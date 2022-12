Beste Google Pixel mobil 2022

Included in this guide:

De beste Google Pixel mobilene vil alltid ha glimrende kamera, være først i rekken for nye Android-oppdateringer og har optimal balanse mellom grensesnitt og maskinvare.

Med de nyeste modellene, Pixel 7 og Pixel 7 Pro, begynner listen over gode Google mobiler å bli ganske omfattende.

Vi går gjennom de beste modellene og forteller deg hvorfor dette er mobilene du burde kjøpe.

Om du liker Android, men ikke Google Pixel, kan du lese denne artikkelen:

Beste Android-telefon (Åpnes i ny fane)

Beste Google Pixel mobil

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

TESTVINNER: Google Pixel 7 Pro - best i test

Google Pixel 6a - beste billige Google Pixel mobil

Google Pixel 7

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3 XL

Beste Google Pixel

(Image credit: Google)

1. Google Pixel 7 Pro Beste Google Pixel mobil Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2022 Vekt: 212 g Mål: 162.9 x 76.6 x 8.9mm OS: Android 13 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1440 x 3120 Prosessor: Google Tensor G2 RAM: 12 GB Lagring: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 5000 mAh Bakre kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP Frontkamera: 10.8 MP specifications RAM 12GB RAM Storage Size 128GB Screen Type OLED Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Rask og responsiv + Photo unblur fikser uskarpe bilder Grunner til ikke å kjøpe - Ikke verdens beste makro-fokus - Batteri og lading kunne vært bedre

Google Pixel 7 Pro imponerer på mange måter, men først og fremst er det kameraet som er best. Telefonen tar fantastiske bilder både dag og natt, samtidig finnes funksjonen "photo unblur" som fikser uskarpe bilder du allerede har tatt.

Googles Tensor G2-chip er skreddersydd for Googles tjenester, blant annet gjennom å tolke tale bedre - til fordel for Google-assistenten. Vi har ikke funnet noen ytelsesproblemer ved daglig bruk, alt går raskt unna.

Mens produsenter som Samsung og Xiaomi gjerne fyller telefonene sine med ekstrafunksjoner, er det litt mer nedskalert her. Nødfunksjon og snorkesensor er på plass og fungerer fint, men det meste andre du skulle ønske deg må du fylle på selv.

Les vår anmeldelse av Google Pixel 7 Pro (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Google)

2. Google Pixel 6a Beste billige Google Pixel Spesifikasjoner Lansert: Mai 2022 Vekt: 178 g Mål: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6.1" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Google Tensor RAM: 6 GB Lagring: 128 GB Batteri: 4410 mAh Bakre kamera: 12.2 MP + 12 MP Frontkamera: 8 MP specifications Storage Size 128GB Screen Type OLED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Forholdsvis kompakt størrelse + Smidig programvare Grunner til ikke å kjøpe - Dårlig batteritid - Langsom lading

Google Pixel 6a er en ganske kompakt og lett telefon som passer i lomma. Den føles litt billig, men en god fingeravtrykksleser og en attraktiv 6.1" full HD+ skjerm hjelper på den følelsen.

Hovedkameraet er på 12.2 MP, 12 MP ultra-wide og et 8 MP frontkamera har alle støtte fra god AI programvare, slik at bildene blir enda bedre. Det beste er imidlertid Googles Magic Eraser som lar deg fjerne uønskede elementer fra bildene du tar.

Dette er en god telefon, men kunne trengt et bedre batteri.

Les vår test av Google Pixel 6a (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Google)

3. Google Pixel 7 Super Pixel for litt mindre penger Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2022 Vekt: 197 g Mål: 155.6 x 73.2 x 8.7mm OS: Android 13 Skjermstørrelse: 6.7" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Google Tensor G2 RAM: 8 GB Lagring: 128 GB / 256 GB Batteri: 4355 mAh Bakre kamera: 50 MP + 12 MP Frontkamera: 10.8 MP specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Unikt design og spennende farger + Samme Tensor G2-ytelse som Pixel 7 Pro + Flott kamera med kreative egenskaper Grunner til ikke å kjøpe - 90Hz virker lit utdatert på dette nivået - Mangler Pro-modellens zoom - Ladingen burde ha vært raskere

Akkurat som Pixel 7 Pro (Åpnes i ny fane), leveres Pixel 7 med Googles nyeste Tensor G2-brikke. Sammen med Googles egen variant av Android 13, byr den på en tilfredsstillende brukeropplevelse, med stor grad av brukervennlighet.

