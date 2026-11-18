Japanske arbeidstakere vendte tilbake til faksmaskiner etter at Microsofts skytjenester brøt sammen

Bedrifter erstattet vanlig distribusjon av PDF-filer med tradisjonell faksing

Forstyrrelser i Outlook, Teams, Copilot og OneDrive påvirket den daglige driften på arbeidsplassene

Det nylige driftsavbruddet i Microsoft 365 fikk en heller nostalgisk bieffekt for tilhengere av eldre teknologi: Japanske bedrifter slet med å få tilgang til viktige arbeidsverktøy, noe som tvang enkelte ansatte til å legge til side sine vante digitale rutiner.

Ettersom både Outlook, Teams, Copilot og OneDrive var rammet av tjenesteavbrudd, opplevde bedriftene problemer med kommunikasjon, dokumentdeling og gjennomføring av planlagte arbeidsoppgaver.

Som følge av dette har enkelte japanske arbeidsplasser tatt i bruk eldre kommunikasjonsutstyr, som faksmaskiner, for å holde den daglige driften i gang.

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Driftsavbruddet strakte seg over to dager og påvirket organisasjoner som er avhengige av Microsofts skytjenester for daglige administrative og driftsmessige aktiviteter.

Ansatte rapporterte om tomme programvinduer, feilvarsler og problemer med å få tilgang til dokumenter, noe som førte til at noen møter ble utsatt og oppgaver ble uferdige.

Japan var i omfattende grad utsatt for forstyrrelsene, der omtrent 78 % av selskapene angivelig er avhengige av Microsoft i sin digitale infrastruktur.

Når viktige applikasjoner blir utilgjengelige, kan ikke ansatte nødvendigvis bytte til alternative systemer umiddelbart, spesielt når organisasjonene deres har bygget etablerte arbeidsrutiner rundt Microsofts tjenester.

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Noen arbeidstakere beskrev uvanlige opplevelser etter å ha ankommet kontorer der normal drift i praksis hadde stanset opp.

En ansatt skrev angivelig på X at det å miste tilgangen til Outlook i utgangspunktet forårsaket panikk, før en samtale med lederen deres resulterte i tillatelse til å bli hjemme.

En annen arbeider beskrev at de hadde så lite produktivt arbeid tilgjengelig at rengjøring av kaffemaskinen ble deres hovedansvar på arbeidsplassen.

Disse viser hvor sterkt rutinemessige kontoraktiviteter kan avhenge av programvaretilgjengelighet, spesielt når alternative prosedyrer ikke er tilgjengelige.

Faksmaskiner utgjør et alternativ mens Microsoft arbeider med å gjenopprette tjenester

Ansatte skal ha begynt å bruke faksmaskiner til å distribuere dokumenter og rutineoppdateringer som tidligere ble sirkulert gjennom elektroniske PDF-filer.

«Microsofts serverproblemer har hindret oss i å fullføre vårt vanlige arbeid siden i morges. Vi går helt over til tradisjonelle metoder», skal en berørt ansatt ha skrevet på X.

Japans evne til å ta i bruk tradisjonell teknologi er verdt å etterligne, og noen ansatte feiret til og med ordningen ved å erklære at de forble pålitelige under avbruddet.

Konsekvensene av avbruddet strakte seg utover japanske kontorer, og påvirket organisasjoner på tvers av flere bransjer og internasjonale markeder.

Storbritannias helsesektor, bedrifter, transportoperatører og reisebyråer har også angivelig opplevd vanskeligheter knyttet til Microsofts tjenesteavbrudd.

Noen selskaper har også møtt komplikasjoner med økonomisk rapportering, og den sveitsiske luksusgruppen Richemont har utsatt sin siste resultatmelding.

Forstyrrelsen strakte seg derfor utover ulempene for kontoransatte, spesielt der organisasjoner er avhengige av Microsofts applikasjoner for tidssensitive forretningsaktiviteter.

Via Tom's Hardware

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