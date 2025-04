Begynn å spare – Apples brettbare iPhone kan angivelig bli dyrere enn en MacBook Pro

Den brettbare iPhone-modellen kan få en pris på mellom $2100 og $2500

Det ville gjort den til et av Apples dyreste produkter noensinne.

Likevel kan den mangle Face ID

Det har aldri vært noen tvil om at Apples kommende brettbare iPhone vil bli en veldig dyr enhet – men nye rykter tyder på at det kan bli et av Apples dyreste produkter til nå.

I følge tipseren Instant Digital (via MacRumors) vil den første brettbare iPhone-modellen få en startpris på mellom $2 100 og $2 500 (som tilsvarer omtrent 21 000-26 000 kroner, selv om de direkte konverteringene sannsynligvis ikke stemmer helt med hva prisen faktisk vil bli i ulike regioner).

Det ville gjort den betydelig dyrere enn Apples nåværende toppmodell, iPhone 16 Pro Max, som har en veiledende pris på 17 990 kroner – og enda dyrere enn en MacBook Pro 14" med M4-brikke fra 2024, som har en startpris på 23 990 kroner.

Det vil også bety at den brettbare iPhone-modellen overgår prisen på konkurrerende modeller, som Samsung Galaxy Z Fold 6, som har en startpris på $1 899 (24 990 kroner i det norske markedet). Som tidligere nevnt vil imidlertid de faktiske prisene variere når Apples brettbare iPhone lanseres, og i dollar er det en prisforskjell på mellom 200-600 dollar. Basert på dette vil Apples iPhone sannsynligvis koste rundt 30 000 kroner ved lansering.

Apples brettbare iPhone kan bli dyrere enn Galaxy Z Fold 6. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Over 2 000 dollar – uten Face ID

Så det kan være en veldig dyr enhet – spesielt med tanke på at dette ryktes å være bare startprisen. Selv om det er lurt å ta dette ryktet med en klype salt, ser det ut til at mange er enige om at prisen blir høy.

Vi har tidligere hørt at den brettbare iPhone-modellen kan prises så «lavt» som $2 000 eller så høyt som $2 500. Uansett virker en pris p over $2 000 sannsynlig.

Det er kanskje ikke så overraskende. Siden det er en Apple-enhet (selv om Apple selv ennå ikke har bekreftet dens eksistens), har det alltid vært forventet at den vil bli dyrere enn andre brettbare telefoner.

Men til tross for den forventede høye prisen, kan den brettbare iPhone-modellen mangle viss teknologi som vi ellers forbinder med Apples mobiltelefoner. Tipseren Digital Chat Station (via MacRumors) hevder at telefonen ikke vil få Face ID – men i stedet et kamera under skjermen, noe Apple ikke har tatt i bruk tidligere.

Hvis dette stemmer, er det sannsynlig at telefonen i stedet vil få Touch ID i sideknappen, noe vi også har hørt om i en tidligere lekkasje. Det er kanskje ikke et stort problem, men det kan likevel få noen til å føle seg snytt hvis enheten lanseres til en pris på over $2 000.

Det vil ta en stund før vi vet den faktiske prisen på Apples første brettbare telefon. Meldinger tyder på at den sannsynligvis ikke vil bli lansert før tidligst i 2026.