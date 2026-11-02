Strafferettslig etterforskning innledet mot Googles datasenter for KI i Finland – 330 hektar skog er avvirket

Google-datterselskapet Tuike Finland har ryddet og drenert 330 hektar skog i Muhos for å gi plass til et datasenter.

Selskapet gjennomførte ryddingen før de nødvendige konsekvensutredningene for miljøet var fullført.

Politiet har nå innledet en foreløpig etterforskning av «uklarheter og mangler knyttet til drenering og vannhåndtering», men resultatene er ikke ventet før i 2027.

Det er innledet en foreløpig etterforskning av Googles skogavvirking i Finland, der trær ble fjernet for å gi plass til et datasenter for kunstig intelligens.

Ifølge The Guardian gjelder anklagene Google-datterselskapet Tuike Finland, som ryddet 330 hektar skog og utførte dreneringsarbeid på tomten i Muhos, uten først å sikre at nødvendige konsekvensutredninger for miljøet var gjennomført.

Den finske allmennkringkasteren Yle melder at politiet har opplyst at etterforskningen dreier seg om mistanke om miljøskade, men at det kan bli aktuelt med ytterligere strafferettslige anklager, avhengig av hva som kommer frem.

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Det finske politiet uttaler: «Ifølge foreløpige opplysninger har det forekommet uregelmessigheter og mangler knyttet til drenering og vannhåndtering på anleggsområdet for datasenterprosjektet til Tuike Finland Oy.»

Etterforskningen ventes å bli en langvarig prosess, og en konklusjon er ikke ventet før en gang i 2027.

Byggearbeidene ble stanset 14. oktober, både ved datasenteret i Muhos og ved et annet planlagt datasenter i Kajaani-Otanmäki. I begge tilfeller skal konsekvensutredningene for miljøet ha vært ufullstendige.

Antti Järvinen, landssjef for Google Finland, har beklaget skogavvirkingen, samtidig som han hevder at Google handlet ut fra «den beste forståelsen vi hadde av lovverket på det tidspunktet».

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Kappløpet om datasentre for kunstig intelligens

(Image credit: Microsoft)

Totalt skal rundt 400 000 trær ha blitt felt på de to stedene, hvorav 250 000 i Muhos. Som The Guardian tydelig viser i en egen reportasje fra forrige uke (via Tom's Hardware), er mange finner – ikke overraskende – svært opprørte.

Mange stiller spørsmål ved selve byggingen av datasentre, samt «kunstig intelligens-gullrushet» som driver denne utviklingen. Disse prosjektene ser ut til å gi få direkte fordeler for innbyggerne i landene der anleggene bygges, ettersom de kun skaper et begrenset antall lokale arbeidsplasser.

Jussi Kangasharju, professor i informatikk ved Universitetet i Helsingfors, påpeker: «For Finland er det egentlig ingen fordeler. Det dreier seg om internasjonale selskaper som betjener internasjonale kunder. I bunn og grunn gir datasentre få fordeler for andre enn aktøren som driver anlegget.»

Andre er naturlig nok bekymret for konsekvensene for dyrelivet. Finske naturvernere melder at tretåspetter har blitt fordrevet fra skogen, og The Guardian har omtalt hvordan ulver i Otanmäki – som sto uten noe sted å dra etter hogsten – vandret inn i en nærliggende landsby.

Som nevnt vil det ta en stund før den strafferettslige etterforskningen er avsluttet, men vi kan forvente at utfallet vil bli fulgt med stor interesse.

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