The Pixel 7 har et omstridt design, men den virker likevel eksklusiv og gjennomtenkt. Kameraene er lagt i et imponerende aluminiumbånd som skiller denne mobilen fra mengden. Med mindre skjerm (6,3") og slankere ramme enn Pixel 6, ligger denne modellen mer behagelig i hånden og er enklere å ha i en lomme enn tidligere.

Pixel 7 mangler storesøsterens kjappe skjerm og flotte teleobjektiv. Uansett er den velpolert å bruke, man kan glede seg over de gjennomarbeidede AI-funksjonene, og dessuten til senere «feature drops», som skal gjøre Pixel 7 enda bedre med tiden.

Les vår test av Google Pixel 7 (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Google)

4. Google Pixel 6 Pro En suveren Pixel kameramobil Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2021 Vekt: 210 g Mål: 163.9 x 75.9 x 8.9mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6.71" Oppløsning: 1440 x 3120 Prosessor: Google Tensor RAM: 12 GB Lagring: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 5,003 mAh Bakre kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP Frontkamera: 11.1MP specifications Storage Size 128GB - 256GB Screen Type OLED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Begavet kamera + Stor og vakker skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Omstridt design - Middels batterikapasitet

Google har for vane å by på glimrende fotoopplevelser med sine mobiltelefoner, og Google Pixel 6 Pro er intet unntak. Faktisk har både maskinvaren og programvaren fått et skikkelig løft sammenlignet med forgjengeren Pixel 5.

Mobilen har en hovedsensor på 50 MP f/1.9 med piksler på 1,2 µm, og i våre tester opplevde vi at den tok glimrende fotografier med gode detaljer – med naturtro farger.

Denne sensoren har fått selskap av en ultravidvinkel på 12 MP f/2.2 med et synsfelt på 114 grader samt et teleobjektiv med 4x optisk zoom. Begge presterte godt i våre tester, men ikke helt på samme nivå som de beste konkurrentene.

Pixel 6 Pro drar også nytte av en programvare du ikke vil oppleve hos konkurrentene, blant annet med en Magic Eraser som kan fjerne uønskede elementer fra bildene, Motion-modus for bilder tatt med lang eksponeringstid samt Real Tone, som gir en mer presis gjengivelse av hudtoner hos mennesker med mørkere hud. Alt i alt er dette et imponerende oppsett.

Les vår test av Google Pixel 6 Pro (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Google)

5. Google Pixel 6 Beste Pixel i mellomsegmentet Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2021 Vekt: 207 g Mål: 158.6 x 74.8 x 8.9mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6.4" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Google Tensor RAM: 8 GB Lagring: 128 GB / 256 GB Batteri: 4614 mAh Bakre kamera: 50 MP + 12 MP Frontkamera: 8 MP specifications Storage Size 128GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tar fantastiske bilder + Spennende design Grunner til ikke å kjøpe - Ingen zoom-linse - Middels batteri

Google Pixel 6 er ikke like spennende som Pixel 6 Pro, men de viktigste funksjonene er på plass. Det inkluderer et uvanlig design i tre farger og den kraftige Google Tensor-brikken som forbedrer foto og taleprosessering.

Google Pixel 6 har også et dual-lens kamera som tar veldig gode bilder, en stor 6.4" skjerm med 90 Hz frekvens, og Android 12 OS.

Telefonen har en fornuftig pris, så den passer perfekt for dem som vil ha en utmerket mobil til en lavere pris.

Du får ingen telelinse og batteriet kunne vært bedre, men kvaliteten på alt annet er på høyt nivå.

