning: 1440 x 3200 | Prosessor: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM: 12 GB / 16 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: 5000 mAh | Baksidekamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP | Frontkamera: 40 MP 12 790 kr Les mer hos ice Den beste kamera-zoomen Blendende design Dyr. Bare dyr. Ikke microSD-spor

Mens kameraene til Samsung Galaxy S20 Ultra ikke helt sto til forventningene, er det motsatte tilfellet med Samsung Galaxy S21 Ultra, som i høyeste grad innfrir.

Som alt annet hos S21 Ultra, er kameraene i ypperste klasse. Her får du et hovedkamera på 108 MP f/1.8, en ultravidvinkel på 12 MP f/2.2 og to telelinser, noe som er ganske sensasjonelt når vi snakker om en smarttelefon. Begge disse er på 10 MP, men den ene har en blenderåpning på f/2.4 og byr på 3x optisk zoom mens den andre har en blenderåpning på f/4.9 og en kraftig 10x optisk zoom.

Resultatene er like imponerende som disse tallene. Så imponerende at vi i testen av Samsung Galaxy S21 Ultra utropte den til den beste kameramobilen.

Også bilder tatt uten zoom ser flotte ut, men kanskje ikke like gode som de fremste rivalene. Men i samspill med med en rekke kameramodi, blant andre nye tilskudd som Director’s View (der du kan gjøre videoopptak med kameraene på forsiden og baksiden samtidig) og et solid frontkamera på 40 MP, er S21 Ultra enhver mobilfotografs drøm.

Les vår test av Samsung Galaxy S21 Ultra

2. Huawei Mate 40 Pro Nesten den beste kameramobilen du får kjøpt Lansert: November 2020 | Vekt: 212 g | Mål: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,76" | Prosessor: Kirin 9000 5G | RAM: 8 GB | Lagringsplass: 256/512 GB | Batteri: 4400 mAh | Baksidekamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP | Frontkamera: 13 MP Supert kamera Strålende design Begrensede apper Dyrt

Du vil kanskje bli overrasket over å se Huawei Mate 40 Pro på denne plassen. Det er tross alt en telefon vi bare ga 3,5 stjerner i vår test, og den ligger langt unna vår liste over de beste smarttelefonene. Dette skyldes dens viktigste svakhet – det begrensede app-utvalget (som mangler adgang til Google Play Store), og har ingenting med kameraene å gjøre.

Kameraene er faktisk eksepsjonelt gode. Hovedkameraet er på 50 MP f/1.9, du får et periskopkamera på 12 MP f/3.4 (med 5x optisk zoom), og en ultravidvinkel på 20 MP f/1.8.

Selv om det har færre objektiver en flere av konkurrentene, har den alt det viktigste på plass, og ytelsen er solid.

Huawei Mate 40 Pro gir deg flotte portretter, landskapsbilder, zoom-fotografier og nærbilder. I vår test fant vi ut at mobilen håndterer de fleste forhold elegant, og dette gjelder også i svakt belyste omgivelser.

Selv om vi har konsentrert oss om kameraoppsettet på baksiden, har også Huawei Mate 40 Pro et temmelig godt kameraoppsett på forsiden. Her finner du et kamera på 13 MP f/2.4 i tospann med en flyvetidssensor, som gir god dybdegjengivelse.

Her får du massevis av fotografimodi, med alt fra en lysmalingsfunksjon til en egen funksjon for fotografering av månen.

Les vår test av Huawei Mate 40 Pro

3. iPhone 12 Pro Max Det beste iPhone-kameraet Vekt: 228 g | Mål: 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skjerm: 6,7" | Oppløsning: 1284 x 2778 | Prosessor: A14 Bionic | RAM: 6 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: Ikke oppgitt | Baksidekamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP 13 937 kr Les mer hos ComputerSalg Lang batteritid Kraftig baksidekamera Oppleves som litt for stor Veldig, veldig dyr

iPhone 12 Pro Max er ikke bare den beste smarttelefonen, men den er også i nærheten av å være den beste kameramobilen. Her får du et kamera på 12 MP f/1.6, et teleobjektiv på 12 MP f/2.2 med 2,5 x optisk zoom og en ultravidvinkel på 12 MP f/2.4. I tillegg får du en LiDAR-scanner, som muliggjør Night Mode-portretter.

Nattfotografi, og i det hele tatt bilder i svak belysning, er noe iPhone 12 Pro Max håndterer langt mer problemfritt enn de fleste andre smarttelefoner. Dette skyldes delvis en stor sensor som kan ta inn mye lys. Night Mode er også nyttig med både hovedsensoren og ultravidvinkelen, så du har et vell av muligheter også ved nattfotografering.