Les vår test av Google Pixel 6 (Åpnes i ny fane)

Google Pixel 5 er en utmerket liten mobil fra gigantselskapet. (Image credit: Google)

6. Google Pixel 5 En super Pixel-mobil for de fleste brukere. Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2020 Vekt: 151 g Mål: 144.7mm x 70.4mm x 8mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6" Oppløsning: 2340 x 1080 Prosessor: Snapdragon 765G RAM: 8 GB Lagring: 128 GB Batteri: 4000 mAh Bakre kamera: 16 MP + 12 MP Frontkamera: 8 MP specifications Storage Size 128GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Super kameraprogramvare + Metallchassiset er en flott forbedring Grunner til ikke å kjøpe - Ingen telelinse - Middelmådig nattfotografering

Google Pixel 5 har slanke ytterkanter som gir god skjermplass mens OLED-skjermen imponerer med høy oppløsning og en kjapp oppdateringsfrekvens på 90 Hz. Google Pixel 5 har dessuten en flott bakside i metall og et ypperlig dobbeltkamera på baksiden.

Med sin Snapdragon 765G-brikke er den ikke akkurat blant de aller kjappeste mobilene, men den er priset i henhold til dette og gir deg likevel støtte for 5G. Den kan dessuten skilte med 8 GB RAM.

Les vår test av Google Pixel 5 (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Google)

7. Google Pixel 5a Mobil i mellomsegmentet med godt kamera Spesifikasjoner Lansert: August 2021 Vekt: 183 g Mål: 154.9 x 73.7 x 7.6mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6.34" OLED Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 765G RAM: 6 GB Lagring: 128 GB Batteri: 4680 mAh Bakre kamera: 12.2 MP + 16 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Suverent kamera + Kraftig batteri Grunner til ikke å kjøpe - Har ikke zoom kamera - Ikke så mange forbedringer fra forgjengeren

Denne mobilen er veldig lik Google Pixel 4a 5G, men med bedre batteritid og litt større skjerm. Google Pixel 5a har en 6.34" Full HD Plus OLED skjerm som ser fantastisk ut, og 12.2 MP hovedkamera og 16 MP ultra-wide kamera som gir deg mange bildefunksjoner.

Telefonen har også god hastighet.



Les vår test av Google Pixel 5a (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Google)

8. Google Pixel 4 XL En flott XL Pixel Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2019 Vekt: 193 g Mål: 160.4 x 75.1 x 8.2mm OS: Android 10 Skjermstørrelse: 6.3" Oppløsning: 1440 x 3040 Prosessor: Snapdragon 855 RAM: 6 GB Lagring: 64 GB / 128 GB Batteri: 3700 mAh Bakre kamera: 12.2 MP + 16 MP Frontkamera: 8 MP + TOF Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kamera i toppklassen + Enkelt design Grunner til ikke å kjøpe - Ingen fingeravtrykkssensor - Dårlig batteritid

Google Pixel 4 XL var vår favoritt helt til Pixel 5 kom på markedet. Her får du et kamera fra øverste hylle, skjerm av høy kvalitet, to selfie-kameraer og smarte funksjoner som Soli, som lar deg kontrollere telefonen uten å røre den.

Prosessoren er ikke den beste, batteriet er ikke godt nok og det er ikke mye lagringsplass. Men du får fortsatt en glimrende telefon for pengene her.

Les vår test av Google Pixel 4 XL (Åpnes i ny fane)

Dagens beste priser på Google Pixel 4 XL (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 10 123 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Google)

9. Google Pixel 3 XL Gammel, men fortsatt god Spesifikasjoner Lansert: Oktober 2018 Vekt: 184 g Mål: 158 x 76.7 x 7.9mm OS: Android 10 Skjermstørrelse: 6.3" Oppløsning: 1440 x 2960 Prosessor: Snapdragon 845 RAM: 4 GB Lagring: 64 GB / 128 GB Batteri: 3430 mAh Bakre kamera: 12.2 MP Frontkamera: 8 MP + 8 MP Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Suverent kamera + Solid batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Skjermhakket øverst på skjermen er stort - Passer ikke for kun en hånd

Google Pixel 3 XL er den eldste telefonen på listen, men vi anbefaler den fortsatt ettersom du får mye for pengene - om du finner den noe sted.

Pixel 3 XL har et suverent kamera, men også en skjerm av høy kvalitet. Batteritiden er overraskende god til å være Google Pixel. Dette var en glimrende telefon da den ble lansert i 2018, og selv om den begynner å bli litt utdatert er den fortsatt veldig god.

Les vår test av Google Pixel 3 XL (Åpnes i ny fane)

Dagens beste priser på Google Pixel 3 XL (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 3 490 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)