Smart HDR 3 er en ny funksjon i denne serien. Den kombinerer flere eksponeringer for å skape så gode bilder som mulig. Det kan gjøre bildene dine enda bedre, uansett lysforhold.

Redigeringsmulighetene er også solide, og ettersom Dolby Vision støttes for video, er det ikke bare stillbildene fra iPhone 12 Pro Max som har super kvalitet.

Alle objektivene presterer godt. Det er få kameramobiler som overgår iPhone 12 Pro Max.

Les vår test av iPhone 12 Pro Max

4. Samsung Galaxy Note 20 Ultra En god kameramobil med en glimrende zoom Lansert: August 2020 | Vekt: 208 g | Mål: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,9" | Oppløsning: 1440 x 3088 | Prosessor: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM: 12 GB | Lagringsplass: 128/256/512 GB | Batteri: 4500 mAh | Baksidekamera: 108 MP, 12 MP, 12 MP | Frontkamera: 10 MP 13 432 kr Les mer hos CDON Praktiske S Pen-funksjoner Super skjerm Langsom opplading Ultra-dyr

Samsung Galaxy Note 20 Ultra har imponerende kameraspesifikasjoner, men det er teleobjektivet som virkelig utmerker seg. Dette er et kamera på 12 MP f/3.0 med 5x optisk zoom og 50x digital zoom.

Begge deler er imponerende, og selv om S20 Ultra kan skilte med 100x optisk zoom, var dette ikke så mye mer enn en gimmick. Note 20 Ultra har faktisk bedre kamera, takket være større blenderåpning og større piksler.

Og selv om teleobjektivet er høydepunktet, byr Samsung Galaxy Note 20 Ultra på solid kvalitet også med sitt hovedkamera på 108 MP f/1.8 og ultravidvinkelen på 12 MP f/2.2.

Kameraene til Note 20 Ultra er utrolig enkle og morsomme å bruke, og de drar nytte av ekstrafunksjoner som 8K-video og Single Take-modus, som tar massevis av bilder og videoer samtidig ved bruk av ulike linser og modi. Det øker sjansen for at du får gode bilder.

Bilder tatt i svak belysning er ikke like detaljerte som hos de beste konkurrentene, som blant andre iPhone 12 Pro Max, men ellers er dette et glimrende kameraoppsett.

Les vår test av Samsung Galaxy Note 20 Ultra

5. Huawei P40 Pro P40 Pro har supre kameraer, men er ikke like super som telefon Lansert: April 2020 | Hovedkamera: 50 MP (f/1.9) | Teleobjektiv: 12 MP (f/3.4) | Ultravidvinkel: 40 MP (f/1.8) | OIS: Ja | Frontkamera: 32 MP | Vekt: 209 g | Mål: 158,2 x 72,6 x 9 mm | Batteri: 4200 mAh | Video: 4K 60fps | Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB | Kortspor: Ja 8 399 kr Les mer hos ComputerSalg Fantastisk batteritid Glimrende kameraer Frustrerende begrensninger i programvaren Stor kamerablokk

Huawei P40 Pro er en av de beste kameramobilene du får kjøpt for under 10 000 kroner. Faktisk er dette den beste kameramobilen i det hele tatt for deg som verdsetter et godt teleobjektiv.

En anbefaling av denne mobilen kommer også med en advarsel, på grunn av Huawei/Google-situasjonen. På tross av dens lange liste over glimrende egenskaper, må du absolutt lese vår test av P40 Pro før du eventuelt velger å kjøpe deg en slik telefon. Men programvarebegrensningene til tross, er kameraet vanvittig bra.

P40 Pros Leica-baserte bildesystem toppes av en en 50 MP-sensor som benytter sub-pikselformasjonen RYYB (rød, gul, gul, blå), akkurat som 40-megapikselen på forgjengeren P30 Pro. Huawei mener at dette gjør deres kameraer bedre egnet til å håndtere svak belysning, og vi kan skrive under på at dette er noe P40 Pro virkelig kan.

På papiret er hovedkameraet med en blenderåpning på f/1.9 ganske ordinær, men med en stor sensor (til å være smarttelefon) og OIS som kombinert med fantastisk elektronisk bildestabilisering, er den en lysende stjerne i mørket. Denne mobilen kan se i mørket, selv i automatisk modus, noe konkurrentenes telefoner ikke kan.

Her får du også et vidvinkelkamera på 40 MP f/1.8, et teleobjektiv på 12 MP med 5x optisk zoom eller 50x digital zoom og flyvetidssensor for å skape dybdeeffekter.

Fotografier tatt med P40 Pro er detaljrike med lite støy. Til forskjell fra Samsung, ser ikke Huaweis bilder overdrevent skarpe ut, og selv om de ikke er like naturlige og nøytrale som bilder tatt med Oppo Find X2 Pro, vil mange foretrekke Huaweis slagkraftige stil.

Når det gjelder zoomen, kommer du nærmere motivet med Galaxy S20 Ultra, men P40 Pro koster mye mindre, og leverer dessuten en mer konsekvent og gjennomgående god bildekvalitet, og det er jo tross alt det viktigste.

Resten av denne telefonens maskinvare er også i toppklassen, den tar seg godt ut og har massevis av kraft, og hvis du klarer deg godt uten programvaren fra Google, er det mye å bli glad i med P40 Pro.

Les vår test av Huawei P40 Pro

6. iPhone 12 Pro Nesten like god til foto som iPhone 12 Pro Max Vekt: 189 g | Mål: 146.7mm x 71.5mm x 7.4 mm | OS: iOS 14 | Skjerm: 6,1" | Oppløsning: 1170 x 2532 | Prosessor: A14 Bionic | RAM: 6 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: Ikke oppgitt | Baksidekamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP 12 990 kr Les mer hos Komplett Varierte fargevalg Klar og fargesterk skjerm Leveres uten ladeadapter 5G er en dyr luksus

Ved første øyekast er kameraene til iPhone 12 Pro til forveksling lik de man finner på iPhone 12 Pro Max. Det er riktig at forskjellen er liten, men takket være en større sensor på hovedkameraet, samt bedre zoom og teleobjektiv, har iPhone 12 Pro Max overtaket.

iPhone 12 Pro er likevel ikke langt bak, og den koster dessuten mindre. Her får du et hovedkamera på 12 MP f/1.6 med OIS, et teleobjektiv på 12 MP f/2.0 med OIS og 2x optisk zoom og en ultravidvinkel på 12 MP f/2.4. Som storesøsteren har den også en LiDAR-skanner, som kan drive AR-opplevelser og ta portrettbilder i Night Mode.

Som hos iPhone 12 Pro Max, er Night Mode stort sett svært imponerende her. Du får lyse og detaljerte bilder der andre kameraer vil slite, og Night Mode er tilgjengelig både med hovedkamera og ultravidvinkel.

Selfiekameraet på 12 MP presterer også godt, og her får du dessuten egenskaper som Dolby Vision for video og Smart HDR 3, som gir bedre bildeprosessering.

Les vår test av iPhone 12 Pro

7. Google Pixel 5 En flott miks av kameraer og redigeringsverktøy Lansert: Oktober 2020 | Vekt: 151 g | Mål: 144,7 mm x 70,4 mm x 8 mm | OS: Android 11 | Skjerm: 6" | Oppløsning: 2340 x 1080 | Prosessor: Snapdragon 765G | RAM: 8 GB | Lagringsplass: 128 GB | Batteri: 4000 mAh | Baksidekamera: 16 MP + 12 MP | Frontkamera: 8 MP 10 236 kr Les mer hos CDON Kameraprogramvaren er bedre enn noen gang Metallskroget er en forfriskende avveksling fra glass Ingen telelinse Middels egenskaper i mørket

Google Pixel 5 er ikke en kameramobil som skryter med store tall. På baksiden er det for eksempel bare to objektiver, der du kan velge mellom et hovedkamera på 12,2 MP f/1.7 og en ultravidvinkel på 16 MP f/2,2. Dermed mangler Pixel 5 en egen telelinse.

Men særlig ved gode lysforhold er Pixel 5 i stand til å gi skarpe bilder med en kraftig fargepalett. Ved svak belysning er ytelsen litt dårligere, men fargegjengivelsen er naturtro.

Ultravidvinkelen får dessuten mindre utpreget fortegnelse i kantene enn mange andre ultravidvinkel-løsninger, og Google Pixel 5 har dessuten med seg en flott rekke fotoredigeringsverktøy på lasset. Programvarefunksjoner som Portrait Light er også til nyttig hjelp, ved å lysna ansikter og andre objekter i portretter.

Les vår test av Google Pixel 5

8. Samsung Galaxy S21 Ikke den beste i S-serien, men likevel god Lansert: Januar 2021 | Vekt: 169 g | Mål: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | OS: Android 11 | Skjerm: 6,2" | Oppløsning: 1080 x 2400 | Prosessor: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM: 8 GB | Lagringsplass: 128 GB / 256 GB | Batteri: 4000 mAh | Baksidekamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP 8 090 kr Les mer hos ice Fantastisk og allsidig kamera Billigere enn Galaxy S20 Ikke microSD-støtte Ikke den beste skjermen

Samsung Galaxy S21 har et annet kameraoppsett enn S21 Ultra, og dermed legger den seg også lavere på denne listen. Den er likevel imponerende.

Her får du et hovedkamera på 12 MP f/1.8, en ultravidvinkel på 12 MP f/2.2 og et teleobjektiv på 64 MP f/2.0. Dette oppsettet er omtrent som på Samsung Galaxy S20, men kameraene imponerer, og får hjelp av forbedret programvare.

Disse forbedringene omfatter blant annet nye modi for Single Take. Der kan telefonen ta flere ulike bilder og video med alle de tre kameraene samtidig, og nå får du også sakte film. I Director’s View kan du gjøre opptak men kameraene foran og bak samtidig.

Dermed har du fått en større verktøykasse for foto, og kjerneopplevelsen av kameraet er også svært god. Imidlertid er dens 3x hybrid-zoom en lettvekter sammenlignet med 10x på Samsung Galaxy S21 Ultra.

Les vår test av Samsung Galaxy S21

9. OnePlus 8 Pro Den mest avanserte OnePlus-modellen – og den dyreste Lansert: April 2020 | Hovedkamera: 48 MP (f/1.8) | Teleobjektiv: 8 MP (f/2.4) | Ultravidvinkel: 48 MP (f/2.2) | Dybde: 5 MP (f/2.4) | OIS: Ja | Frontkamera: 16 MP (f/2.5 | Vekt: 199 g | Mål: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm | Batteri: 4510 mAh | Video: 4K 60fps | Lagringsplass: 128 GB / 256 GB | Kortspor: Nei 7 990 kr Les mer hos Proshop.no En av de beste skjermene i klassen Det beste kameraet fra OnePlus Dyreste OnePlus så langt Stor kamerablokk

OnePlus har trappet opp ambisjonene når det gjelder mobilkameraer. OnePlus 8 Pro nærmer seg dermed de aller beste, takket være bruken av Sonys nye 12-bit IMX689-sensor. Med sine store piksler gir hovedkameraet til OnePlus 8 Pro fantastiske dybdevirkninger og superklare bilder, selv i dunkelt lys.

Kameraet fokuserer raskt, takket være fasedetekterende autofokus og laser-autofokus i tillegg til OIS. Dermed blir også videoopptakene stødige.

OnePlus 8 Pro kan imidlertid ikke konkurrere med de beste på teleobjektivfronten. Men med en telelinse på 8 MP f/2.4 med 3x optisk zoom OIS er den likevel ikke så verst.

Den største gevinsten av forbedringene som er skjedd til OnePlus 8 Pro, må likevel være den GoPro-aktige ultravidvinkelen på 48 MP. Dette er mange piksler til å være ultravidvinkel, og her får du også en blenderåpning på f/2.2 som slipper inn mye lys og et synsfelt på 14 mm gir plass til mye i rammen. Alt i alt gir dette større oppløsning enn de fleste ultravidvinkler i mobilklassen.

I tillegg har OnePlus et merkelig 12 MP fargefilterkamera. Her får vanlige farger et neonaktig, nesten metallisk preg.

Akkurat som med forgjengeren OnePlus 7 Pro, får man video i Super Stable-modus i opptil Full HD, eller i standardmodus opptil 4K-oppløsning. Dette er ikke den beste kameramobilen, men den forsvarer en plass på listen, og gir mye for pengene.

Les vår test av OnePlus 8 Pro

10. iPhone 12 / iPhone 12 mini Den Apple iPhone-modellen som gir deg mest for pengene Vekt: 164 g / 135 g | Mål: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm / 131,5 x 64,2 x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skjerm: 6,1" / 5,4" | Oppløsning: 1170 x 2532 / 1080 x 2340 | Prosessor: A14 Bionic | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64 GB/128 GB/256 GB | Batteri: 2815 mAh / 2227 mAh | Baksidekamera: 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP 8 490 kr Les mer hos ice Fargesterk OLED-skjerm Fremtidssikret med 5G Kameraene er de samme som forrige generasjon Halvgreit batteri

iPhone 12 og iPhone 12 mini byr på identiske kameraopplevelser, og begge ligger et godt stykke bak sine Pro-søsken.

Her går man glipp av LiDAR-skanneren, men får et hovedkamera på bare 12 MP f/1.6 og en ultravidvinkel på 12 MP f/2.2. Foran får man også et kamera på 12 MP f/2.2.

Alle de tre kameraene presterer godt, og i likhet med resten aviPhone 12-serien overgår de de fleste konkurrentene i dunkelt belysning. Det gjelder alle kameraene, som alle benytter seg av Night Mode.

iPhone 12 og iPhone 12 mini drar også nytte av Smart HDR 3, der AI benyttes til optimalisering av bilder. På videofronten får du glede av Dolby Vision, som skal gi mer trøkk i opptakene dine.

Les vår test av iPhone 12 og iPhone 12 mini